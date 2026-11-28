Ngày 28/11, tại bãi biển Non Nước, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, Lễ tái khởi động Tổ hợp đô thị, du lịch biển DAP, DAP1 và DAP2 đã chính thức diễn ra.

Dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Khắc Toàn cùng đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, các sở, ban, ngành liên quan và đại diện chủ đầu tư dự án.

Tổ hợp dự án này thuộc nhóm 2.035 dự án, cơ sở nhà đất đang được thành phố Đà Nẵng rà soát, tháo gỡ vướng mắc tính đến tháng 11/2026. Căn cứ Kết luận thanh tra số 2700/KL-TTTP, cả ba dự án thành phần đều đủ điều kiện xử lý tồn đọng theo Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 170/2024/QH15, Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội và Nghị định số 147/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Phối cảnh dự án Tổ hợp đô thị, du lịch biển DAP, DAP1 và DAP2.

Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã khớp nối quy hoạch phân khu để bảo đảm sự phù hợp về chức năng sử dụng đất cho toàn bộ tổ hợp. Chính quyền thành phố đồng thời cập nhật hạng mục công viên công cộng vào chủ trương đầu tư điều chỉnh, thống nhất phương án xử lý nghĩa vụ tài chính và chỉ đạo cơ quan chuyên môn xác định giá thuê đất theo quy định.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh: "Từ sự kiện hôm nay, điều thành phố mong đợi là tiến độ cụ thể trong từng phần việc, từ hoàn thiện thủ tục đến chuẩn bị các điều kiện khởi công. Thành phố kỳ vọng chủ đầu tư phát huy được lợi thế ấy bằng phương án kiến trúc hài hòa với cảnh quan, giữ gìn môi trường ven biển và góp phần nâng chất lượng dịch vụ du lịch của Đà Nẵng".

Ông Trần Nam Hưng đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân phường Ngũ Hành Sơn và doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ, phấn đấu hoàn thành thủ tục pháp lý để đáp ứng điều kiện khởi công chậm nhất trong quý II năm 2027.

Bà Phạm Xuân Thủy, đại diện chủ đầu tư dự án Tổ hợp đô thị, du lịch biển DAP, DAP1 và DAP2. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Bà Phạm Xuân Thủy, đại diện chủ đầu tư dự án cho biết: "Việc tái khởi động Tổ hợp DAP, DAP1 và DAP2 hôm nay không đơn thuần là tiếp tục triển khai những dự án đã được hình thành từ nhiều năm trước, mà còn là cơ hội để chúng tôi đổi mới toàn diện tư duy phát triển, nâng tầm ý tưởng quy hoạch, kiến trúc và chất lượng sản phẩm, phù hợp với vị thế và tầm nhìn mới của thành phố Đà Nẵng".

Tổ hợp đô thị, du lịch biển DAP, DAP1 và DAP2 có tổng quy mô khoảng 39 ha, tọa lạc dưới chân danh thắng Ngũ Hành Sơn, gắn với không gian sông Cổ Cò và trục kết nối du lịch Đà Nẵng – Hội An.

Chủ đầu tư định hướng phát triển tổ hợp theo ý tưởng "Cửa ngõ ngoại giao – Dinh thự quản trị", phục vụ du khách quốc tế lưu trú dài ngày, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thế hệ mới, cộng đồng doanh nhân, chuyên gia trí tuệ nhân tạo và kỹ sư bán dẫn.

Chủ đầu tư dự án còn bố trí 3 ha ở phía Bắc dự án để xây dựng bãi tắm kết hợp công viên công cộng. Hạng mục này tạo không gian mở hướng biển, giúp người dân địa phương và du khách tiếp cận cảnh quan thiên nhiên, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và vui chơi, giải trí.

Dịp này, đại diện chủ đầu tư dự án đã ủng hộ Quỹ xóa nhà tạm, nhà dột nát thành phố Đà Nẵng tổng số tiền 1 tỷ đồng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Theo tính toán, khi đi vào vận hành, tổ hợp dự kiến tạo hàng ngàn việc làm chất lượng cao, thúc đẩy chuỗi cung ứng dịch vụ phụ trợ gồm vận tải, bán lẻ, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe và đóng góp nguồn thu ngân sách ổn định cho khu vực phía Nam thành phố Đà Nẵng./.