Tập đoàn Nvidia vừa tạm dừng việc bán một số dòng chip trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất cho bốn quốc gia Đông Nam Á, giữa lúc chính quyền Tổng thống Donald Trump gia tăng nỗ lực ngăn chặn các công ty Trung Quốc tiếp cận nguồn lực tính toán từ Mỹ.

Theo tờ the New York Times, các đơn vị vận hành trung tâm dữ liệu tại Malaysia, Singapore, Thái Lan và Indonesia đã bị tạm dừng các đơn đặt hàng.

Quyết định này đe dọa một trong những thị trường trung tâm dữ liệu phát triển nhanh nhất thế giới, nơi các dự án trị giá hàng tỷ USD đang trong quá trình xây dựng.

Sự tăng trưởng tại khu vực này phần lớn được thúc đẩy bởi các công ty Trung Quốc thuê quyền truy cập vào dòng chip mạnh mẽ của Tập đoàn Nvidia - những sản phẩm mà các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ cấm họ mua trực tiếp.

Các biện pháp mới mở rộng nỗ lực của Washington nhằm hạn chế sự phát triển công nghệ của Trung Quốc, nhắm vào cả khả năng sở hữu chip tiên tiến của Mỹ lẫn khả năng sử dụng chúng ở nước ngoài.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của Nvidia gặp nhiều biến động và sự lo ngại ngày càng tăng tại Washington về việc Trung Quốc tiếp cận các dòng chip mạnh mẽ.

Hiện chưa rõ thời gian tạm dừng bán hàng sẽ kéo dài bao lâu. Một nguồn tin cho biết đây là biện pháp tạm thời cho đến khi chính quyền Tổng thống Donald Trump làm rõ quy trình cấp phép cho các công ty muốn tiếp tục mua chip.

Các nhà vận hành trung tâm dữ liệu do Mỹ sở hữu dường như được miễn trừ khỏi lệnh tạm dừng này, trong khi các nhà cung cấp như Công ty Dell và Công ty Supermicro - những đơn vị đóng gói chip Nvidia vào các máy chủ AI - cũng chịu ảnh hưởng bởi quy định dừng bán.

Đông Nam Á đã trở thành thị trường mang lại lợi nhuận lớn cho Tập đoàn Nvidia với hàng tỷ USD doanh số bán chip cho các trung tâm dữ liệu trong khu vực.

Nhiều công ty trong số này chuyên cho thuê năng lực tính toán cho khách hàng khác, trong đó một số đơn vị phục vụ doanh nghiệp địa phương, số khác dựa vào nhu cầu từ các tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc như Tập đoàn Alibaba, Tập đoàn Tencent và Tập đoàn ByteDance.

Lệnh tạm dừng bán chip có thể gây ra tác động đặc biệt rộng lớn tại Malaysia, nơi các nhà đầu tư đã rót hàng tỷ USD vào một trong những dự án xây dựng trung tâm dữ liệu tham vọng nhất thế giới.

Việc gián đoạn nguồn cung chip kéo dài có thể làm chệch hướng các kế hoạch xây dựng và mở rộng, đe dọa các khoản đầu tư và gây áp lực lên các tổ chức tài chính đã tài trợ cho những dự án này.

Bộ Thương mại Mỹ trước đó đã đề xuất các biện pháp mới nhằm đóng lỗ hổng Trung Quốc có thể tiếp cận chip AI tiên tiến. Theo chính sách mới đang được xem xét, các nhà vận hành trung tâm dữ liệu tại một số quốc gia Đông Nam Á sẽ phải xin giấy phép để mua dòng chip tiên tiến nhất của Tập đoàn Nvidia nếu cung cấp khối lượng năng lực tính toán lớn cho các công ty có trụ sở tại một số quốc gia được cho là có rủi ro cao./.

Năm rủi ro lớn tiếp tục phủ bóng triển vọng của Nvidia James Mackintosh, tác giả bài bình luận trên tờ The Wall Street Journal, kết luận sự trở lại của ông Huang hỗ trợ tâm lý thị trường trước mắt, nhưng chưa loại bỏ rủi ro nền tảng.