Ngày 27/11, Đài Truyền hình Việt Nam giới thiệu bộ phim truyền hình “Tình khúc bản Gió” do đạo diễn Trịnh Lê Phong thực hiện, sẽ lên sóng trong tháng 12 này.

Lựa chọn bối cảnh vùng cao, bộ phim mở ra một không gian khác biệt. Thay cho nhịp sống đô thị hay những xung đột gia đình quen thuộc là những triền ruộng bậc thang, chợ phiên, nếp nhà giữa mây và đời sống văn hóa gắn bó với núi rừng.

Ẩn mình giữa biển mây vùng cao miền Tây Bắc, bản Gió mang vẻ đẹp bình yên với khu rừng thiêng được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Thế nhưng, đằng sau khung cảnh thơ mộng ấy là một bí ẩn chưa có lời giải về cái chết của một cán bộ kiểm lâm.

Phim đề cao sức mạnh của sự thật và lòng dũng cảm, khi con người phải vượt qua định kiến, nỗi sợ hãi và cả những tổn thương để bảo vệ điều mình tin tưởng. (Ảnh: VTV)

Cô gái trẻ Hoạ Mi tìm đến vùng đất ấy để giải mã bi kịch của cha. Cuộc tìm kiếm đưa cô vào vùng đất của những luật tục lâu đời, những tình cảm bất ngờ và một âm mưu chiếm đoạt nguồn tài nguyên quý giá trong khu rừng thiêng.

Không chỉ khai thác yếu tố điều tra, bí ẩn, bộ phim còn đặt ra những vấn đề giàu ý nghĩa về sự va chạm giữa truyền thống và hiện đại. Trong khi thế hệ đi trước xem luật tục và sự bất khả xâm phạm của rừng thiêng là nền tảng bảo vệ cộng đồng, lớp trẻ lại khao khát tìm kiếm cơ hội phát triển ngay trên quê hương mình.

Vai Hoạ Mi được giao cho Quỳnh Châu, gương mặt ghi dấu qua “Cách em 1 milimet” và “Dưới ô cửa sáng đèn.” Đình Tú quen thuộc với những dạng vai “soái ca” nay sẽ hoá thân trong nhân vật Khang - người đàn ông lịch thiệp nhưng mang nhiều giằng xé khó đoán.

Dàn diễn viên và đoàn làm phim ra mắt khán giả. (Ảnh: VTV)

Cùng với đó, các gương mặt trẻ như Long Vũ (vai Lía), Khánh Ly (vai Mẩy), Thanh Tâm (vai Yến)... sẽ góp thêm năng lượng trẻ trung cho câu chuyện.

Bộ phim còn có sự góp mặt của các diễn viên giàu kinh nghiệm như Nghệ sỹ Nhân dân Bùi Bài Bình, Nghệ sỹ Ưu tú Võ Hoài Nam, nghệ sỹ Anh Tuấn, nghệ sỹ Trịnh Huyền...

Bộ phim “Tình khúc bản Gió” sẽ lên sóng vào lúc 20h thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần trên VTV3./.

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