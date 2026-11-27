Các tin tặc đã xâm nhập Cloud One, hệ thống điện toán đám mây quan trọng của Không quân Mỹ, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lộ dữ liệu nhạy cảm liên quan đến chiến thuật, nhân sự và hậu cần quân sự.

Vụ xâm nhập được phát hiện trong khoảng một tháng qua, đúng thời điểm hệ thống đang được nâng cấp, gây gián đoạn hoạt động trên diện rộng. Hiện chưa xác định được danh tính tin tặc, phạm vi xâm nhập cũng như liệu dữ liệu có bị đánh cắp hay không.

Không quân Mỹ từ chối bình luận cụ thể về tình trạng an ninh của các hệ thống, nhưng khẳng định đang triển khai các biện pháp bảo vệ thông tin, mạng lưới và khả năng thực hiện nhiệm vụ của Bộ Không quân.

Được triển khai từ năm 2017, Cloud One là một trong những hệ thống điện toán đám mây lớn nhất của quân đội Mỹ, kết hợp hạ tầng của Microsoft, Amazon, Oracle và Alphabet.

Hệ thống hỗ trợ hàng chục ứng dụng phục vụ quản lý nhân sự, tiền lương, hậu cần và bảo trì quân dụng. Trong số đó có hệ thống chỉ huy và kiểm soát trên nền tảng đám mây, tổng hợp dữ liệu radar phòng không và các nguồn thông tin khác trên khắp Bắc Mỹ; cùng hệ thống quản lý đạn dược, theo dõi bom và tên lửa tại hơn 200 cơ sở của Không quân Mỹ trên toàn thế giới.

Theo các nguồn tin, tin tặc có thể đã khai thác một lỗ hổng phần mềm để xâm nhập tầng điều khiển của Cloud One. Quyền truy cập vào tầng này về lý thuyết có thể cho phép theo dõi tình trạng hoạt động của máy bay quân sự hoặc việc vận chuyển phụ tùng.

Vụ việc khiến Không quân Mỹ tạm đình chỉ việc chuyển các ứng dụng hành chính và hỗ trợ nội bộ sang Cloud One, đồng thời ngăn cập nhật các ứng dụng đang hoạt động trên hệ thống. Điều này làm chậm quá trình triển khai các bản vá bảo mật trong bối cảnh ngành công nghệ liên tục phát hiện những lỗ hổng mới. Một số người dùng cũng bị thu hồi quyền quản trị hệ thống.

Các điều tra viên đã đề nghị Bộ Tư lệnh Không gian mạng Mỹ tham gia đánh giá mức độ thiệt hại. Công ty Leidos, nhà thầu tiếp quản Cloud One từ SAIC năm 2025, chuyển các câu hỏi về vụ việc cho Không quân Mỹ.

Vụ xâm nhập diễn ra trong bối cảnh Mỹ ngày càng lo ngại về các cuộc tấn công mạng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), vốn có khả năng phát hiện nhanh các lỗ hổng bảo mật trên những hệ thống quy mô lớn.

Chính phủ Mỹ gần đây cũng phải xử lý nhiều vụ xâm phạm an ninh mạng nhằm vào các cơ quan liên bang, trong đó có Cục Điều tra Liên bang (FBI), Bộ Chiến tranh, Bộ An ninh Nội địa và Bộ Tài chính.

Cloud One từng là mục tiêu của các hoạt động tấn công mạng. Trong bài viết đăng trên trang FedScoop năm 2023, ban lãnh đạo hệ thống cho biết đã ngăn chặn thành công các nỗ lực xâm nhập quy mô lớn, đồng thời nhấn mạnh an ninh mạng là yêu cầu không thể thỏa hiệp./.

Tin tặc "hỏi thăm" FBI và Bộ Nông nghiệp Mỹ FBI điều tra vụ nghi xâm nhập cơ sở dữ liệu NCIC, trong khi Bộ Nông nghiệp Mỹ xác nhận tin tặc tấn công hệ thống hỗ trợ thanh toán cho nông dân.