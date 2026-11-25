Ngày 24/11, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi tăng cường hợp tác hiệu quả nhằm thiết lập các cơ chế kiểm soát đối với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI).

Phát biểu tại một phiên thảo luận mở của Hội đồng Bảo an về giải quyết xung đột trong kỷ nguyên thay đổi công nghệ nhanh chóng, ông Guterres cho biết AI đang định hình lại các nền kinh tế, xã hội và an ninh với tốc độ vượt xa khả năng thích ứng của các thể chế hiện nay.

Nhấn mạnh vai trò đặc biệt của "Đối thoại toàn cầu về quản trị AI" - diễn đàn cho phép mọi quốc gia đều có tiếng nói trong việc quản trị AI, cũng như "Hội đồng khoa học quốc tế độc lập về AI" - cơ quan cung cấp các bằng chứng thống nhất để các quốc gia cùng tham khảo, Tổng thư ký Guterres khẳng định phải tận dụng các cơ chế này để xây dựng sự hợp tác hiệu quả.

Theo ông Guterres, điều này đòi hỏi sự đồng thuận về các tiêu chuẩn cơ bản cho các hệ thống AI tiên tiến, các phương pháp chung để đánh giá và kiểm chứng rủi ro, cũng như các biện pháp bảo vệ cần thiết trước những rủi ro đó.

Tổng thư ký Liên hợp quốc cũng kêu gọi hướng tới một khuôn khổ đa phương về quản lý rủi ro AI, với sự giám sát độc lập và đáng tin cậy; nhấn mạnh rằng trách nhiệm giải trình cũng phải áp dụng đối với các công ty phát triển những hệ thống này.

Ông Guterres cũng chỉ ra 3 rủi ro cụ thể đối với hòa bình và an ninh phát sinh từ việc thiếu kiểm soát đối với AI. Thứ nhất, AI đã thâm nhập vào chiến trường theo những cách đáng lo ngại. Thứ hai, AI đã đẩy nhanh tốc độ lan truyền của những thông tin sai lệch. Thứ ba, theo ông Guterres, AI đã châm ngòi cho một cuộc đua không kiểm soát, vốn bị thúc đẩy bởi các lợi ích thương mại và sự cạnh tranh địa chính trị.

Người đứng đầu Liên hợp quốc khẳng định Hội đồng Bảo an có nghĩa vụ đặc biệt trong việc đảm bảo rằng sự cạnh tranh về các công nghệ mới nổi không gây mất ổn định hòa bình và an ninh quốc tế, đồng thời bày tỏ quan ngại về việc quyền lực kiểm soát AI đang tập trung vào một số ít quốc gia và công ty trong khi hầu hết các quốc gia không có tiếng nói đối với các công nghệ vốn sẽ định hình tương lai này.

Trước đó, phát biểu bế mạc Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Bridgetown về An toàn AI tại Barbados ngày 23/11, Tổng thư ký Guterres cũng đề xuất thành lập Quỹ Toàn cầu về Xây dựng Năng lực AI nhằm thu hẹp khoảng cách quản trị giữa các nước.

Ông cũng dẫn chứng báo cáo của Hội đồng Khoa học quốc tế độc lập về AI, khuyến nghị các quốc gia tự kiểm thử AI bằng ngôn ngữ bản địa để khắc phục sự thiếu hụt an toàn trên các ngôn ngữ thiểu số./.

Các nhà nghiên cứu kêu gọi tăng cường kiểm soát AI có khả năng tấn công mạng Các nhà nghiên cứu đề xuất cách ly vật lý các mô hình AI có khả năng thực hiện tác vụ an ninh mạng khỏi Internet trong quá trình thử nghiệm, nhằm hạn chế nguy cơ vượt qua các biện pháp kiểm soát.