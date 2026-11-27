Trong không khí thân tình và cởi mở, ngày 27/11, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney, Australia, đã tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu cộng đồng người Việt tại bang New South Wales, hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Chương trình có sự tham dự của đông đảo cán bộ, nhân viên cùng gia đình các cơ quan đại diện Việt Nam tại Sydney, đại diện các hội đoàn, doanh nghiệp và bà con kiều bào, tạo nên một không gian gặp gỡ gần gũi, đậm tình quê hương.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney Nguyễn Thanh Tùng đã điểm lại những hoạt động nổi bật của Tổng Lãnh sự quán và các cơ quan đại diện Việt Nam trong năm qua, gắn với những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Australia.

Tổng Lãnh sự cho biết, bên cạnh việc thúc đẩy hợp tác thương mại, kết nối doanh nghiệp và quảng bá văn hóa Việt Nam tới bạn bè sở tại, các cơ quan đại diện luôn quan tâm đồng hành, hỗ trợ cộng đồng người Việt tại New South Wales. Trong đó, việc phối hợp với các hội đoàn duy trì những lớp học tiếng Việt được đặc biệt chú trọng, nhằm giúp các thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên tại Australia có thêm cơ hội học tiếng mẹ đẻ, tìm hiểu văn hóa và gìn giữ mối liên hệ với quê hương.

Theo Tổng Lãnh sự Nguyễn Thanh Tùng, buổi gặp mặt không chỉ là dịp để các cơ quan đại diện và bà con kiều bào cùng chia sẻ những kết quả hoạt động trong năm qua, mà còn góp phần tăng cường sự gắn bó, khuyến khích các hội đoàn, doanh nghiệp và các thế hệ người Việt tiếp tục đồng hành trong những hoạt động hướng về đất nước và đóng góp cho quan hệ hữu nghị Việt Nam-Australia.

Một điểm nhấn giàu cảm xúc của chương trình là phần trình diễn bài hát "Như có Bác trong ngày đại thắng" bằng đàn violin của nghệ sỹ trẻ Tali Kuba. Những giai điệu quen thuộc được thể hiện qua tiếng đàn violin đã mang đến một khoảnh khắc đặc biệt trong cuộc gặp gỡ của những người Việt xa quê.

Tiết mục biểu diễn bài hát “Như có Bác trong ngày đại thắng” bằng đàn violin của nghệ sỹ trẻ Tali Kuba. (Ảnh: Diệu Linh/TTXVN)

Tali Kuba chia sẻ rằng, dù đã gắn bó với cây đàn từ nhỏ, cô vẫn dành nhiều thời gian luyện tập để chuẩn bị cho tiết mục này, với mong muốn gửi tặng cộng đồng người Việt một món quà âm nhạc ý nghĩa.

Qua tiếng đàn của nghệ sỹ quốc tế, bản hát quen thuộc đối với mỗi người dân Việt Nam được thể hiện theo một cách riêng, góp thêm nét đẹp văn hóa cho buổi giao lưu.

Không khí gần gũi của chương trình còn được thể hiện qua những câu chuyện và chia sẻ của các đại biểu về cuộc sống, công việc cũng như những hoạt động hướng về quê hương.

Ông Nguyễn Hải Nam, cán bộ Văn phòng Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Sydney, bày tỏ niềm vui khi có dịp gặp gỡ, trò chuyện với các gia đình, hội đoàn, doanh nghiệp và sinh viên Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Australia.

Theo ông, những cuộc gặp gỡ như vậy không chỉ giúp vơi đi nỗi nhớ nhà mà còn tạo cơ hội để các thành viên trong cộng đồng thêm hiểu biết, chia sẻ và gắn bó với nhau.

Ông cũng cho rằng, việc duy trì các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là những chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), có ý nghĩa thiết thực trong việc gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời giới thiệu hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney Nguyễn Thanh Tùng (giữa) chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu, nghệ sỹ và bà con kiều bào tham dự buổi gặp gỡ. (Ảnh: Trung Trang/TTXVN)

Với thế hệ trẻ, những hoạt động giao lưu cộng đồng còn là dịp để tìm hiểu thêm về văn hóa dân tộc và kết nối với các thế hệ đi trước.

Bạn Đàm Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại bang New South Wales (UAVS-NSW), chia sẻ niềm vui khi được tham gia chương trình, gặp gỡ các cô chú, anh chị trong cộng đồng và cùng các bạn trẻ giới thiệu vẻ đẹp của tà áo dài truyền thống.

Theo Kim Ngân, trong năm 2026, UAVS-NSW đã tổ chức nhiều hoạt động dành cho sinh viên Việt Nam, từ chương trình kết nối đầu năm "Sydney Go," cuộc thi Hackathon lấy cảm hứng từ văn hóa 36 phố phường Hà Nội đến các chương trình biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu áo dài tại thành phố Newcastle và Đại học Công nghệ Sydney (UTS).

Thông qua những hoạt động này, hội mong muốn tạo thêm sân chơi bổ ích, gắn kết cộng đồng du học sinh và khuyến khích các bạn trẻ gìn giữ, quảng bá văn hóa Việt Nam trong môi trường quốc tế.

Chị Tiffany Nguyen (ngoài cùng bên trái) trò chuyện với thân nhân cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện Việt Nam tại Sydney trong sự kiện. (Ảnh: Trung Trang/TTXVN)

Trong khi đó, chị Tiffany Nguyễn, Giám đốc điều hành (CEO) The One Group, một người Australia gốc Việt thuộc thế hệ thứ hai, sinh ra tại New Zealand và hiện lập nghiệp tại Australia, chia sẻ rằng sự gắn bó với cội nguồn của chị ngày càng sâu sắc hơn thông qua các hoạt động giao lưu, kết nối cộng đồng do Tổng Lãnh sự quán tổ chức.

Lớn lên ở nước ngoài, chị Tiffany luôn trân trọng nguồn gốc Việt Nam của mình và mong muốn có thêm cơ hội giới thiệu văn hóa, con người cũng như tiềm năng hợp tác của Việt Nam tới bạn bè và đối tác quốc tế. Với chị, việc tham gia các hoạt động cộng đồng cũng là một cách để tiếp tục tìm hiểu và duy trì sự gắn bó với quê hương.

Từ những lớp học tiếng Việt, các chương trình văn hóa dành cho thế hệ trẻ đến những hoạt động kết nối của các hội đoàn và doanh nghiệp, những câu chuyện được chia sẻ tại buổi gặp mặt cho thấy nhiều cách khác nhau mà cộng đồng người Việt tại bang New South Wales đang gìn giữ bản sắc, vun đắp tình cảm quê hương và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Buổi giao lưu khép lại trong không khí ấm áp, để lại những kỷ niệm đẹp về một dịp gặp gỡ, sẻ chia giữa những người Việt đang sinh sống và làm việc xa quê./.

Phát huy nguồn lực kiều bào, lan tỏa sức mạnh văn hóa Việt Nam tại Australia Việc phát huy trí tuệ, tiềm năng của người Việt ở nước ngoài song hành với quảng bá bản sắc dân tộc đang mở thêm hướng đóng góp thiết thực cho phát triển đất nước và quan hệ Việt Nam-Australia.