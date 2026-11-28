Hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống (05/12/1945-05/12/2026), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật mở thêm địa điểm giới thiệu, trưng bày và phát hành sách tại Hà Nội và tỉnh Hà Tĩnh.

Theo Phó Giáo sư-Tiến sỹ Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Bộ Chính trị vừa ban hành Quyết định số 657-QĐ/TW ngày 26/10/2026 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Theo đó, Nhà xuất bản là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư, có chức năng là cơ quan xuất bản lý luận, chính trị của Đảng và Nhà nước.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Những nhiệm vụ này đặt ra yêu cầu hoạt động xuất bản phải được triển khai đồng bộ, từ nâng cao chất lượng nội dung, đổi mới phương thức tổ chức xuất bản đến phát triển các kênh phát hành và đa dạng hóa hình thức tiếp cận bạn đọc.

Vì vậy, việc mở rộng mạng lưới phát hành tại Hà Tĩnh và Hà Nội không chỉ có ý nghĩa về mặt tổ chức hoạt động, mà còn gắn với yêu cầu thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ chính trị của Nhà xuất bản trong tình hình mới.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Vũ Trọng Lâm bày tỏ mong muốn đây không chỉ là địa điểm giới thiệu và phát hành xuất bản phẩm, mà sẽ từng bước trở thành một điểm hẹn văn hóa, một không gian đọc và lan tỏa tri thức của nhân dân trên địa bàn, góp phần phát triển văn hóa đọc, tinh thần tự học và học tập suốt đời.

Nhân dịp này, Nhà xuất bản triển khai chương trình ưu đãi dành cho bạn đọc đến tham quan hai cửa hàng tại Hà Tĩnh và Hà Nội và tặng "Truyện Kiều" cho mỗi khách tham quan./.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nỗ lực tiếp cận độc giả quốc tế Nhà xuất bản đang đổi mới phương thức phát hành, đưa tri thức, lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam và công cuộc xây dựng, đổi mới, phát triển đất nước đến gần hơn với độc giả toàn cầu.

Nhà xuất bản tăng cường kết nối với các cơ quan, tổ chức hệ thống chính trị, cơ sở giáo dục và bạn đọc tại địa phương, đồng thời phát huy các nguồn lực, điều kiện và lợi thế của địa bàn để phát triển hoạt động phát hành sách lý luận, chính trị ổn định, hiệu quả. (Ảnh: PV/Vietnam+)