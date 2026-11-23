Trong chuyến đi tình nguyện tại một trường học ở nông thôn, Lê Phương Khánh Như bắt gặp sự hào hứng của những học sinh nữ khi nhìn thấy cô sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Các em tò mò trước những điều công nghệ có thể làm được, nhưng ngôi trường nơi các em theo học thậm chí chưa có nổi một chiếc máy tính. Khoảng cách giữa sự ham học hỏi và điều kiện tiếp cận tri thức đã thôi thúc cô khởi xướng dự án cộng đồng “Digital Wings.”

Đại diện Việt Nam Lê Phương Khánh Như vừa có màn giới thiệu dự án tại phần thi thuyết trình Phát triển bền vững (SDGs), diễn ra ngày 22/22, trong khuôn khổ Miss International 2026. Thể hiện bằng tiếng Anh, cô chia sẻ hành trình hình thành, mục tiêu và những hoạt động thiết thực của sáng kiến mang thông điệp “Trao công nghệ – Mở ước mơ.”

“Tôi nhận ra rằng đôi khi thứ ngăn cách trẻ em khỏi những cơ hội không phải là năng lực của các em, mà đơn giản là khả năng tiếp cận,” Khánh Như chia sẻ. Nhận thức ấy trở thành động lực để cô thực hiện dự án thu hẹp khoảng cách số, mở rộng cơ hội học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

“Digital Wings” tập trung thu gom máy tính mới và đã qua sử dụng, kiểm tra, sửa chữa rồi trao tặng cho những trường học còn thiếu thốn thiết bị. Song song với hỗ trợ máy tính, dự án hướng dẫn học sinh kỹ năng số cơ bản, cách sử dụng internet an toàn và tiếp cận tiếng Anh, giúp các em từng bước khai thác nguồn tri thức trên môi trường mạng.

Đến nay, dự án đã được triển khai tại Trường Tiểu học Bác Ái Tây, Trường Tiểu học và THCS Chu Văn An (Khánh Hòa), Trường Tiểu học và THCS Tân Mỹ và Trường THCS Tân Thành (Đồng Tháp).

Khánh Như trên hành trình triển khai dự án. (Ảnh: BTC)

Điểm đáng chú ý là Khánh Như cùng dự án vẫn duy trì kết nối với nhà trường, giáo viên và học sinh để theo dõi việc sử dụng thiết bị, lắng nghe nhu cầu thực tế và điều chỉnh hoạt động. Trong những cuộc trò chuyện với các em, cô thường nghe những mong muốn giản dị: được học thêm tiếng Anh, tìm hiểu về máy tính, khám phá thế giới qua internet.

Chính những lời chia sẻ ấy giúp Khánh Như hiểu rằng trao tặng thiết bị mới chỉ là bước khởi đầu. Công nghệ cần được đặt trong môi trường học tập phù hợp, gắn với nhu cầu và khả năng sử dụng của học sinh thì mới thực sự phát huy giá trị.

Trong phần kết bài thuyết trình, Khánh Như nhấn mạnh quan niệm về đổi mới sáng tạo: không nhất thiết phải tạo ra điều gì hoàn toàn mới, đôi khi đó là cách đưa những nguồn lực đang có đến đúng nơi cần thiết.

Đây cũng là thông điệp mà “Digital Wings” muốn lan tỏa. Những chiếc máy tính được thu gom, sửa chữa và trao đến trường học có thể mở thêm cánh cửa tiếp cận tri thức cho trẻ em còn thiếu điều kiện. Với Khánh Như, mỗi cơ hội học tập được trao đi đều có ý nghĩa trên hành trình giúp các em tự tin khám phá và theo đuổi ước mơ.

Việc giới thiệu dự án tại Miss International 2026 cũng là dịp để đại diện Việt Nam chia sẻ với bạn bè quốc tế một sáng kiến cộng đồng xuất phát từ nhu cầu thực tế, hướng đến bình đẳng trong tiếp cận công nghệ và giáo dục.

Sau phần thi thuyết trình dự án SDGs, Lê Phương Khánh Như sẽ bước vào vòng bán kết ngày 23/11. Chung kết Miss International 2026 diễn ra ngày 25/11./.

Khánh Như rạng rỡ sau phần thuyết trình. (Ảnh: BTC)

Chung kết Miss International 2026 sẽ không còn phần thi bikini Đây cũng là xu hướng của các cuộc thi sắc đẹp quốc tế những năm qua khi dịch chuyển trọng tâm từ đánh giá ngoại hình sang tôn vinh trí tuệ, bản lĩnh và sức ảnh hưởng tích cực đối với xã hội.