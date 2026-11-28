Ngày 27/11, OpenAI đã đệ đơn kiện ngược Apple, cáo buộc tập đoàn công nghệ Mỹ chiếm đoạt bí mật thương mại thông qua một cựu nhân viên, đồng thời gây sức ép với các nhà cung ứng nhằm cản trở kế hoạch gia nhập thị trường thiết bị tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) của công ty sở hữu ChatGPT.

Đơn kiện ngược được nộp lên Tòa án liên bang tại San Jose, bang California, trong khuôn khổ vụ kiện do Apple khởi xướng hồi tháng 7/2026. Khi đó, Apple cáo buộc OpenAI và hai cựu nhân viên của hãng đánh cắp thông tin mật để phục vụ kế hoạch phát triển thiết bị tiêu dùng. OpenAI đã bác bỏ các cáo buộc này.

Trong hồ sơ mới, OpenAI cho rằng Apple yêu cầu các nhà cung ứng tiết lộ những dự án đang thực hiện cho công ty này và danh tính nhân viên tham gia. Theo OpenAI, một số nhà cung ứng lo ngại mất hợp đồng với Apple nên đã phải thay đổi hoặc hoãn các cuộc họp. Một nhà cung ứng chuyển hoạt động sản xuất sản phẩm của OpenAI sang ca đêm, trong khi một đơn vị khác hủy kế hoạch hợp tác do sức ép từ Apple. OpenAI không nêu tên các doanh nghiệp liên quan.

OpenAI cũng cáo buộc một cựu nhân viên từng làm việc tại công ty trong 6 tháng, sau đó quay trở lại Apple hồi tháng 6, đã chuyển nhiều tài liệu mật liên quan đến sản phẩm mẫu sang các số điện thoại cá nhân, rồi trình bày kế hoạch phát triển thiết bị của OpenAI với lãnh đạo Apple theo đề nghị của hãng.

Đáp lại, người phát ngôn Apple bác bỏ các cáo buộc, cho rằng những tuyên bố mới của OpenAI chỉ nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi bản chất vụ kiện mà Apple khởi xướng. Apple khẳng định vụ kiện ban đầu liên quan đến việc nhân viên OpenAI cố ý đánh cắp, truy cập và sử dụng thông tin bí mật về các công nghệ, quy trình và sản phẩm chưa công bố của hãng.

Vụ tranh chấp diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai công ty đang chuyển từ hợp tác sang cạnh tranh. ChatGPT từng được tích hợp vào các sản phẩm của Apple từ năm 2024, nhưng OpenAI hiện phát triển những thiết bị AI riêng với sự tham gia của studio thiết kế do cựu Giám đốc thiết kế Apple Jony Ive sáng lập.

Trước đó, hồi tháng 10, OpenAI cam kết không sử dụng những thông tin mà Apple cho là bí mật thương mại, sau khi thẩm phán nhận định nhiều khả năng sẽ ban hành lệnh cấm sử dụng các thông tin này trong thời gian chờ xét xử./.

Apple kiện OpenAI đánh cắp bí mật thương mại Đơn kiện dài 41 trang cho rằng OpenAI đã sử dụng nhiều biện pháp khác nhau, từ tuyển dụng nhân sự của Apple, khai thác mạng lưới nhà cung cấp đến thu thập thông tin mật về các sản phẩm chưa công bố.