Chiều 24/11, trong tiết trời nắng ấm tại thủ đô Pretoria, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã tổ chức Ngày Văn hóa Ẩm thực Việt Nam 2026. Hòa chung không khí kỷ niệm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), sự kiện thu hút đông đảo đại diện cơ quan chính quyền Nam Phi, các đại sứ, cao ủy, thành viên Ngoại giao đoàn, bạn bè sở tại cùng cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nam Phi.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Nguyễn Trọng Kiên nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý và bà con kiều bào tới chung vui.

Nhắc lại câu ngạn ngữ nổi tiếng "Con đường ngắn nhất đi đến trái tim là thông qua dạ dày," Đại sứ khẳng định ẩm thực Việt Nam không chỉ hấp dẫn bởi hương vị tinh tế mà còn kể câu chuyện về lịch sử, văn hóa và tâm hồn con người Việt Nam. Từ bát phở truyền thống đến những chiếc nem cuốn thanh tao, mỗi món ăn đều gói trọn triết lý hài hòa và tinh thần sẻ chia gắn kết gia đình.

Nhấn mạnh ẩm thực là một thứ "ngôn ngữ chung" có sức mạnh xóa nhòa mọi khoảng cách và biến những người xa lạ thành bạn hữu, Đại sứ Nguyễn Trọng Kiên hy vọng Ngày Văn hóa Ẩm thực Việt Nam sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau, tình hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với Nam Phi cùng bạn bè quốc tế.

Đối với cộng đồng người Việt Nam tại địa bàn, Đại sứ khẳng định mỗi kiều bào chính là một "Đại sứ văn hóa," bằng chính tình yêu quê hương và những đóng góp thiết thực hằng ngày, tự hào lan tỏa những nét đẹp văn hóa Việt Nam tới bạn bè năm châu.

Trong không gian sân vườn ấm cúng, đậm đà bản sắc Việt, các vị khách mời quốc tế và bà con cộng đồng đã cùng thưởng thức thực đơn truyền thống phong phú do chính tay cán bộ, nhân viên Đại sứ quán chuẩn bị, từ phở bò, bánh cuốn nóng đến nem cuốn tôm tươi, nem rán giòn… Không chỉ là dịp để những người con xa xứ gặp gỡ, ôn lại ký ức quê nhà, gian bếp chung đầy ắp hương vị thân quen còn trở thành nhịp cầu giao lưu văn hóa sinh động giữa lòng thủ đô Pretoria.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, chị Trần Thị Bảo Trân, một kiều bào đã gắn bó 16 năm tại Nam Phi, bày tỏ niềm xúc động và tự hào trước sự quan tâm, gắn kết cộng đồng của Đại sứ quán thông qua chuỗi hoạt động ý nghĩa, từ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tới Ngày Văn hóa Việt Nam.

Theo chị, những dịp hội ngộ đầm ấm như vậy mang ý nghĩa thiết thực, giúp bà con hướng về cội nguồn, gìn giữ bản sắc dân tộc và vơi đi nỗi nhớ quê hương. Chị cũng bày tỏ hy vọng cộng đồng người Việt trên khắp thế giới sẽ luôn đoàn kết, chung tay phát huy và lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa những giá trị văn hóa, ẩm thực truyền thống của Việt Nam tới bạn bè năm châu.

Các thành viên Ngoại giao đoàn và bạn bè quốc tế hào hứng thưởng thức các món ăn truyền thống Việt Nam do cán bộ Đại sứ quán và bà con kiều bào trực tiếp chuẩn bị. (Ảnh: Đặng Huyền/TTXVN)

Tại ngày hội, bà Wong Chia Chiann, Tham tán Công sứ của Cao ủy Malaysia, từng có 3 năm rưỡi công tác tại Việt Nam - đánh giá cao sự chu đáo cũng như hiệu quả của hoạt động "ngoại giao ẩm thực" đầy tinh tế này. Bày tỏ sự yêu thích đặc biệt với bánh cuốn, nem cuốn tôm tươi và phở Việt Nam, bà chia sẻ chính những kỷ niệm đẹp về con người, ẩm thực và nhịp sống năng động của Việt Nam luôn thôi thúc bà mong muốn sớm có dịp trở lại Việt Nam.

Bà Wong Chia Chiann nhấn mạnh: “Văn hóa là chất xúc tác quan trọng để gắn kết con người. Ngoại giao không chỉ là câu chuyện giữa các quốc gia, mà còn là mối quan hệ giữa người với người. Khi thấu hiểu và tôn trọng văn hóa của nhau, chúng ta sẽ xích lại gần nhau hơn.”

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam tại Pretoria đã khép lại trong không khí hân hoan, để lại dư âm sâu đậm trong lòng bạn bè Nam Phi và quốc tế, tiếp tục khẳng định sức lan tỏa của ngoại giao văn hóa trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở nước ngoài và tăng cường kết nối Việt Nam với bạn bè thế giới./.

Hành trình giữ lửa văn hóa và gắn kết cội nguồn của người Việt tại Nam Phi Trưởng Ban Liên lạc cộng đồng người Việt Nam tại Nam Phi đã chia sẻ những góc nhìn thực tế, đầy trăn trở về sứ mệnh "giữ lửa" văn hóa, từ đó mở ra những giải pháp thiết thực nhằm gắn kết kiều bào.