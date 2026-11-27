Lễ hội “Con đường Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam 2026” sẽ diễn ra từ ngày 5-6/12, tại khu vực đường Trần Văn Lai, Mỹ Đình, nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa và tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ mời đoàn biểu diễn nghệ thuật truyền thống và đoàn biểu diễn múa của Viện Quốc gia Gugak Namdo đến biểu diễn tại Lễ hội.

Thông qua những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, kết hợp âm nhạc truyền thống, Viện Quốc gia Gugak Namdo sẽ mang đến cho khán giả Việt Nam những trải nghiệm đặc sắc về nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc.

Bên cạnh các chương trình biểu diễn, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam cũng vận hành gian hàng quảng bá văn hóa Hàn Quốc thông qua trang phục truyền thống Hanbok. Đến với không gian này, khách tham quan sẽ cùng ngắm nhìn những bộ Hanbok cầu kỳ được trưng bày, mặc thử Hanbok và chụp ảnh, nhận các món quà lưu niệm văn hóa Hàn Quốc đa dạng.

Đặc biệt, Lễ hội năm nay sẽ càng thêm sôi động với chương trình biểu diễn nhạc trot (thể loại âm nhạc thịnh hành tại Hàn Quốc) đặc biệt, kết hợp cùng chương trình truyền hình nổi tiếng “Miss & Mr Trot.” Ngoài ra, ca sỹ nổi tiếng Hàn Quốc Lee Hyunwoo cùng các nghệ sỹ được yêu thích tại Việt Nam sẽ tham gia biểu diễn chúc mừng, tạo nên sân khấu giao hòa giữa âm nhạc đại chúng của hai nước.

Lễ hội có sự tham gia đông đảo của hơn 70 doanh nghiệp và tổ chức đến từ Việt Nam và Hàn Quốc. Khách tham quan có thể trải nghiệm nhiều chương trình giao lưu văn hóa đa dạng tại các gian hàng, đồng thời tham gia các hoạt động quảng bá đặc sản địa phương nổi bật của Hàn Quốc và thưởng thức nhiều món ăn Hàn Quốc hấp dẫn.

Theo Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam Park Chan A bày tỏ hy vọng lễ hội sẽ trở thành dịp ý nghĩa để người dân Việt Nam và Hàn Quốc hiểu sâu sắc hơn về văn hóa của nhau, đồng thời ngày càng gắn kết và gần gũi hơn./.

Huế: Lan tỏa nghệ thuật thư pháp, giao lưu văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc Cuộc thi viết thư pháp chữ Hàn tại Đại Nội Huế cùng các hoạt động trải nghiệm di sản cung đình góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường giao lưu và hiểu biết giữa hai dân tộc.