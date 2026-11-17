Ngày 17/11, tại thành phố Đà Nẵng diễn ra Lễ tái khởi động Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước có quy mô khoảng 170,7ha, sau thời gian dài gián đoạn. Đây là một trong những dự án được thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm khơi thông nguồn lực đất đai, chống lãng phí và cải thiện môi trường đầu tư.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam, cho biết thực hiện Kết luận số 77 của Bộ Chính trị cùng các nghị quyết của Quốc hội và quy định của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đất đai, thành phố đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để xử lý những vấn đề tồn đọng, khơi thông nguồn lực đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh và tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội.

Đối với Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước, tháng 8/2026, thành phố đã chấp thuận chủ trương điều chỉnh đầu tư, tạo cơ sở để nhà đầu tư thực hiện các bước tiếp theo. Tuy nhiên, ông Lê Quang Nam lưu ý kết quả này không đồng nghĩa tất cả thủ tục, nghĩa vụ và vướng mắc đã được giải quyết hoàn tất. Chủ đầu tư vẫn phải tiếp tục thực hiện các công việc còn lại theo đúng quy định pháp luật.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, việc tái khởi động dự án không chỉ là sự kiện của doanh nghiệp mà còn thể hiện quyết tâm của Đà Nẵng trong xử lý các dự án tồn đọng, chống lãng phí nguồn lực đất đai và củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Tuy nhiên, ý nghĩa của sự kiện phải được khẳng định bằng tiến độ thực hiện, chất lượng công trình và những kết quả cụ thể trong thời gian tới.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu chủ đầu tư đặt tính pháp lý, trách nhiệm và minh bạch lên hàng đầu; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Đồng thời, doanh nghiệp phải xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể cho từng giai đoạn, xác định rõ nguồn lực tài chính, phương án tổ chức thi công và các mốc tiến độ, tránh tình trạng dự án tiếp tục kéo dài, gây lãng phí nguồn lực.

Bên cạnh tiến độ, thành phố yêu cầu chú trọng chất lượng quy hoạch, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và không gian công cộng; bảo đảm kết nối giao thông, thoát nước, xử lý nước thải, bảo vệ môi trường và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam phát biểu tại lễ tái khởi động dự án. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ông Lê Quang Nam khẳng định chính quyền thành phố tiếp tục đồng hành, hướng dẫn và phối hợp giải quyết các vướng mắc thuộc thẩm quyền; những nội dung vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Tuy nhiên, thành phố không làm thay trách nhiệm của doanh nghiệp; sự hỗ trợ của chính quyền phải đi đôi với cam kết và hành động thực chất của chủ đầu tư.

Đại diện chủ đầu tư, ông Trương Đình Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Phương Trang - FUTA Group, kiêm Phó Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn The Sunrise Bay, khẳng định doanh nghiệp sẽ tập trung nguồn lực, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện các điều kiện triển khai dự án. Chủ đầu tư cam kết tuân thủ pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng.

Theo ông Trương Đình Trung, trong bối cảnh Đà Nẵng đang phát triển Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính quốc tế, nhu cầu về hạ tầng, không gian đô thị và môi trường sống chất lượng cao ngày càng lớn. Do đó, doanh nghiệp định hướng phát triển Đa Phước thành khu đô thị đa chức năng, kết hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ, du lịch, giải trí và các tiện ích công cộng.

Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước nằm ven vịnh Đà Nẵng, có quy mô khoảng 170,7ha, với tổng vốn đầu tư gần 54.788 tỷ đồng.

Theo chủ trương đầu tư điều chỉnh được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chấp thuận vào tháng 8/2026, dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành trong quý 2/2033.

Dự án được định hướng phát triển thành khu đô thị hiện đại, đồng bộ với các công trình giáo dục, y tế, công viên, trung tâm thương mại và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Việc tái khởi động dự án được kỳ vọng góp phần khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, bổ sung không gian đô thị và tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong thời gian tới./.

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