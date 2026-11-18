Khoảng 1.300 người sẽ tham gia diễu hành áo dài quanh hồ Hoàn Kiếm trong sáng 22/11. Đáng chú ý, chương trình còn phối hợp xác lập kỷ lục Người Việt toàn cầu về số lượng nam giới mặc áo dài nhiều nhất, với khoảng 500 người tham gia. Những hoạt động này là điểm nhấn của Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026, diễn ra từ ngày 21 đến 23/11, tại Bảo tàng Hà Nội và một số địa điểm trên địa bàn Thành phố.

Không chỉ có những màn trình diễn thời trang, lễ hội còn dành không gian cho nghệ nhân làng nghề, sinh viên thiết kế và các câu lạc bộ nghệ thuật thiếu nhi. Sự tham gia của nhiều thế hệ góp phần đưa áo dài ra khỏi khuôn khổ của một trang phục trong các dịp lễ nghi, để hiện diện gần gũi hơn trong đời sống văn hóa, du lịch của Thủ đô.

Áo dài xuống phố, lan tỏa tình yêu di sản

Lễ hội khai mạc tối 21/11 tại Bảo tàng Hà Nội bằng chương trình nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề “Hà Nội bốn mùa.” Chương trình giới thiệu 9 bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế La Hằng, Lan Anh (La Sen Vũ), Quang Huy, Viết Bảo, Quyên Nguyễn, Tạ Linh Nhân, Lưu Quỳnh Lan (Lan OZ), Hoa hậu Ngọc Hân và nghệ nhân Nghiêm Văn Đạt, với sự tham gia của các nghệ nhân, người mẫu và nghệ sỹ.

Sáng 22/11, không gian trình diễn được mở rộng ra khu vực hồ Hoàn Kiếm với chương trình Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội 2026. Khoảng 1.300 thành viên Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam và Bách Hoa Bộ Hành dự kiến tham gia. Trong đó, khoảng 500 nam giới mặc áo dài cùng tham gia hoạt động xác lập kỷ lục Người Việt toàn cầu về số lượng nam giới mặc áo dài nhiều nhất. Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam thực hiện.

Cùng ngày, tại Bảo tàng Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức chương trình đồng diễn áo dài “Phụ nữ Thủ đô hội nhập và phát triển,” với chủ đề “Phụ nữ Thủ đô -Tự hào áo dài-Lan tỏa văn hóa Việt.”

Chương trình có hoạt động trao giải cuộc thi ảnh trực tuyến “Phụ nữ Thủ đô check-in với áo dài,” tặng áo dài cho 50 nữ sinh có nhiều nỗ lực trong học tập thuộc chương trình “Tặng áo dài - chắp cánh ước mơ xanh,” cùng các màn trình diễn áo dài kết hợp nghệ thuật, hướng dẫn nhảy dân vũ và biểu diễn “Vũ điệu kết đoàn.”

Sự hiện diện của đông đảo phụ nữ, học sinh và các thành viên cộng đồng góp phần đưa áo dài vào những hoạt động giao lưu, sinh hoạt văn hóa. Trang phục truyền thống không chỉ gắn với các sự kiện trang trọng mà còn trở thành một phần của đời sống đô thị.

Khai mạc Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12 .(Ảnh: TTXVN)

Một điểm nhấn dành cho thế hệ trẻ là chương trình thời trang nghệ thuật “Mầm Di sản,” giới thiệu các bộ sưu tập áo dài dành cho thiếu niên, nhi đồng. Do nhà thiết kế Nhật Thực phối hợp với các câu lạc bộ nghệ thuật thiếu nhi thực hiện, chương trình tạo cơ hội để các em trực tiếp trình diễn, tìm hiểu vẻ đẹp trang phục truyền thống và những giá trị văn hóa gắn với Thăng Long - Hà Nội.

Tinh thần tiếp nối di sản cũng được thể hiện tại chung kết cuộc thi thiết kế áo dài “Nét đẹp truyền thống - Hơi thở đương đại,” diễn ra tối 22/11 tại Bảo tàng Hà Nội. Cuộc thi quy tụ 10 bộ sưu tập do sinh viên chuyên ngành thiết kế của 5 trường đại học trên địa bàn Thành phố thực hiện. Mỗi bộ sưu tập thể hiện một ý tưởng riêng, khai thác chất liệu truyền thống bằng ngôn ngữ thiết kế đương đại.

