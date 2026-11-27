Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 11118/TB-SKHCN ngày 25/11/2026 về nguyên tắc lựa chọn, tham mưu nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách thành phố. Theo đó, các đề xuất tài trợ, đặt hàng phải đáp ứng đồng thời 5 nguyên tắc, nhằm tập trung nguồn lực cho những vấn đề cấp thiết, có khả năng tạo ra giá trị thực tiễn.

Trước hết, nhiệm vụ phải trực tiếp góp phần giải quyết ít nhất một bài toán lớn thuộc danh mục các bài toán lớn của thành phố hoặc một điểm nghẽn cấp bách được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản. Hồ sơ đề xuất cần làm rõ hiện trạng, kết quả dự kiến, mức độ đóng góp và tác động có thể lượng hóa. Những đề xuất chỉ nêu tên bài toán lớn hoặc điểm nghẽn nhưng không chứng minh được mối liên hệ giữa mục tiêu nghiên cứu với sản phẩm đầu ra sẽ không được xem xét.

Thứ hai, nhiệm vụ phải có hàm lượng khoa học, công nghệ hoặc đổi mới sáng tạo thực chất, bảo đảm tính mới và không trùng lặp. Tổ chức đề xuất cần rà soát, so sánh với công nghệ, giải pháp đã có trên thị trường trong nước và quốc tế. Với công nghệ đã phổ biến, thành phố ưu tiên chuyển giao, giải mã hoặc mua bí quyết công nghệ gắn với yêu cầu làm chủ, thích nghi công nghệ, thay vì nghiên cứu lại.

Sở Khoa học và Công nghệ không tham mưu những nhiệm vụ có nội dung chủ yếu là mua sắm, triển khai, nhân rộng thiết bị, phần mềm, giải pháp sẵn có; đầu tư hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số thông thường; thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên, điều tra, khảo sát, tuyên truyền hoặc đào tạo đơn thuần. Những nội dung này cần được bố trí từ nguồn kinh phí phù hợp khác.

Thứ ba, kết quả nhiệm vụ phải là sản phẩm đầu cuối hoàn chỉnh, có thể đo đếm và đánh giá. Thành phố không lựa chọn nhiệm vụ mà sản phẩm chỉ dừng ở báo cáo khoa học, báo cáo tổng hợp, chuyên đề lý thuyết hoặc bài báo khoa học. Với nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ, sản phẩm phải có thông số kỹ thuật, chỉ tiêu chất lượng rõ ràng, có khả năng đưa vào sản xuất, sử dụng hoặc thương mại hóa.

Đối với nhiệm vụ phát triển giải pháp xã hội, sản phẩm cần tạo ra thay đổi cụ thể trong quản trị đô thị, phát triển văn hóa, con người hoặc kinh tế-xã hội. Hiệu quả phải có khả năng lượng hóa qua các chỉ tiêu như số thủ tục, quy định được sửa đổi, cắt giảm; số cơ quan, đơn vị, địa bàn áp dụng hoặc mức độ cải thiện các chỉ tiêu quản lý.

Thứ tư, nhiệm vụ phải có cam kết tiếp nhận, sử dụng kết quả. Với sản phẩm phục vụ khu vực công, hồ sơ cần có văn bản của cơ quan thụ hưởng cam kết phối hợp, tiếp nhận và sử dụng.

Với sản phẩm phục vụ thị trường, phải có doanh nghiệp tham gia hoặc cam kết tiếp nhận, thương mại hóa; đồng thời chứng minh nhu cầu thị trường, quy mô khách hàng và khả năng cạnh tranh về công nghệ, chất lượng hoặc giá thành.

Thứ năm, tổ chức chủ trì và nhóm thực hiện phải chứng minh năng lực chuyên môn, nhân lực, cơ sở vật chất và kết quả nghiên cứu đã được kiểm chứng. Tổ chức chủ trì phải trực tiếp thực hiện các nội dung khoa học, công nghệ chính, không được chủ yếu đứng tên rồi thuê khoán lại phần lớn công việc cho đơn vị khác.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, các nguyên tắc trên áp dụng đối với những đề xuất chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt danh mục kể từ ngày 25/11/2026. Những đề xuất đang trong quá trình rà soát phải bổ sung, hoàn thiện minh chứng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Sở. Các nhiệm vụ đã được phê duyệt tiếp tục thực hiện theo quyết định và hợp đồng đã ký.

Việc đặt ra các tiêu chí từ xác định đúng vấn đề, bảo đảm tính mới đến hoàn thiện sản phẩm và cam kết tiếp nhận nhằm hướng ngân sách thành phố vào những nhiệm vụ có khả năng ứng dụng.

Hiệu quả đầu tư cho khoa học, công nghệ không chỉ được đánh giá qua số lượng đề tài hoàn thành mà còn ở những vấn đề được giải quyết và giá trị thực tế mà kết quả nghiên cứu mang lại./.

Hà Nội đẩy nhanh sử dụng nguồn vốn bố trí cho khoa học, công nghệ, chuyển đổi số Việc hướng dẫn rõ từ khi xây dựng dự toán, xác định sản phẩm, phương thức nghiệm thu sẽ giúp đơn vị chủ trì chủ động triển khai, hạn chế tình trạng phải bổ sung, điều chỉnh hồ sơ trong khi thực hiện.