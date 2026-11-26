Tại sóc Bom Bo, xã Bom Bo (thành phố Đồng Nai), phụ nữ dân tộc S’tiêng vẫn bền bỉ “giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Đây là nghề thủ công có từ lâu đời, tích lũy qua thời gian dài và trao truyền từ đời này sang đời khác.

“Giữ lửa” nghề truyền thống

Dệt thổ cẩm của người S’tiêng là nghề thủ công truyền thống, thể hiện kỹ thuật tinh xảo qua đôi bàn tay khéo léo và óc sáng tạo của người phụ nữ để phục vụ nhu cầu cuộc sống.

Mỗi sản phẩm thổ cẩm đều trang trí khác nhau, mô phỏng những sự vật, hiện tượng có thật trong tự nhiên, gắn bó mật thiết với đời sống sinh hoạt hằng ngày.

Về sóc Bom Bo, du khách bất ngờ khi thấy nhiều phụ nữ vẫn miệt mài bên khung cửi trước mái hiên nhà. Ngồi bên khung cửi quen thuộc ở thôn Bom Bo, nghệ nhân Thị Môm kể lại hành trình gắn bó với nghề dệt thổ cẩm của người S’tiêng.

Từ thuở còn con gái, bà đã được bà và mẹ chỉ dạy từng đường sợi chỉ và gắn bó với nghề cho đến nay. Bà Môm chia sẻ những tấm thổ cẩm với nhiều màu sắc đã khiến bà đam mê nghề dệt. Thổ cẩm làm ra không đơn thuần là trang phục thường nhật mà còn giữ vị trí thiêng liêng trong đời sống tinh thần của cộng đồng. Từ xưa đến nay, trong các nghi lễ truyền thống, lễ cưới xin hay lễ hội lớn của sóc, sắc màu thổ cẩm luôn hiện diện như sợi dây kết nối cội nguồn.

Sản phẩm thổ cẩm được du khách quan tâm. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)

Mỗi hoa văn là một lát cắt chân thực của thiên nhiên và lao động, phản ánh sự tinh tế, óc quan sát cùng đôi bàn tay khéo léo của phụ nữ S’tiêng qua bao đời. Nghệ nhân Thị Giá (thôn Bom Bo) cho biết, vải công nghiệp ngày nay có nhiều mẫu mã bắt mắt, giá thành có loại thấp hơn và tiện lợi cho sinh hoạt thường nhật nên người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn. Tuy nhiên, không loại vải nào có thể thay thế được giá trị văn hóa, chiều sâu ký ức và sự tỉ mỉ gửi gắm trong từng sợi dệt thủ công của người S’tiêng.

Theo bà Giá chia: "Tôi cùng những người biết dệt trong sóc thường xuyên chỉ dạy từng kỹ thuật cho lớp trẻ để nghề thổ cẩm dân tộc không bị đứt gãy. Tôi muốn thế hệ sau không chỉ gìn giữ trọn vẹn nét đẹp cổ truyền mà còn biết sáng tạo, nâng cao chất lượng và quảng bá sản phẩm để nghề dệt thổ cẩm trở thành sinh kế bền vững mang lại nguồn thu nhập cho gia đình và cộng đồng."

Mỗi sản phẩm dệt thổ cẩm đều thể hiện rõ sự khéo léo, tỉ mỉ, sự am hiểu tri thức dân gian cũng như cách khai thác nguyên liệu tự nhiên từ lá cây, vỏ cây rừng của phụ nữ S’tiêng. Những kỹ thuật, tri thức ấy là kết quả của quá trình ghi nhớ, chắt lọc, sáng tạo và tích lũy qua thời gian phản ánh sinh động các sự vật, hiện tượng của đời sống hằng ngày.

Phát huy giá trị truyền thống

Giới thiệu sản phẩm thổ cẩm của người S'tiêng. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)

Nghề dệt thổ cẩm được lưu giữ, bảo tồn và thực hành trên cơ sở trao truyền tri thức, kỹ năng từ thế hệ này qua thế hệ khác bằng hình thức truyền miệng và truyền dạy trực tiếp từ người biết dệt cho người chưa biết dệt. Trong quá trình đó, những nghệ nhân và thế hệ trẻ đã làm nên những sản phẩm thủ công độc đáo mới, mang dấu ấn riêng của người S’tiêng.

Nối tiếp mạch nguồn từ các thế hệ đi trước, chị Thị Xia (38 tuổi, ở sóc Bom Bo) là một trong những gương mặt tiêu biểu đưa nghề dệt thổ cẩm truyền thống hòa nhịp cùng đời sống đương đại.

