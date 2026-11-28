Không lâu đời và nổi tiếng như Quất Động hay Đông Cứu ở Thường Tín, Hà Nội, làng thêu Minh Lãng trước thuộc huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cũ (nay thuộc xã Thư Trì, tỉnh Hưng Yên), vẫn tạo được dấu ấn riêng với những sản phẩm thêu tay tinh xảo, từ tranh phong cảnh, tranh chân dung đến trang phục truyền thống./.
Nghệ An đào tạo nghề dệt thổ cẩm, tạo sinh kế cho phụ nữ Thái
Lớp học thêu, dệt thổ cẩm tại xã Châu Tiến giúp phụ nữ dân tộc Thái nâng cao tay nghề, tạo việc làm và tăng thu nhập từ nghề truyền thống.
(Vietnam+)