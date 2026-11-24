Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria ngày 23/11 đã tổ chức chương trình “Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày Đại đoàn kết cộng đồng người Việt Nam tại Algeria,” với sự tham dự của đông đảo bà con người Việt Nam, người gốc Việt đang sinh sống tại Algeria cùng bạn bè Algeria và quốc tế yêu mến Việt Nam.



Sự kiện là dịp để cộng đồng người Việt Nam tại Algeria gặp gỡ, giao lưu, tăng cường tình đoàn kết, đồng thời hướng về quê hương, nguồn cội thông qua các hoạt động giới thiệu, trải nghiệm những nét đặc sắc của văn hóa truyền thống Việt Nam. Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế, thúc đẩy giao lưu nhân dân và vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Algeria.



Phát biểu khai mạc chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Algeria Vũ Duy Long nhấn mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, trở thành nguồn sức mạnh to lớn giúp dân tộc Việt Nam vượt qua những thử thách và xây dựng đất nước.

Đại sứ khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, đồng thời là nguồn lực quan trọng và cầu nối góp phần tăng cường quan hệ giữa Việt Nam với các nước.

Đại sứ Vũ Duy Long chụp ảnh lưu niệm cùng các võ sinh Võ Cổ Truyền Việt Nam tại Algeria. (Ảnh: Nguyễn An/TTXVN)

Đại sứ Vũ Duy Long khẳng định công tác cộng đồng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đại sứ quán, gắn với việc triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Trên tinh thần đó, Đại sứ mong muốn bà con tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, xây dựng cộng đồng ngày càng gắn bó, ổn định và phát triển, đồng thời duy trì mối liên hệ chặt chẽ với quê hương, đất nước.



Đề cập đến ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam, Đại sứ Vũ Duy Long nhấn mạnh văn hóa và con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, đồng thời là động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Tinh thần này tiếp tục được khẳng định trong Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, với yêu cầu gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống, đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại.



Phát biểu tại sự kiện, bà Mihoubi Yamina, Chủ tịch Ban liên lạc cộng đồng người Việt Nam tại Algeria cho biết Ban liên lạc cộng đồng mong muốn tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, không chỉ tổ chức các hoạt động gặp gỡ, giao lưu trong những dịp lễ, Tết mà còn đồng hành, sẻ chia với bà con trong cuộc sống, nhất là khi gặp khó khăn.

Đại diện Ban Liên lạc cho rằng văn hóa và tiếng Việt có vai trò đặc biệt quan trọng đối với thế hệ trẻ, giúp các em hiểu hơn về nguồn gốc gia đình, lịch sử dân tộc và những giá trị làm nên bản sắc Việt Nam.



Điểm nhấn của chương trình là các hoạt động biểu diễn võ thuật, giới thiệu ẩm thực và trải nghiệm nghệ thuật dân gian Việt Nam. Đặc biệt, màn trình diễn của các môn sinh người Algeria thuộc hai hệ phái Vovinam và Thanh Long Võ đạo - Võ Cổ truyền Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng với khách tham dự.

Trên nền nhạc hào khí Đông A, những động tác võ thuật mạnh mẽ, dứt khoát và đẹp mắt nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của bà con người Việt cùng bạn bè Algeria và quốc tế. Việc các môn sinh Algeria trực tiếp biểu diễn những môn võ có nguồn gốc Việt Nam là minh chứng sinh động cho sức lan tỏa của văn hóa Việt Nam tại sở tại, đồng thời cho thấy giao lưu văn hóa có thể vượt qua khác biệt về ngôn ngữ và quốc tịch, tạo nên sự đồng cảm và gắn kết giữa nhân dân hai nước.



Không gian ẩm thực Việt Nam cũng thu hút sự quan tâm của khách mời. Các cán bộ Việt Nam đang công tác tại Algeria trực tiếp giới thiệu và hướng dẫn chế biến những món ăn truyền thống, qua đó giúp bạn bè quốc tế tìm hiểu thêm về sự phong phú, tinh tế của ẩm thực Việt Nam.

Các em thiếu nhi, thanh niên người Việt Nam và Algeria cùng khách tham dự còn được trải nghiệm không gian tranh dân gian Đông Hồ, tìm hiểu các họa tiết truyền thống và tự tay tô màu, trang trí những bức tranh mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc.



Trong không khí vui tươi, đầm ấm và đoàn kết, Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày Đại đoàn kết cộng đồng người Việt Nam tại Algeria không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu mà còn mang ý nghĩa thiết thực trong việc củng cố sự gắn bó giữa cộng đồng với quê hương, đất nước.

Sự kiện góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức gìn giữ tiếng Việt và bản sắc văn hóa Việt Nam, nhất là trong thế hệ trẻ sinh ra và trưởng thành ở nước ngoài.



Đây cũng là hoạt động cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và thúc đẩy đối ngoại nhân dân. Qua đó, cộng đồng người Việt Nam tại Algeria tiếp tục khẳng định vai trò là một nhịp cầu hữu nghị, góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy và tình cảm gắn bó giữa nhân dân Việt Nam và Algeria./.

Sức sống của võ cổ truyền Việt Nam giữa lòng Algeria Giải đấu tại Boumerdès tạo cơ hội để các môn sinh thể hiện trình độ, tranh tài, hướng tới đội tuyển quốc gia, mà còn góp phần duy trì, phát triển một cầu nối văn hóa bền vững giữa Việt Nam và Algeria.