Chị Xia chia sẻ hành trình đến với khung cửi của chị bắt đầu từ những buổi ngồi nghe bà và mẹ truyền miệng, chỉ dạy từng thao tác kéo sợi cũng như phối màu. Với chị Xia, học dệt không chỉ là rèn luyện sự khéo léo, tỉ mỉ của đôi tay mà còn là quá trình tiếp thu kho tàng tri thức dân gian quý báu của người S’tiêng, từ cách nhận biết đến việc khai thác lá cây, vỏ cây rừng để tạo nên những gam màu tự nhiên bền đẹp.

Để thổ cẩm không chỉ xuất hiện vào dịp lễ hội mà phải mang lại nguồn thu nhập thêm, chị Xia chủ động tìm hướng tiếp cận mới nhưng giữ trọn hồn cốt hoa văn cổ truyền phản ánh thiên nhiên và sinh hoạt buôn sóc. Hiện nay, những sản phẩm thổ cẩm do chị làm ra đã có nhiều kiểu dáng, kích thước để phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng hiện đại. Ngoài những vật dụng gắn liền với truyền thống như mền, áo, khố, chị Xia và các nghệ nhân còn sáng tạo thêm nhiều dòng sản phẩm ứng dụng cao như: túi xách, khăn choàng, ví cầm tay, đồ lưu niệm.

Ông Điểu Dân, Trưởng Ban Công tác Mặt trận Tổ quốc thôn Bom Bo cho biết, Ban Công tác Mặt trận luôn xác định việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc S’tiêng, đặc biệt là nghề dệt thổ cẩm là nhiệm vụ trọng tâm và lâu dài. Mặt trận thôn tích cực phối hợp cùng già làng, người có uy tín lồng ghép tuyên truyền trong các buổi họp dân, sinh hoạt cộng đồng để bà con hiểu rõ thổ cẩm không chỉ là trang phục mà còn là ký ức, hồn cốt trong các nghi lễ truyền thống của sóc. Bên cạnh đó, thôn còn vận động, khuyến khích các nghệ nhân lớn tuổi tiếp tục phát huy vai trò trao truyền cho thế hệ trẻ.

Để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển kinh tế địa phương, ông Nguyễn Văn Phát, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bom Bo khẳng định, chính quyền địa phương luôn đặc biệt quan tâm đến việc duy trì và phát triển các làng nghề truyền thống, nhất là nghề dệt thổ cẩm đặc trưng của đồng bào S’tiêng. Để nghề dệt không chỉ dừng lại ở việc lưu giữ ký ức mà thực sự tạo ra sinh kế bền vững cho người dân, xã đã chủ động lồng ghép, tập trung tối đa các nguồn lực từ các Chương trình mục tiêu quốc gia. Từ nguồn hỗ trợ này, địa phương chú trọng đầu tư hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất; đồng thời hỗ trợ nguyên liệu để bà con yên tâm duy trì sản xuất.

Theo ông Nguyễn Văn Phát, xã tích cực đưa sản phẩm thổ cẩm S’tiêng tham gia các sự kiện trưng bày, giao lưu văn hóa và kết nối với hoạt động du lịch tại Khu di tích lịch sử văn hóa Sóc Bom Bo. Đây là cầu nối quan trọng để quảng bá nét đẹp tinh hoa của thổ cẩm S’tiêng đến đông đảo người dân, du khách; qua đó mở rộng đầu ra cho sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc bền vững.

Từ đôi bàn tay cần mẫn “giữ lửa” nghề thổ cẩm, những người bà, người mẹ lớn tuổi ở sóc Bom Bo đã từng bước trao truyền nghề cho thế hệ trẻ.

Với những giá trị tiêu biểu ấy, di sản Nghề dệt thổ cẩm của người S’tiêng đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2024.

Sự chung sức đồng lòng của cộng đồng nghệ nhân, lớp trẻ cùng sự quan tâm, đồng hành của chính quyền địa phương là nền tảng vững chắc để “ngọn lửa” nghề truyền thống trên vùng đất Bom Bo anh hùng mãi tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu đã được vinh danh./.

Nghệ An đào tạo nghề dệt thổ cẩm, tạo sinh kế cho phụ nữ Thái Lớp học thêu, dệt thổ cẩm tại xã Châu Tiến giúp phụ nữ dân tộc Thái nâng cao tay nghề, tạo việc làm và tăng thu nhập từ nghề truyền thống.