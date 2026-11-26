Chung kết Miss International 2026 vừa diễn ra chiều 25/11 tại Tokyo Dome City Hall (Nhật Bản), với sự tranh tài của 73 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Đại diện Việt Nam Lê Phương Khánh Như lần lượt được gọi tên vào Top 20, Top 10 và Top 5, trước khi khép lại hành trình với danh hiệu Á hậu 4.

Ngôi vị Hoa hậu Quốc tế 2026 thuộc về Elizaveta Cuznetova (Moldova). Các danh hiệu Á hậu lần lượt thuộc về Brittany Feeney (Anh), Laura Anna Glozarová (Cộng hòa Czech), Victoria Kosasieputri (Indonesia) và Lê Phương Khánh Như (Việt Nam).

Một trong những dấu ấn đáng chú ý của Khánh Như trong đêm chung kết là phần thi ứng xử dành cho Top 5. Các thí sinh nhận câu hỏi về việc lựa chọn một trong 17 Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc và những đóng góp có thể thực hiện trên cương vị Miss International.

Khánh Như lựa chọn SDG 4 – Giáo dục có chất lượng. Người đẹp kết nối câu trả lời với chính câu chuyện trưởng thành của mình: sinh ra trong một gia đình có điều kiện kinh tế khiêm tốn, cô may mắn được bố mẹ tạo điều kiện học tập.

Từ trải nghiệm ấy, Khánh Như nhận ra giáo dục có thể mở ra những cơ hội khác biệt cho trẻ em, nhất là những em nhỏ chưa có điều kiện tiếp cận tri thức và công nghệ.

Khánh Như trong phần thi ứng xử. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Cô giới thiệu dự án Digital Wings (Đôi cánh số), hướng tới trao tặng máy tính, hỗ trợ trẻ em ở những khu vực còn khó khăn tiếp cận công nghệ và tri thức trong thời đại số.

Trên sân khấu chung kết, Khánh Như bày tỏ mong muốn tiếp tục lan tỏa cơ hội học tập, giúp trẻ em có thêm điều kiện xây dựng tương lai, đồng thời đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Câu trả lời tạo được sự kết nối giữa trải nghiệm cá nhân, dự án cộng đồng và thông điệp mà cuộc thi hướng tới. Quan trọng hơn, Khánh Như đưa ra hướng hành động cụ thể, gắn với vấn đề giáo dục và khả năng tiếp cận công nghệ của trẻ em. Đây cũng là điểm nhất quán trong hành trình cô giới thiệu bản thân với ban giám khảo và khán giả quốc tế.

Trước đêm chung kết, đại diện Việt Nam đã tham gia nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, trình diễn và giới thiệu dự án cộng đồng. Khả năng giao tiếp tiếng Anh, kinh nghiệm dẫn chương trình song ngữ cùng phong thái tự tin giúp Khánh Như có thêm lợi thế trong quá trình kết nối với các thí sinh và khán giả quốc tế.

Ở phần thi trang phục văn hóa dân tộc, cô trình diễn thiết kế “Vũ điệu Đông Hồ.” (Ảnh: BTC)

Ở phần thi trang phục văn hóa dân tộc, cô trình diễn thiết kế “Vũ điệu Đông Hồ,” lấy cảm hứng từ nghệ thuật tranh dân gian Đông Hồ. Việc đưa chất liệu văn hóa truyền thống lên sân khấu quốc tế góp thêm một lát cắt về bản sắc Việt Nam trong hành trình dự thi của người đẹp.

Sinh năm 2004, quê Khánh Hòa, Lê Phương Khánh Như hiện là sinh viên ngành Du lịch, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Cô từng giành danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025, Quán quân Én Vàng UEF 2024 và có kinh nghiệm dẫn chương trình song ngữ.

Danh hiệu Á hậu 4 Miss International 2026 là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình hoạt động của Khánh Như, đồng thời nối tiếp những thành tích của đại diện Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp này.

Trước đó, người đẹp Huỳnh Thị Thanh Thủy đăng quang Miss International 2024, còn Phạm Hồng Thúy Vân giành danh hiệu Á hậu 3 năm 2015./.

Những khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm chung kết của đại diện Việt Nam. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Khánh Như mang câu chuyện công nghệ, văn hóa Việt đến Miss International 2026 Trước khi lên đường dự Miss International 2026, Á hậu Lê Phương Khánh Như tiếp tục đưa dự án Digital Wings đến với học sinh khó khăn, đồng thời chuẩn bị mang tranh Đông Hồ đến sân khấu quốc tế.