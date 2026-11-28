Tối 27/11, Nhà hát Ca Múa Nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống, đánh dấu hành trình ba phần tư thế kỷ đồng hành cùng đất nước, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới của một trong những thiết chế nghệ thuật biểu diễn giàu truyền thống nhất Việt Nam.

Theo Nghệ sỹ Ưu tú Nguyễn Hải Linh, Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Quốc gia Việt Nam, tiền thân của đơn vị là Đoàn Văn công Nhân dân Trung ương, ra đời tại chiến khu Việt Bắc năm 1951 dưới sự chỉ đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ những sân khấu giữa chiến trường đến các nhà hát danh tiếng trên thế giới, từ những chương trình phục vụ đồng bào, chiến sỹ đến các sự kiện chính trị, văn hóa, ngoại giao cấp quốc gia và quốc tế, các thế hệ nghệ sỹ Nhà hát đã viết nên một hành trình nghệ thuật gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông (phải) chúc mừng tập thể nhà hát. (Ảnh: Mạnh Nguyễn/Vietnam+)

Nơi đây đã hội tụ, nuôi dưỡng và làm nên tên tuổi của nhiều thế hệ nghệ sỹ lớn; là môi trường hình thành những tác phẩm, phong cách biểu diễn và công trình sáng tạo có giá trị đối với sự phát triển của nền ca, múa, nhạc chuyên nghiệp Việt Nam.

Những thành tựu trong nghiên cứu, cải tiến nhạc cụ dân tộc, sáng tác, biên đạo, chuyển soạn và biểu diễn không chỉ làm giàu kho tàng nghệ thuật nước nhà mà còn góp phần định hình diện mạo nghệ thuật biểu diễn Việt Nam trên trường quốc tế.

Với những cống hiến đặc biệt xuất sắc, Nhà hát đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, tiêu biểu là danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Nghệ sỹ Ưu tú Nguyễn Hải Linh, Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Mạnh Nguyễn/Vietnam+)

Trên cơ sở kế thừa truyền thống và phát huy nguồn lực sau quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức, Nhà hát Ca Múa Nhạc Quốc gia Việt Nam đang từng bước đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng nghệ thuật, mở rộng hợp tác quốc tế và phát huy vai trò nòng cốt trong lĩnh vực nghệ thuật ca, múa, nhạc.

Những chương trình nghệ thuật quy mô lớn, những thành tích tại các liên hoan nghệ thuật quốc tế, cùng sự hiện diện thường xuyên tại các sự kiện đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn, bản lĩnh nghề nghiệp và vai trò của Nhà hát trong công tác ngoại giao văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Điểm nhấn đặc biệt trong dịp này là sự kiện ra mắt Dàn nhạc Dân tộc Quốc gia Việt Nam. Đây không chỉ là sự hình thành một lực lượng biểu diễn nghệ thuật mới mà còn là bước triển khai nhiệm vụ mang tính chiến lược của Nhà hát trong bảo tồn, phát huy và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.

Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập nhà hát. (Ảnh: Mạnh Nguyễn/Vietnam+)

Dàn nhạc được định hướng xây dựng trở thành một dàn nhạc chuyên nghiệp mang tầm quốc gia, hướng tới hội tụ và đại diện cho sự phong phú, đa dạng của âm sắc 54 dân tộc Việt Nam; kết hợp chiều sâu di sản với tư duy sáng tạo, kỹ thuật biểu diễn và ngôn ngữ âm nhạc đương đại.

Với định hướng tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới để làm giàu văn hóa dân tộc, quốc tế hóa văn hóa Việt Nam và Việt Nam hóa tinh hoa quốc tế, Dàn nhạc sẽ góp phần đưa âm nhạc dân tộc Việt Nam đến gần hơn với công chúng đương đại, nâng cao năng lực hội nhập và sức lan tỏa của văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.

Nghệ sỹ Ưu tú Nguyễn Hải Linh cho hay Nhà hát hướng tới trở thành một trung tâm sáng tạo và biểu diễn nghệ thuật có uy tín cao trong nước và quốc tế, nơi hội tụ tài năng, khơi nguồn sáng tạo, kiến tạo những giá trị nghệ thuật có sức sống lâu bền, xứng đáng với vị thế tiên phong trong nền nghệ thuật biểu diễn Việt Nam./.

70 năm Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam: 'Những cánh chim không mỏi' 'Những cánh chim không mỏi' là chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 70 năm thành lập Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam (1952-2021). Chương trình quy tụ các thế hệ nghệ sỹ tài năng của Nhà hát.