Việc dành không gian cho sinh viên và các câu lạc bộ nghệ thuật thiếu nhi cho thấy sự chú trọng đến lực lượng kế cận trong hành trình gìn giữ áo dài. Khi người trẻ được trực tiếp tìm hiểu, thực hành và sáng tạo, di sản có thêm cơ hội hiện diện trong đời sống, thay vì chỉ được nhìn nhận như một biểu tượng của quá khứ.

Chương trình bế mạc tối 23/11 tiếp tục giới thiệu các bộ sưu tập của nhà thiết kế Nhật Thực và những nhà thiết kế thuộc Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam, gồm Trung Beret, Hương Beful, Cao Thu Vân, Hàn Phượng và Phùng Thu Thủy.

Không gian kết nối sáng tạo

Trong ba ngày diễn ra lễ hội, khuôn viên Bảo tàng Hà Nội được tổ chức thành bốn không gian trưng bày và trải nghiệm, giới thiệu nhiều khía cạnh của áo dài và nghề thủ công truyền thống.

Tại không gian làng nghề, du khách có dịp gặp gỡ nghệ nhân Trạch Xá, Vạn Phúc và Mỹ Đức, tìm hiểu kỹ thuật may đo, dệt vải và các công đoạn thủ công tạo nên một tà áo. Những thao tác nghề được giới thiệu trực tiếp giúp công chúng hiểu rõ hơn giá trị của sản phẩm, cũng như sự khéo léo và kinh nghiệm được người thợ gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Áo dài truyền thống Việt Nam hiện diện ở hầu hết các sân khấu nghệ thuật. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Các khu vực còn lại giới thiệu bộ sưu tập của nhà thiết kế, thương hiệu áo dài; phụ kiện, trang sức, sản phẩm thủ công và đặc sản Thủ đô; không gian sáng tạo của sinh viên các trường đại học và khu trưng bày của Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam.

Người dân, du khách cũng có thể tham gia các workshop làm đồ thủ công, chế tác trang sức, vẽ tranh trên áo dài, thêu và đính kết trang trí. Hoạt động thưởng trà, thưởng thức nghệ thuật truyền thống, trò chơi dân gian và chụp ảnh lưu niệm được tổ chức xen kẽ, tạo thêm trải nghiệm cho khách tham quan.

Việc kết hợp trình diễn thời trang với hoạt động trải nghiệm làng nghề và nghệ thuật truyền thống giúp áo dài được tiếp cận qua nhiều góc độ. Công chúng không chỉ chiêm ngưỡng những bộ trang phục hoàn chỉnh mà còn có cơ hội tìm hiểu chất liệu, kỹ thuật thủ công và công sức của người nghệ nhân phía sau mỗi sản phẩm.

Đưa áo dài hiện diện tại Bảo tàng Hà Nội và khu vực hồ Hoàn Kiếm cũng mở thêm không gian quảng bá văn hóa, du lịch của Thủ đô. Những hoạt động gắn với làng nghề, sáng tạo thiết kế và sinh hoạt cộng đồng góp phần khai thác giá trị văn hóa thành sản phẩm trải nghiệm, tạo thêm sức hấp dẫn cho điểm đến.

Với sự tham gia của nghệ nhân, nhà thiết kế, cơ sở đào tạo, làng nghề và công chúng, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của trang phục truyền thống mà còn khuyến khích trao truyền, sáng tạo và lan tỏa giá trị di sản. Qua đó, áo dài tiếp tục khẳng định vị trí trong đời sống văn hóa, đồng thời trở thành một chất liệu giàu tiềm năng trong phát triển du lịch và công nghiệp sáng tạo của Thủ đô.

Ban tổ chức kỳ vọng chuỗi hoạt động sẽ mang đến cho người dân, du khách những trải nghiệm văn hóa đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội giàu bản sắc, sáng tạo và thân thiện./.

Áo dài theo chân du khách đến các điểm tham quan. (Ảnh: CTV/Vietnam+)