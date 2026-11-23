Trong tiến trình hội nhập quốc tế, việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người và bản sắc văn hóa Việt Nam ra thế giới là sứ mệnh gắn liền với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Là những người trực tiếp sinh sống và giao thoa văn hóa tại nước sở tại, kiều bào chính là chiếc cầu nối tự nhiên đưa di sản Việt vươn xa.

Nhằm làm rõ phương thức truyền tải hiệu quả và giải pháp huy động nguồn lực cộng đồng, bà Lê Thị Thu Hà (Lisa Ha), doanh nhân trong lĩnh vực du lịch, xúc tiến thương mại và là người sáng lập Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam-Malaysia (VMBC), đã đưa ra những phân tích sâu sắc từ thực tiễn kết nối tại Malaysia.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, bà Thu Hà cho rằng ấn tượng đầu tiên của bạn bè quốc tế và người dân Malaysia đối với Việt Nam thường tập trung vào văn hóa ẩm thực, tà áo dài cùng sự thân thiện, hiếu khách. Những món ăn quen thuộc như phở, bánh mỳ, nem, các món cuốn hay cà phê Việt đã giúp công chúng nước ngoài tiếp cận Việt Nam một cách gần gũi.

Tuy nhiên, văn hóa Việt Nam sở hữu chiều sâu vượt trên những biểu tượng quen thuộc đó, với nhiều giá trị đời sống chưa được giới thiệu rộng rãi. Trong đó, văn hóa gia đình, ứng xử, sự gắn kết giữa các thế hệ, lòng hiếu thảo, tinh thần tương trợ và lòng hiếu khách là những nét đẹp thể hiện rõ tính cách người Việt, đồng thời có sự tương đồng gần gũi với văn hóa Malaysia và cộng đồng châu Á.

Bên cạnh đó, văn hóa làng nghề và sản phẩm thủ công truyền thống như khăn lụa, đồ gốm, mây tre đan hay tranh dân gian chứa đựng kỹ năng, kinh nghiệm và câu chuyện truyền đời của nghệ nhân qua nhiều thế hệ. Nếu được giới thiệu đi kèm câu chuyện xuất xứ, hình ảnh và hoạt động trải nghiệm thực tế, các sản phẩm này sẽ dễ dàng tạo sự đồng cảm với công chúng quốc tế.

Đồng thời, sự phong phú văn hóa của 54 dân tộc anh em trên khắp các vùng miền cũng là nguồn tài nguyên di sản đồ sộ cần được kể lại bằng góc nhìn sinh động. Khi người nước ngoài thấu hiểu nguồn gốc của một món ăn, lịch sử tồn tại của một làng nghề hay lý do gìn giữ một phong tục, sự kết nối của họ với đất nước Việt Nam sẽ trở nên bền chặt và sâu sắc hơn.

Từ kinh nghiệm tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và quảng bá văn hóa tại Malaysia, đại diện VMBC khẳng định cách giới thiệu hiệu quả nhất là tạo cơ hội cho công chúng trực tiếp trải nghiệm. Khi khách tham dự được trực tiếp thưởng thức ẩm thực, làm thử sản phẩm thủ công, xem trình diễn nghệ thuật hoặc trò chuyện với người Việt, mức độ ghi nhớ sẽ cao hơn nhiều so với việc chỉ quan sát hình ảnh thụ động.

Do đó, các sự kiện văn hóa cần được thiết kế gần gũi, tăng cường tính tương tác, kết hợp trưng bày sản phẩm, áo dài, ẩm thực và nghệ thuật với những câu chuyện ngắn gọn giải thích nguồn gốc và nét đẹp độc đáo của văn hóa Việt.

Bà Thu Hà đề xuất kết nối quảng bá văn hóa với phát triển du lịch và kinh doanh thương mại. Sự yêu thích ban đầu đối với món ăn hay sản phẩm thủ công sẽ trở thành điểm khởi đầu thúc đẩy du khách quốc tế đến Việt Nam khám phá các vùng miền và gặp gỡ người dân địa phương. Văn hóa đóng vai trò gợi mở sự quan tâm, còn du lịch biến sự quan tâm đó thành trải nghiệm thực tế.

Nhằm phát huy sức mạnh cộng đồng, bà Thu Hà cho rằng các hội đoàn, doanh nghiệp, cơ quan đại diện ngoại giao và trường học cần chia sẻ nguồn lực, phối hợp chương trình thay vì hoạt động riêng lẻ. Trong tiến trình này, thế hệ trẻ gốc Việt cần được tạo điều kiện tham gia đề xuất ý tưởng, làm truyền thông, biểu diễn và hướng dẫn trải nghiệm để tình yêu nguồn cội phát triển tự nhiên, bền vững.

Trong kỷ nguyên số, bà Thu Hà đánh giá mạng xã hội và các nền tảng video ngắn mang lại cơ hội to lớn để lan tỏa văn hóa Việt Nam vượt ranh giới địa lý và quy mô sự kiện. Tuy nhiên, nội dung số cần đảm bảo tính chân thực, khai thác các câu chuyện cụ thể như sự thay đổi của áo dài qua thời gian, nghệ nhân giữ nghề hay không khí gia đình chuẩn bị Tết.

Cùng với phụ đề đa ngôn ngữ và cách thể hiện hiện đại, thông tin lịch sử, phong tục phải được kiểm tra cẩn trọng, tuyệt đối tránh chạy theo lượt xem mà làm sai lệch giá trị truyền thống. Việc tổ chức cuộc thi video ngắn hay chiến dịch truyền thông do giới trẻ gốc Việt thực hiện cùng bạn bè sở tại sẽ hình thành mạng lưới chia sẻ văn hóa thường xuyên.

Khép lại chia sẻ, doanh nhân Thu Hà nhấn mạnh cảnh đẹp có thể thu hút du khách đến, nhưng văn hóa và con người mới là yếu tố tạo nên ấn tượng lâu dài. Quảng bá văn hóa ở nước ngoài cần bắt đầu từ những câu chuyện chân thực, trải nghiệm gần gũi và sự chủ động đóng góp của mỗi cá nhân, doanh nghiệp và hội đoàn kiều bào. Khi cộng đồng cùng gắn kết, văn hóa Việt Nam sẽ vươn xa và trở thành sợi dây thắt chặt tình cảm của người Việt xa quê hướng về Tổ quốc./.

Lan tỏa bản sắc văn hóa Việt Nam tại Malaysia Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 với nhiều hoạt động trải nghiệm ẩm thực, biểu diễn nghệ thuật, góp phần quảng bá bản sắc dân tộc, gắn kết cộng đồng người Việt tại Malaysia.