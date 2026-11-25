Liên minh châu Âu (EU) ngày 25/11 thông báo kế hoạch dành ra tới 50 tỷ euro (55 tỷ USD) để thúc đẩy trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán lượng tử, nhằm thu hẹp khoảng cách với Mỹ và Trung Quốc trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Nghị viện châu Âu tại Strasbourg, bà Henna Virkkunen, quan chức phụ trách lĩnh vực công nghệ của EU, cho rằng nguồn vốn đầu tư trên sẽ đảm bảo khả năng tiếp cận các công cụ tài chính đổi mới sáng tạo, không chỉ cho các công nghệ lượng tử mà còn cho tất cả các công nghệ trọng yếu khác vốn là yếu tố cần thiết để duy trì chủ quyền công nghệ và an ninh kinh tế của khối.

Bà Virkkunen đã công bố quỹ có tên chính thức là "Quỹ vốn chủ sở hữu công nghệ chủ quyền" cùng với các quy định mới nhằm tăng cường phát triển công nghệ lượng tử tại châu Âu. Cả các quy định và quỹ đầu tư này đều nằm trong nỗ lực lớn hơn của khối nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào công nghệ của Mỹ và các quốc gia ngoài châu Âu khác.

Các quy định mới sẽ thúc đẩy các cơ quan công quyền ưu tiên chọn các doanh nghiệp châu Âu khi sử dụng ngân sách công, thay vì các công ty ngoài EU. Tuy nhiên, châu Âu vẫn cởi mở trong việc hợp tác với các đối tác quốc tế có cùng quan điểm trong lĩnh vực lượng tử.

EU kỳ vọng điện toán lượng tử sẽ đóng vai trò xúc tác trong nhiều lĩnh vực, từ đó tạo đột phá trong phát triển dược phẩm, chẩn đoán y tế sớm hơn hoặc tạo ra các loại pin siêu hiệu quả, thậm chí có thể thúc đẩy sự phát triển của AI.

Hiện EU dẫn đầu thế giới về nghiên cứu lượng tử, nhưng vẫn còn tụt hậu trong việc chuyển đổi các nghiên cứu thành những cơ hội thương mại khả thi. Khối này đặt mục tiêu dẫn đầu toàn cầu về điện toán lượng tử vào năm 2030.

Hệ sinh thái công nghiệp của khối còn hạn chế do sự hỗ trợ thiếu đồng bộ giữa các quốc gia thành viên, cùng với khả năng tiếp cận vốn tư nhân hạn chế hơn so với Mỹ và Trung Quốc.

Theo bà Virkkunen, các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực lượng tử tại châu Âu hiện chỉ thu hút được 5% nguồn vốn tư nhân toàn cầu, trong khi con số này tại Mỹ là 50%./.

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