Hai bộ sưu tập của Yezael và Đức Hùng mang đến hai thế giới đối lập: một bên hướng vào nội tâm, một bên gọi mùa đông Hà Nội trở về bằng áo dài, nhung the và sắc màu đương đại trong đêm khai mạc.

Đêm khai mạc Aquafina Vietnam International Fashion Week Fall/Winter 2026, vừa diễn ra tối 26/11 tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội) để lại dấu ấn với hai câu chuyện thời trang.

“LA VERITÀ” (Sự thật) của nhà thiết kế Italy Angelo Cruciani đưa người xem vào cuộc đối thoại với bản ngã, nơi cảm xúc và trực giác được đặt ở vị trí trung tâm. Trong khi đó, nhà thiết kế Đức Hùng trở về với ký ức mùa Đông Hà Nội, khai thác áo dài, nhung the và những kỹ thuật quen thuộc bằng một ngôn ngữ tạo hình mới.

Một bên tìm kiếm sự chân thực trong thế giới nội tâm, bên kia gọi lại những lát cắt ký ức của một thành phố. Hai hướng đi “chạm” nhau ở cách các nhà thiết kế dùng trang phục để kể chuyện, thay vì chỉ trình diễn những phom dáng đẹp mắt.

Khi thời trang đối thoại với chính mình

“LA VERITÀ” được nhà thiết kế Angelo Cruciani xây dựng như một hành trình khám phá bản sắc cá nhân. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo ngày càng tham gia sâu vào đời sống sáng tạo, nhà thiết kế đặt con người trước câu hỏi về điều gì làm nên sự khác biệt của mỗi cá nhân. Với anh, câu trả lời nằm ở cảm xúc, trực giác và khả năng thành thật với chính mình.

Tinh thần ấy được thể hiện ngay từ thiết kế mở màn. “First Face” Tyhd Thùy Dương xuất hiện trong bộ suit nâu đỏ với bề mặt loang màu, điểm nhấn là những cánh hoa và chiếc lá đỏ đính nổi.

Phom suit vốn gắn với vẻ chỉn chu, có phần nghiêm cẩn được làm mềm bằng các chi tiết trang trí giàu tính tự nhiên. Sự tương phản giữa cấu trúc trang phục và bề mặt tạo hình cũng mở ra tinh thần chủ đạo của bộ sưu tập: có trật tự nhưng không khép kín, có chủ đích nhưng vẫn dành chỗ cho ngẫu hứng.

Trên sàn diễn, Angelo Cruciani tiếp tục phát triển ngôn ngữ ấy bằng những hình ảnh giàu liên tưởng. Bướm thêu, dải hoa, những mảng họa tiết gợi bầu trời đêm xuất hiện trên nhiều thiết kế, tạo nên cảm giác chuyển động giữa thiên nhiên và thế giới tưởng tượng. Có mẫu trang phục gây chú ý bởi những chi tiết trang trí nổi bật, có mẫu lại tiết chế hơn, để màu sắc và đường cắt giữ vai trò chính.

Điểm đáng chú ý là sự kết hợp giữa kỹ thuật may đo với cách phối màu phóng khoáng. Những cấu trúc trang phục có tính toán được đặt cạnh các mảng màu và chi tiết trang trí không tuân theo một trật tự cứng nhắc. Nhờ vậy, bộ sưu tập tránh được cảm giác quá trau chuốt, đồng thời giữ được nét bất định phù hợp với chủ đề về cảm xúc và bản ngã.

Âm nhạc cũng góp phần tạo nên không khí riêng cho màn trình diễn. Một ca sỹ khách mời đến từ Italy hát trực tiếp trên sàn diễn, với giai điệu mang sắc thái u hoài. Âm thanh chậm, giàu cảm xúc tạo khoảng lặng cần thiết giữa những chuyển động của người mẫu. Ở cuối chương trình, nhà thiết kế Angelo Cruciani xuất hiện và hòa giọng trong ca khúc “LA VERITÀ,” khép lại câu chuyện bằng chi tiết mang tính cá nhân.

Nếu bộ sưu tập của Yezael hướng ánh nhìn vào bên trong mỗi con người, phần trình diễn khép lại đêm khai mạc của nhà thiết kế Đức Hùng lại mở ra một không gian gần gũi hơn: mùa Đông Hà Nội với những ký ức về cái lạnh, phố xá và cảm giác sum vầy.

Những sắc màu Đông Hà Nội

Mang tên “Hẹn với gió Đông,” bộ sưu tập của nhà thiết kế Đức Hùng bắt đầu từ một cảm nhận rất riêng về thời tiết và nhịp sống Hà Nội. Những mùa lạnh dường như đến muộn hơn, ngắn hơn, khiến ký ức về mùa đông càng trở nên đáng nhớ. Nhà thiết kế chọn thời trang làm phương tiện gợi lại cảm giác ấy, với những hình ảnh gắn với sự gặp gỡ, chờ đợi và sum họp.

Phần mở màn có tiết tấu chậm, trong sắc trắng và đen. Lời tự sự cùng ca khúc “Hẹn với gió Đông” do nhạc sỹ Tiến Minh sáng tác dẫn dắt người xem bước vào không gian hoài niệm.

