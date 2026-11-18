Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2028 việc xử lý vi phạm tại 12 công trình, dự án nhà ở liên quan đến Tập đoàn Mường Thanh, gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị và bổ sung hạ tầng thiết yếu.

Việc di dời cư dân khỏi các căn hộ được xác định phải phá dỡ hoặc hoàn trả công năng công cộng phải hoàn thành trước ngày 31/12/2027, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Đây là những nội dung trong kế hoạch được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 6301/QĐ-UBND ngày 17/11/2026, do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn ký. Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND ngày 4/11/2026 của HĐND thành phố về cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số công trình, dự án.

Thành phố yêu cầu xử lý dứt điểm các vi phạm, không để kéo dài hoặc phát sinh vi phạm mới; thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm an toàn cho người dân trong quá trình di dời, phá dỡ, cải tạo. Ngân sách nhà nước không được sử dụng để chi trả các chi phí thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư.

Công khai phương án bồi thường, hỗ trợ trong quý 2/2027

Danh mục 12 công trình, dự án gồm: CT6 Kiến Hưng-Bemes tại phường Kiến Hưng; công trình hỗn hợp Đại Thanh tại xã Đại Thanh; CT5 Tân Triều và Khu nhà ở Xa La tại phường Hà Đông; CT11, CT12 Kim Văn-Kim Lũ tại phường Định Công; các công trình VP3, VP5, VP6 và HH1, HH2, HH3, HH4 Linh Đàm tại phường Hoàng Liệt.

Theo lộ trình, trước ngày 31/12/2027, các dự án phải hoàn thành di dời cư dân khỏi những căn hộ được xác định phải phá dỡ hoặc hoàn trả công năng công cộng. Các công việc hoàn trả, chuyển đổi công năng khối đế, diện tích sinh hoạt cộng đồng; phá dỡ căn hộ, nhà ở không đủ điều kiện; cải tạo, chỉnh trang và xác nhận hiện trạng phần công trình được tồn tại có điều kiện phải hoàn thành trước ngày 31/12/2028.

Hà Nội dự kiến di dời 246 hộ dân tại khu Kim Văn-Kim Lũ.

Việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các trường hợp tương ứng theo quy định của nghị quyết được giao hoàn thành trong quý 4/2028. Riêng công trình hỗn hợp Đại Thanh và các công trình HH1, HH2, HH3, HH4 Linh Đàm, kế hoạch xác định triển khai nhiệm vụ này từ quý 1/2027.

Để thực hiện lộ trình, ngay trong quý 4/2026, Sở Xây dựng có trách nhiệm trình Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành danh mục công trình, hạng mục công trình và giải pháp bổ sung hạ tầng trên cơ sở đánh giá theo tiêu chí của nghị quyết. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã ban hành quyết định buộc phá dỡ công trình, hạng mục công trình và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả khác theo thẩm quyền.

Cũng trong quý 4/2026, các cơ quan được giao nhiệm vụ xác định giá bồi thường căn hộ, nhà ở. Sở Tài chính là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định xác định giá căn hộ, nhà ở theo giá thị trường đối với từng dự án. Ủy ban Nhân dân cấp xã xác định cụ thể diện tích từng căn hộ, nhà ở phải di dời.

Phương án di dời, bồi thường, hỗ trợ của từng dự án phải được lập, công khai và phê duyệt trong quý 2/2027. Giá bồi thường được xác định trên cơ sở đơn giá do Hội đồng thẩm định giá ban hành và diện tích căn hộ, nhà ở do Ủy ban Nhân dân cấp xã cung cấp.

Chủ đầu tư thực hiện ký thỏa thuận, hợp đồng và chi trả bồi thường, hỗ trợ trong quý 3/2027; tiếp nhận bàn giao căn hộ, nhà ở trong quý IV/2027. Ủy ban Nhân dân cấp xã tổ chức di dời, cưỡng chế di dời và xử lý các trường hợp vướng mắc trong quý 4/2027.

Chủ đầu tư chi trả chi phí khắc phục hậu quả

Đối với công tác phá dỡ, kế hoạch yêu cầu lập phương án và biện pháp bảo đảm an toàn, bao gồm an toàn cho cư dân tại phần công trình còn lại và công trình lân cận. Sau phá dỡ, phần công trình còn lại phải được đơn vị kiểm định độc lập kiểm định, đánh giá an toàn chịu lực.

Trường hợp phá dỡ toàn bộ hoặc một phần công trình không bảo đảm an toàn hoặc không khả thi về kỹ thuật, Ủy ban Nhân dân cấp xã tổ chức đánh giá, đề xuất phương án xử lý, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định.

Các nhiệm vụ phá dỡ, cải tạo, chỉnh trang, chuyển đổi công năng công trình và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu được bố trí hoàn thành trong quý 4/2028. Việc đầu tư hạ tầng thiết yếu thực hiện theo cơ chế đặc thù, rút gọn.

Thành phố xác định kinh phí thực hiện nghĩa vụ tài chính, biện pháp khắc phục hậu quả và các chi phí phát sinh từ hành vi vi phạm do chủ đầu tư chi trả. Chi phí cưỡng chế, phá dỡ cũng thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư. Kinh phí cho hoạt động của cơ quan nhà nước triển khai kế hoạch, ngoài các khoản thuộc trách nhiệm chủ đầu tư, được bố trí từ ngân sách nhà nước.

Sở Tài chính được giao chủ trì tham mưu sử dụng nguồn kinh phí bảo đảm, cưỡng chế tài sản của chủ đầu tư và xử lý các khoản tiền đã nộp, tạm nộp. Việc xử lý các khoản tiền đã nộp, tạm nộp phải thực hiện trước ngày 31/3/2027; việc sử dụng kinh phí bảo đảm thực hiện ngay khi chủ đầu tư chậm chi trả hoặc chậm tiến độ.

Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, vận động cư dân tại từng dự án; tiếp nhận, giải đáp ý kiến của người dân. Công an thành phố, tổ dân phố, ban quản trị và đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư phối hợp rà soát, xác minh thông tin căn hộ, chủ sở hữu, người sử dụng.

Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả; cập nhật lộ trình gắn với lịch chi trả, di dời và thi công của từng dự án, hạng mục. Các sở, ngành và địa phương phải báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 20 hàng tháng; kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý những khó khăn, vướng mắc để bảo đảm tiến độ chung./.

Ngày 18/11 xét xử sơ thẩm Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh vụ án CT6 Kiến Hưng Bị cáo Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, cùng 5 bị cáo khác sẽ hầu tòa sơ thẩm tại Hà Nội trong vụ án liên quan đến việc xây dựng sai quy hoạch, bán 519 căn hộ không được cấp sổ đỏ.