Trong hai ngày 7-8/12/2026, Ngày hội Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên năm 2026 (TECHFEST Hưng Yên 2026) với chủ đề "Mạch nguồn văn hiến - Sức bật công nghệ" sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên và không gian mở phụ cận Quảng trường Hưng Yên (phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên).

Thông tin trên được Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên công bố vào sáng 25/11.

Sự kiện có quy mô 200 gian hàng thuộc 08 không gian đổi mới sáng tạo, dự kiến đón 20.000-30.000 lượt khách tham quan trong hai ngày. Chương trình giới thiệu, trình diễn các sản phẩm, giải pháp khoa học và công nghệ ứng dụng được trong thực tiễn; đồng thời kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức khoa học và công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học, cộng đồng khởi nghiệp, nhà đầu tư và người dân.

Mang thông điệp xuyên suốt "Từ bài toán thực tiễn đến giải pháp công nghệ – Từ kết nối đến hợp tác và tăng trưởng," TECHFEST Hưng Yên 2026 không chỉ trưng bày công nghệ, mà tạo một nơi để nhu cầu thực tế của sản xuất, kinh doanh và đời sống gặp các ý tưởng, giải pháp và nguồn lực phù hợp, mở đường cho những hợp tác và ứng dụng sau sự kiện.

Khẳng định sự kiện không đơn thuần là hoạt động truyền thông hay triển lãm công nghệ thông thường, bà Thái Thị Thu Hường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên cho biết, TECHFEST Hưng Yên 2026 là bước cụ thể hóa sinh động và quyết liệt các chủ trương, thể chế cốt lõi của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên lý giải tỉnh lựa chọn chủ đề TECHFEST 2026 từ góc độ "di sản, doanh nghiệp và công nghệ hội tụ, kiến tạo giá trị cho Hưng Yên trong giai đoạn phát triển mới." Ông Hải kỳ vọng với các không gian trải nghiệm, các cuộc kết nối giữa doanh nghiệp, viện, trường, sẽ có các MOU được ký kết để tạo động lực, môi trường và không gian để startup tiếp cận bài toán công nghệ, doanh nghiệp, đối tác lớn.

Ông Nguyễn Xuân Hải - Phó Giám Đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cũng tại lễ phát động, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên công bố kết quả Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2026. Từ 317 hồ sơ đăng ký dự thi, ban giám khảo lựa chọn 26 dự án đạt giải cao và trao hai giải Nhất cho hạng mục Ý tưởng và Sản phẩm. Các bài thi được đánh giá giải quyết sát sao những vấn đề của tỉnh, đồng thời ứng dụng nhiều công nghệ mới như IoT, AI...

Nhấn mạnh đổi mới sáng tạo là một hành trình dài cần sự chung tay, đồng lòng của tất cả các chủ thể trong hệ sinh thái, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên kêu gọi các doanh nghiệp và tập đoàn trong và ngoài tỉnh mạnh dạn đặt hàng các bài toán công nghệ, mở rộng không gian thử nghiệm và đồng hành với các nhà sáng lập trẻ; các viện nghiên cứu, các trường đại học và quỹ đầu tư tăng cường chuyển giao thương mại hóa sản phẩm khoa học, đem dòng vốn mồi và nguồn lực tri thức đến với Hưng Yên.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên công bố kết quả Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

TECHFEST Hưng Yên 2026 diễn ra khi cả nước triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, các lĩnh vực được xác định là động lực nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo hướng đó, TECHFEST Hưng Yên 2026 tập trung vào giá trị ứng dụng của khoa học và công nghệ: nâng hiệu quả dây chuyền sản xuất, tối ưu quản trị doanh nghiệp, phát triển nông nghiệp giá trị cao, hỗ trợ giáo dục, y tế, thương mại và bảo tồn di sản văn hóa. Qua các hoạt động giới thiệu, trải nghiệm và kết nối, sự kiện thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu và ứng dụng, giữa bên có giải pháp và bên có nhu cầu.

Ngoài khu gian hàng, chương trình có 1 diễn đàn chính sách cấp cao và 8 hội thảo chuyên đề, cùng các phiên kết nối giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, nhà đầu tư và tổ chức đồng hành. Nội dung tập trung vào doanh nghiệp công nghệ, kinh tế số, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp giá trị gia tăng, nhân lực chất lượng cao và phát huy di sản trong kỷ nguyên số.

Các cơ hội hợp tác hình thành tại sự kiện được Ban Tổ chức theo dõi tiếp tại các mốc 7, 30, 90 và 180 ngày sau TECHFEST, tùy nhu cầu và mức độ sẵn sàng của các bên, để chuyển những trao đổi ban đầu thành hợp tác và ứng dụng cụ thể./.

Việt Nam sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cho cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo Thủ tướng đề nghị TechFest phải trở thành nền tảng thu hút nguồn lực quốc tế, chuyên gia và các tập đoàn công nghệ; thúc đẩy đàm phán, ký kết các hiệp định đầu tư với các quốc gia công nghệ mạnh