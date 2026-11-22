Tối 21/11, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội tổ chức khai mạc Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2026 với chủ đề “Nét đẹp truyền thống - hơi thở đương đại," bằng đêm nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội bốn mùa” kết hợp âm nhạc, thời trang và nghệ thuật trình diễn, tái hiện hình ảnh Thủ đô qua sắc thu lãng mạn, mùa đông trầm mặc, mùa xuân rực rỡ và mùa hạ trẻ trung.

Điểm nhấn của chương trình là trình diễn 9 bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế La Hằng, Lan Anh (La Sen Vũ), Quang Huy, Viết Bảo, Quyên Nguyễn, Tạ Linh Nhân, Lưu Quỳnh Lan (Lan OZ), Hoa hậu-nhà thiết kế Ngọc Hân và nghệ nhân Nghiêm Văn Đạt của làng nghề may áo dài Trạch Xá. Các thiết kế có phong cách, màu sắc và ngôn ngữ tạo hình riêng, thể hiện sự kết hợp giữa kỹ thuật may truyền thống với tư duy sáng tạo đương đại. Sự tham gia của các nhà thiết kế và nghệ nhân cũng tạo nên sự giao thoa giữa kinh nghiệm thủ công qua nhiều thế hệ với những tìm tòi mới trong thời trang.

Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội nhấn mạnh, áo dài không chỉ là trang phục tôn vinh vẻ đẹp hình thể mà còn chứa đựng những giá trị lịch sử, văn hóa, thẩm mỹ, phong tục và bản sắc dân tộc. Với Hà Nội, áo dài mang sắc thái riêng, gắn với vẻ thanh lịch, tinh tế, nền nã của người Tràng An và chiều sâu văn hóa Thăng Long-Hà Nội.

Theo ông Nguyễn Trần Quang, bảo tồn và phát huy giá trị áo dài còn là gìn giữ ký ức văn hóa, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và lan tỏa giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam trong đời sống đương đại.

Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2026 hướng tới mục tiêu tôn vinh, lan tỏa giá trị văn hóa của áo dài Việt Nam, kết nối giá trị di sản với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa và thúc đẩy sáng tạo, hội nhập và quảng bá hình ảnh Thủ đô ra Thế giới.

Từ góc độ du lịch, áo dài có tiềm năng trở thành sản phẩm văn hóa đặc sắc, kết nối thời trang, thủ công mỹ nghệ, làng nghề và nghệ thuật biểu diễn. Du khách không chỉ thưởng lãm trang phục mà còn có thể tìm hiểu lịch sử, văn hóa, con người Hà Nội thông qua những trải nghiệm gắn với áo dài, gặp gỡ nghệ nhân và khám phá quy trình làm nghề.

Với chủ đề “Nét đẹp truyền thống - Hơi thở đương đại," lễ hội diễn ra từ ngày 21 đến 23/11, quy tụ các nhà thiết kế, nghệ nhân, đơn vị đào tạo và làng nghề. Không chỉ có hoạt động trình diễn thời trang, sự kiện còn tạo không gian để công chúng tìm hiểu lịch sử, kỹ thuật chế tác và giá trị thẩm mỹ của áo dài.

Tiếp nối đêm khai mạc, ngày 22/11, lễ hội sẽ tổ chức chương trình Diễu hành Áo dài “Dòng chảy di sản” tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, với hơn 2.000 người tham gia. Trong đó, khoảng 500 nam giới dự kiến mặc áo dài tham gia hoạt động xác lập kỷ lục Người Việt toàn cầu về số lượng nam giới mặc áo dài nhiều nhất. Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tổ chức.

Cùng ngày, các hoạt động đồng diễn áo dài “Phụ nữ Thủ đô hội nhập và phát triển,'' trao tặng áo dài cho 50 nữ sinh có nhiều nỗ lực trong học tập, chương trình thời trang thiếu nhi “Mầm Di sản” và chung kết cuộc thi thiết kế áo dài “Nét đẹp truyền thống - Hơi thở đương đại” với 10 bộ sưu tập của sinh viên 5 trường đại học sẽ được tổ chức.

Trong ba ngày diễn ra lễ hội, Bảo tàng Hà Nội bố trí 4 không gian trưng bày và trải nghiệm, giới thiệu các làng nghề Trạch Xá, Vạn Phúc, Mỹ Đức; các bộ sưu tập áo dài, phụ kiện, trang sức và sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Khách tham quan còn có thể tham gia workshop vẽ áo dài, thêu, đính kết, trải nghiệm một số công đoạn làm nghề, thưởng trà, thưởng thức nghệ thuật truyền thống và trò chơi dân gian.

Ngày 23/11, lễ hội dự kiến bế mạc tại Bảo tàng Hà Nội với chương trình trình diễn các bộ sưu tập của nhà thiết kế Nhật Thực và các nhà thiết kế thuộc Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam, gồm Trung Beret, Hương Beful, Cao Thu Vân, Hàn Phượng và Phùng Thu Thủy.

Thông qua chuỗi hoạt động trình diễn, diễu hành, trưng bày và trải nghiệm làng nghề, Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2026 góp phần đưa trang phục truyền thống đến gần hơn với công chúng, đồng thời mở ra hướng kết nối di sản với phát triển du lịch. Việc duy trì các hoạt động gắn với nghệ nhân, làng nghề và không gian văn hóa sẽ góp phần đưa áo dài trở thành sản phẩm trải nghiệm có chiều sâu, quảng bá bản sắc và sức hấp dẫn của Thủ đô tới du khách trong nước, quốc tế./.

Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội: Không gian kết nối di sản giữa nhịp sống Thủ đô Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 quy tụ nghệ nhân, nhà thiết kế, sinh viên và khoảng 1.300 người diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm, đưa tà áo truyền thống gần hơn với công chúng qua hoạt động trải nghiệm.