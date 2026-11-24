Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Chính phủ Mỹ ngày 23/11 đưa công ty Megaspeed International có trụ sở tại Singapore vào danh sách kiểm soát xuất khẩu, cấm doanh nghiệp này mua các loại chip tiên tiến nếu không được cấp phép, trong bối cảnh xuất hiện cáo buộc công ty có liên quan đến hoạt động chuyển hướng chip trí tuệ nhân tạo (AI) sang Trung Quốc.

Megaspeed International cùng 4 công ty con tại Malaysia, Singapore và Thái Lan đã bị đưa vào Danh sách Thực thể của Bộ Thương mại Mỹ vì có hành động bị đánh giá là đi ngược lợi ích an ninh quốc gia hoặc chính sách đối ngoại của Washington.

Quyết định được công bố trong hồ sơ đăng trên Công báo Liên bang.

Biện pháp này khiến Megaspeed không thể mua chip AI và các công nghệ tiên tiến khác của Mỹ nếu chưa được chính phủ cấp phép. Công ty bị cáo buộc có khả năng chuyển hướng các dòng chip cao cấp và năng lực tính toán sang Trung Quốc, vi phạm những quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Trong số 7 doanh nghiệp bị Bộ Thương mại Mỹ bổ sung vào Danh sách Thực thể ngày 23/11 có Swiftdata, công ty mẹ của Megaspeed đặt tại Singapore, và Speedmatrix, một công ty con của Megaspeed có trụ sở tại Malaysia.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh vụ bê bối liên quan đến Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia Jensen Huang.

Ông Huang, 63 tuổi, từng từ chức sau khi xuất hiện thông tin ông có quan hệ tình cảm với bà Alice Huang, cựu lãnh đạo Megaspeed, người bị nghi hoạt động gián điệp cho Trung Quốc. Megaspeed từng mua lượng chip Nvidia trị giá hàng tỷ USD.

Ngày 23/11, Nvidia thông báo đã bổ nhiệm ông Jensen Huang trở lại vị trí Chủ tịch, CEO kiêm thành viên Hội đồng quản trị, sau khi Tổng thống Donald Trump nhiều lần công khai ủng hộ việc ông trở lại lãnh đạo công ty.

Tuần trước, chính quyền của Tổng thống Trump tuyên bố sẽ siết chặt kiểm soát xuất khẩu chip AI, nhằm đóng lỗ hổng cho phép các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận từ xa những dòng chip tiên tiến nhất của Nvidia./.

Mỹ cấp phép bán gần 900.000 chip AI sang Trung Quốc trong 6 tháng Mỹ phê duyệt xuất khẩu 879.000 chip AI của Nvidia và AMD sang Trung Quốc trong sáu tháng, gồm các lô hàng dự kiến dành cho Alibaba, Tencent, Baidu và BYD.