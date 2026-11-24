Trong không khí cả nước hướng về Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức (24/11/2026), dấu mốc tròn 80 năm kể từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946), nhịp sống văn hóa Việt nơi xứ bạn Lào càng thêm rộn ràng, sâu lắng.

Dư âm của chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật vừa diễn ra tại thủ đô Vientiane, nổi bật là “Ngày Văn hóa Ẩm thực Việt Nam tại Lào năm 2026” do Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức tối 19/11, tiếp tục khẳng định sức lan tỏa bền bỉ của bản sắc văn hóa dân tộc trong đời sống cộng đồng người Việt xa quê cũng như trong lòng bạn bè Lào và quốc tế.

Văn hóa từ lâu đã là mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn, gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Lào qua nhiều thế hệ.

Dù sinh sống, học tập hay công tác trên đất bạn, mỗi người con đất Việt vẫn luôn gìn giữ nếp nhà, tiếng Việt, tà áo dài truyền thống cùng những hương vị quê hương quen thuộc.

Trong dịp kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam năm nay, tinh thần ấy càng được thắp sáng qua những không gian văn hóa giàu bản sắc, nơi truyền thống dân tộc được tái hiện sinh động giữa lòng thủ đô Vientiane.

Minh chứng rõ nét cho sức sống ấy chính là “Ngày Văn hóa Ẩm thực Việt Nam tại Lào năm 2026” vừa diễn ra trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, thu hút khoảng 800 đại biểu, bạn bè Lào, ngoại giao đoàn và đông đảo kiều bào tham dự.

Đây không chỉ là hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, hướng tới Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2027 với hai mốc son lịch sử là 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác, sự kiện còn trở thành điểm hẹn văn hóa ý nghĩa của cộng đồng hướng về Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Trong không gian rực rỡ sắc đèn lồng, những bức ảnh nghệ thuật giới thiệu đất nước, con người Việt Nam hòa quyện cùng giai điệu dân tộc do các nghệ sỹ Nhà hát Tuổi trẻ và học sinh Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du biểu diễn, văn hóa Việt hiện lên vừa gần gũi, mộc mạc, vừa giàu sức cuốn hút.

Tại các gian hàng ẩm thực ba miền, hương vị bánh cuốn miền Bắc, bánh bột lọc, bún bò Huế miền Trung hay bánh xèo miền Tây không chỉ gợi nhắc nỗi nhớ quê nhà trong lòng người Việt xa xứ, mà còn chinh phục thực khách Lào và bạn bè quốc tế.

Chia sẻ cảm nhận về sự kiện, Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào Dalany Phommavongsa nhấn mạnh: “Lễ hội này giúp nhân dân hai nước chúng ta thêm gần gũi, tìm hiểu sâu hơn về văn hóa của nhau, đồng thời cụ thể hóa chủ trương, chính sách hợp tác truyền thống lâu đời giữa Lào và Việt Nam. Thông qua lễ hội ẩm thực, hai bên thêm hiểu biết lẫn nhau và cùng tìm hiểu về văn hóa ẩm thực cũng như trang phục truyền thống-như việc người dân Việt Nam diện trang phục dân tộc, đây là một hình thức giao lưu văn hóa rất ý nghĩa.”

Từ góc nhìn giáo dục và trao truyền văn hóa cho thế hệ trẻ, cô Nguyễn Thị Tám Năm, Quyền Hiệu trưởng Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du, cho biết nhà trường đã mang đến lễ hội 5 món đặc sản tiêu biểu của ba miền với mong muốn giới thiệu tinh hoa ẩm thực Việt tới bạn bè Lào và quốc tế.

Nhấn mạnh giá trị trải nghiệm thực tế nhân dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam, cô Nguyễn Thị Tám Năm chia sẻ: “Ngoài những bài học ở trên lớp, các em học sinh được cảm thụ, thưởng thức và tìm hiểu về văn hóa Việt Nam qua những hoạt động ngoại khóa. Khi trực tiếp trải nghiệm từ khâu chuẩn bị nguyên liệu, chế biến đến thưởng thức những món ăn do chính tay mình làm ra, các em sẽ hiểu và thêm yêu văn hóa Việt Nam một cách tự nhiên, sâu sắc nhất.”

Không chỉ tạo sự gắn kết giữa hai dân tộc Việt-Lào, vẻ đẹp đa sắc màu của văn hóa Việt Nam còn để lại ấn tượng mạnh mẽ với bạn bè quốc tế đang công tác tại Vientiane.

Lần đầu trải nghiệm không gian văn hóa Việt tại Lào, bà Benita Sommerville, Phó Đại sứ Australia tại Lào, bày tỏ sự hào hứng trước những gam màu rực rỡ, nghệ thuật trưng bày, ánh đèn lồng và hương vị bánh cuốn đậm đà.

Đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện, bà Benita Sommerville cho biết: “Tôi thực sự ấn tượng trước không gian rực rỡ sắc màu và sức sống sôi động của văn hóa Việt Nam, từ các tác phẩm nghệ thuật trưng bày, những chiếc đèn lồng đẹp mắt cho đến ẩm thực truyền thống hấp dẫn như món bánh cuốn đậm đà. Tôi cho rằng đây là cơ hội rất tốt để Việt Nam giới thiệu một nền văn hóa giàu bản sắc, đầy thú vị, đồng thời là dịp thuận lợi để quảng bá vẻ đẹp đất nước, con người và thúc đẩy du lịch Việt Nam tới bạn bè quốc tế.”

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi.” Thực hiện tinh thần đó cùng định hướng của Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới, công tác ngoại giao văn hóa tại Lào thời gian qua đã thực sự trở thành nhịp cầu bền chặt kết nối tình cảm giữa nhân dân hai nước.

Như Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm khẳng định, trên nền tảng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào, sự tin cậy giữa nhân dân hai nước cùng vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt tại Lào và các thế hệ cựu lưu học sinh Lào từng học tập tại Việt Nam chính là nền tảng vững chắc để trao truyền tình hữu nghị đặc biệt ấy cho các thế hệ mai sau.

Từ những gian hàng ẩm thực đậm đà hương vị quê hương, từ những tà áo dài thướt tha đến các chương trình triển lãm, giao lưu nghệ thuật nối tiếp nhau tại Vientiane trong những ngày tháng 11 này, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 không chỉ là dịp tôn vinh giá trị truyền thống của dân tộc, mà còn khẳng định sức mạnh mềm của văn hóa Việt, thứ ngôn ngữ không biên giới đang từng ngày vun đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.

Ngày Văn hóa Việt Nam 2026: Văn hóa vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Canada Tiến sỹ Nguyễn Đài Trang tại Canada, thông qua thơ và nhạc, từ Truyện Kiều, Bạch Đằng Giang đến Nối vòng tay lớn, để kể về hành trình dựng nước và giữ nước của Việt Nam.