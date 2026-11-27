Với lịch sử hơn 300 năm, nghề làm nước mắm Phan Thiết tại các phường Phú Thủy, Mũi Né và Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng mới đây đã chính thức được đưa vào Danh mục quốc gia về Di sản Văn hóa Phi vật thể, thuộc loại hình nghề thủ công truyền thống và tri thức dân gian.

Trải qua hơn ba thế kỷ hình thành và phát triển, nghề sản xuất nước mắm truyền thống Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng) không chỉ là sinh kế của nhiều thế hệ cư dân ven biển, mà còn trở thành nét văn hóa đặc trưng của vùng đất này.

Dấu ấn nghề truyền thống trong đời sống cư dân vùng biển Nam Trung Bộ

Không chỉ là một loại gia vị quen thuộc trong mỗi bữa ăn, nước mắm Phan Thiết là kết tinh của điều kiện tự nhiên, nguồn nguyên liệu biển phong phú và tri thức sản xuất được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Nghề làm nước mắm tại đây được cho là xuất hiện từ cuối thế kỷ 17, gắn với quá trình cư dân từ các vùng miền Trung di cư đến khai thác thủy sản theo mùa cá Nam.

Ban đầu, việc chế biến nước mắm chủ yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt của các gia đình. Tuy nhiên, nhờ nguồn cá dồi dào, chất lượng nguyên liệu tốt cùng điều kiện khí hậu nắng nóng thuận lợi cho quá trình chế biến, nghề làm mắm dần phát triển thành hoạt động sản xuất hàng hóa.

Đến giữa thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, Phan Thiết đã hình thành nhiều cơ sở sản xuất nước mắm chuyên nghiệp với quy mô lớn, được người dân gọi là các “hàm hộ."

Hoạt động giao thương ngày càng sôi động, những chiếc ghe bầu từ nhiều địa phương thường xuyên cập bến, đậu kín khu vực sông Cà Ty, sông Phú Hài để thu mua nước mắm, vận chuyển đến các tỉnh miền Trung và Nam Bộ.

Từ một sản phẩm phục vụ nhu cầu gia đình, nước mắm Phan Thiết từng bước trở thành mặt hàng có tiếng trên thị trường, góp phần tạo dựng danh tiếng cho vùng đất ven biển này.

Trải qua hơn ba thế kỷ, nghề làm nước mắm đã trở thành một phần trong đời sống của cộng đồng cư dân địa phương. Những kinh nghiệm lựa chọn cá, phối trộn muối, ủ chượp, chăm sóc thùng mắm và chiết rút thành phẩm không đơn thuần là các công đoạn sản xuất mà còn là tri thức dân gian được tích lũy qua thực tiễn lao động. Mỗi gia đình, mỗi cơ sở có thể có những bí quyết riêng, nhưng đều hướng tới mục tiêu tạo ra sản phẩm có hương vị đặc trưng, chất lượng ổn định.

Nghề làm nước mắm truyền thống trong thùng gỗ của người dân Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Nguyên liệu chủ yếu để làm nước mắm Phan Thiết là cá cơm, cá nục và muối hạt. Theo kinh nghiệm của người làm nghề, cá được đánh bắt trong khoảng từ tháng Tư đến tháng Chín âm lịch thường có chất lượng tốt, độ béo cao, thích hợp cho quá trình ủ chượp.

Cá tươi sau khi đưa về được trộn với muối theo tỷ lệ phù hợp, đảo đều để tạo thành chượp rồi đưa vào lu hoặc thùng gỗ. Phía trên được phủ vi tre, rải thêm muối, cài vỉ và đặt đá đè xuống nhằm giữ nguyên liệu ổn định trong quá trình lên men.

Một trong những nét đặc trưng của phương pháp sản xuất truyền thống là chượp được ủ trong lu đậy kín, đặt dưới ánh nắng tự nhiên. Nhiệt độ cao giúp quá trình lên men diễn ra thuận lợi, tạo nên hương vị riêng của nước mắm Phan Thiết. Tùy điều kiện nguyên liệu và phương pháp chế biến, thời gian ủ chượp thường kéo dài từ 8 đến 18 tháng. Khi cá và muối chuyển hóa hoàn toàn, nước mắm hình thành với màu sắc từ vàng rơm đến nâu đỏ cánh gián, trong, có mùi thơm đặc trưng và vị đậm đà.

