Ngày 19/11, Hàn Quốc cùng 12 quốc gia, trong đó có Việt Nam, công bố tuyên bố nguyên tắc về tăng cường hợp tác chống lừa đảo trực tuyến và các trung tâm lừa đảo, nhằm đẩy mạnh chia sẻ thông tin, phối hợp điều tra và ngăn chặn hoạt động của các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, tuyên bố được đưa ra trong khuôn khổ Nhóm liên lạc về ứng phó với hoạt động lừa đảo trực tuyến và các trung tâm lừa đảo tại Đông Nam Á, Đông Á và Thái Bình Dương.

Ngoài Hàn Quốc và Việt Nam, các nước tham gia gồm Mỹ, Australia, Canada, Nhật Bản, New Zealand, Anh, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan.

Các nước cam kết tăng cường chia sẻ thông tin tình báo, dữ liệu và chứng cứ phục vụ điều tra; phối hợp truy tìm các đối tượng cầm đầu, cơ sở hạ tầng và tài sản liên quan đến hoạt động phạm tội.

Tuyên bố cũng đề cập khả năng áp dụng các biện pháp như trừng phạt kinh tế có mục tiêu và từ chối nhập cảnh đối với những cá nhân liên quan, phù hợp với pháp luật mỗi nước và các nghĩa vụ quốc tế.

Một trọng tâm khác là mở rộng hợp tác giữa cơ quan thực thi pháp luật với các tổ chức tài chính, nền tảng tiền mã hóa và doanh nghiệp công nghệ, viễn thông nhằm phát hiện, ngăn chặn dòng tiền và hạ tầng kỹ thuật phục vụ lừa đảo.

Các nước đồng thời nhấn mạnh việc bảo vệ, hỗ trợ những người bị mua bán hoặc cưỡng ép tham gia hoạt động lừa đảo tại các trung tâm tội phạm.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết nước này đang tăng cường hợp tác song phương, trong đó có việc cử sĩ quan cảnh sát liên lạc tới Philippines và Campuchia.

Từ đầu năm 2027, Seoul dự kiến triển khai chương trình hợp tác cảnh sát Hàn Quốc-ASEAN nhằm phối hợp giải cứu nạn nhân, xây dựng cơ sở dữ liệu về tội phạm lừa đảo và nâng cao năng lực ứng phó./.

Bộ Công an thông tin kết quả triệt phá vụ án lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia Liên quan đến vụ án lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia, Bộ Công an khẳng định kiên quyết xử lý mọi hành vi vi phạm, không để các tổ chức tội phạm lợi dụng lãnh thổ Việt Nam làm địa bàn hoạt động.