Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 37 đối tượng trong đường dây giả danh Công ty Cổ phần Đức Mạnh - chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt tại số 324 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh - để bán hơn 600 “suất mua nhà ở xã hội”, chiếm đoạt trên 150 tỷ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đường dây do đối tượng Đinh Lê Hồng Quế (sinh năm 1987, trú tại phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh) cầm đầu. Quế cùng Nguyễn Văn Sơn và Lê Văn Khoa thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Bất động sản Brothers Land, tuyển nhân viên môi giới tìm khách hàng có nhu cầu mua nhà ở xã hội; đồng thời móc nối với Huỳnh Tiến Đạt và một số người môi giới bất động sản bên ngoài để rao bán các suất mua căn hộ tại dự án.

Đinh Lê Hồng Quế tại Cơ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Để tạo niềm tin, Quế đặt làm giả con dấu của Công ty Cổ phần Đức Mạnh và Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, làm giả các văn bản mang tên doanh nghiệp và cơ quan này. Các đối tượng chào mời người mua bằng thông tin có “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”, “suất kín” tại dự án. Khi người mua tin tưởng ký hợp đồng, các đối tượng yêu cầu nộp từ 150 triệu đồng đến 900 triệu đồng cho mỗi suất, gọi là “phí mua suất”, rồi chiếm đoạt. Cơ quan điều tra xác định có hơn 600 bị hại và đã làm việc với 121 bị hại.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 31 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tiếp tục khởi tố 2 bị can về hành vi lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ và 4 bị can về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Tang chứng, vật chứng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh thu thập từ vụ việc. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội cần tìm hiểu kỹ điều kiện, thủ tục mua nhà và xác minh thông tin dự án trực tiếp với chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền trước khi ký hợp đồng, giao tiền. Người dân cần cảnh giác trước những lời chào mời mua “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”, “suất kín”; tuyệt đối không chuyển tiền “mua suất” cho tổ chức, cá nhân không có thẩm quyền và không tiếp tay cho hành vi hợp thức hóa hồ sơ trái quy định.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cũng như những người làm giả giấy tờ, hợp thức hóa hồ sơ trái quy định hoặc tiếp tay cho các hành vi vi phạm./.