Cặp đôi Hoa hậu H’Hen Niê và Lê Nguyễn Bảo Ngọc cùng xuất hiện mở màn trong hai thiết kế áo dài có sắc thái đối lập. Một thiết kế trắng với hoa nổi, lông vũ, phần tay xuyên thấu và khăn đóng; thiết kế còn lại sử dụng ren đen xuyên thấu, kết hợp những bông hoa nổi trên thân áo.

Cặp trang phục tạo nên sự tương phản rõ rệt nhưng vẫn nằm trong cùng một tinh thần tạo hình. Áo dài trắng gợi vẻ mềm mại, trong trẻo; sắc đen đem lại cảm giác trầm và bí ẩn hơn. Những chi tiết xuyên thấu, hoa nổi và lông vũ làm thay đổi bề mặt trang phục, giúp tà áo dài quen thuộc có thêm lớp lang thị giác mà không đánh mất dáng vẻ truyền thống.

Sau phần mở màn, các thiết kế tiếp tục khai thác những chất liệu gắn với mùa lạnh. Nhung và the được xử lý bằng kỹ thuật chần bông, tạo bề mặt có độ dày, đồng thời làm nổi bật cấu trúc trang phục. Đây là lựa chọn phù hợp với ý niệm về mùa đông, nhưng cũng đặt ra yêu cầu về cách xử lý phom dáng để trang phục không trở nên nặng nề.

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Nhà thiết kế Đức Hùng đưa vào bộ sưu tập nhiều kiểu dáng khác nhau: áo khoác lửng, váy babydoll, áo choàng có mũ, chân váy bất đối xứng và những mẫu áo dài chần bông cách tân. Các chi tiết tay loe, peplum, hoa nhung nổi được sử dụng để tạo điểm nhấn trên bề mặt. Một số thiết kế giữ phom dáng gọn, trong khi những mẫu khác mở rộng cấu trúc, tạo độ phồng và chuyển động khi người mẫu bước đi.

Bảng màu cũng là một điểm chuyển đáng chú ý. Sau sắc trắng, đen ở phần đầu, bộ sưu tập dần mở rộng với xanh cổ vịt, xanh coban, vàng chanh, hồng cánh sen và tím đậm.

Những gam màu có cường độ mạnh đem lại nhịp điệu mới cho màn trình diễn, đồng thời làm thay đổi hình dung quen thuộc về bảng màu mùa Đông. Không khí sân khấu theo đó trở nên sôi động hơn, tương ứng với phần âm nhạc được đẩy nhanh tiết tấu.

Bảo Ngọc tiếp tục xuất hiện trong một thiết kế đầm đen, tạo sự nối tiếp với hình ảnh áo dài ở phần mở màn. Các người mẫu trẻ, trong đó có Top 3 Vietnam’s Next Top Model 2025 gồm Lại Mai Hoa, Giang Phùng và Vũ Mỹ Ngân, góp mặt trong phần trình diễn. H’Hen Niê và Bảo Ngọc cùng trở lại chào kết, khép lại bộ sưu tập bằng hình ảnh hai người mẫu từng mở màn trong những sắc thái đối lập.

Với “Hẹn với gió đông,” nhà thiết kế Đức Hùng không tìm cách tái hiện mùa lạnh bằng những hình ảnh minh họa trực tiếp. Cảm giác mùa Đông được gợi lên qua chất liệu, màu sắc và những chi tiết trang phục có khả năng đánh thức ký ức.

Nhung, the, áo dài hay khăn đóng đều là những chất liệu, hình ảnh đã quen thuộc trong đời sống và trang phục Việt. Khi được đặt trong cấu trúc mới, chúng tạo ra một cuộc đối thoại giữa ký ức và thẩm mỹ đương đại.

Hai bộ sưu tập khép lại đêm khai mạc bằng hai sắc thái khác nhau. Nhà thiết kế Angelo Cruciani chọn cách đi vào thế giới nội tâm, tìm kiếm sự chân thực qua cảm xúc và những thử nghiệm tạo hình. Nhà thiết kế Đức Hùng trở về với ký ức đô thị, dùng chất liệu và trang phục truyền thống để tái tạo cảm giác về mùa Đông Hà Nội.

Sự khác biệt ấy khiến hai phần trình diễn không bị hòa lẫn, mà mở ra một thế giới thời trang có thể bắt đầu từ những câu chuyện rất riêng, nhưng vẫn tìm được tiếng nói với người xem thông qua hình ảnh, chất liệu và cảm xúc. Trên sàn diễn AVIFW Thu Đông 2026, bản sắc vì thế không nằm ở việc lặp lại những chỉ dấu quen thuộc, mà ở cách mỗi nhà thiết kế lựa chọn, diễn giải và làm mới chúng./.

Khi ký ức văn hóa Việt Nam trở thành nguồn cảm hứng cho thời trang đương đại Nhà thiết kế Đức Hùng trở lại với câu chuyện mùa Đông Hà Nội, còn nhà thiết kế Mai Lâm kết màn tuần thời trang bằng ký ức văn hóa Việt. Hai dấu ấn cùng mở ra cuộc đối thoại giữa di sản và thời trang đương đại hôm nay.