Sau thời gian ủ chượp, người làm nghề tiến hành rút nước mắm. Phần nước đầu tiên, có chất lượng cao nhất, được gọi là nước mắm nhĩ. Sau đó, người sản xuất tiếp tục bổ sung nước muối để chiết rút các lần tiếp theo, tạo ra nước mắm ngang. Để có được sản phẩm đạt chất lượng, người thợ phải theo dõi chặt chẽ từng công đoạn, dựa vào kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm để nhận biết độ chín của chượp và thời điểm thích hợp để rút mắm.

Ghi danh di sản - thêm động lực phát huy giá trị nghề truyền thống

Không chỉ mang giá trị về lịch sử và tri thức dân gian, nghề làm nước mắm Phan Thiết còn có đóng góp đáng kể đối với kinh tế địa phương. Theo thống kê của Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết, giai đoạn 2021-2024, sản lượng nước mắm của địa phương đạt khoảng 20-30 triệu lít mỗi năm, doanh thu khoảng 1.000 tỷ đồng/năm.

Hiện nay, toàn tỉnh còn khoảng 200 hộ sản xuất nước mắm, tập trung tại các phường Phan Thiết, Phú Thủy, Mũi Né. Hoạt động này tạo việc làm cho hàng trăm lao động thường xuyên và hàng nghìn lao động thời vụ.

Đáng chú ý, nghề sản xuất nước mắm còn tạo đầu ra ổn định cho nguồn nguyên liệu thủy sản khai thác tại địa phương. Ước tính mỗi năm, các cơ sở sản xuất tiêu thụ khoảng 22.000 tấn cá, góp phần duy trì sinh kế cho ngư dân, thúc đẩy hoạt động khai thác, thu mua và chế biến hải sản. Từ khâu đánh bắt, cung ứng nguyên liệu đến chế biến, đóng chai và phân phối sản phẩm, nghề nước mắm đã hình thành chuỗi hoạt động kinh tế gắn bó mật thiết với đời sống cư dân ven biển.

Bên cạnh giá trị kinh tế, nghề làm nước mắm còn mở ra hướng khai thác du lịch văn hóa và trải nghiệm. Một số cơ sở đã kết hợp hoạt động sản xuất với đón khách tham quan, giới thiệu nguyên liệu, quy trình ủ chượp và cách chiết rút nước mắm truyền thống. Qua đó, du khách có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về đời sống lao động của cư dân miền biển, thưởng thức sản phẩm tại nơi sản xuất và cảm nhận những giá trị văn hóa ẩn sau một loại gia vị quen thuộc.

Du khách tham quan nghề làm nước mắm truyền thống trong thùng gỗ thủ công của người dân Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Việc nghề làm nước mắm Phan Thiết chính thức được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vì thế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là sự ghi nhận đối với lịch sử hình thành, những tri thức dân gian và kỹ năng nghề nghiệp được cộng đồng gìn giữ qua hơn ba thế kỷ. Đồng thời, việc ghi danh tạo thêm cơ sở để địa phương xây dựng các chương trình bảo tồn, phát huy giá trị di sản, khuyến khích nghệ nhân, người có kinh nghiệm tiếp tục truyền dạy nghề cho thế hệ trẻ.

Việc được ghi danh cũng mở ra cơ hội nâng cao nhận diện và giá trị thương hiệu nước mắm địa phương. Trong bối cảnh thị trường ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng, nguồn gốc và tính minh bạch của sản phẩm, giá trị di sản có thể trở thành lợi thế để nước mắm Phan Thiết khẳng định bản sắc, tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng và mở rộng thị trường tiêu thụ

Hơn 300 năm qua, nghề làm nước mắm Phan Thiết đã vượt ra khỏi khuôn khổ một hoạt động mưu sinh để trở thành một phần ký ức và bản sắc của cộng đồng cư dân địa phương.

Việc nghề làm nước mắm Phan Thiết chính thức được ghi danh vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể quốc gia không chỉ tôn vinh những giá trị đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ mà còn đặt ra yêu cầu tiếp tục bảo tồn, trao truyền và phát huy giá trị di sản, góp phần để hương vị nước mắm Phan Thiết tiếp tục hiện diện trong bữa cơm của các gia đình./.

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