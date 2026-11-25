Hai bang Virginia và Oregon của Mỹ đã khởi kiện các công ty thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk, cáo buộc những doanh nghiệp này không thiết lập đầy đủ biện pháp bảo vệ người dùng khi phát triển công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) Grok, dẫn đến việc tạo ra hình ảnh nhạy cảm trái phép, trong đó có nội dung xâm hại tình dục trẻ em.

Hai vụ kiện được đệ trình riêng biệt theo luật bảo vệ người tiêu dùng của mỗi bang, với các cáo buộc và yêu cầu tương tự.

Các doanh nghiệp bị nêu tên gồm SpaceX, nền tảng mạng xã hội X và SpaceX Super Intelligence (SpaceXSI), đơn vị phát triển Grok.

Trong đơn kiện nộp ngày 23/11, Tổng chưởng lý bang Virginia Jay Jones cho rằng các doanh nghiệp đã đặt lợi ích kinh doanh lên trên sự an toàn của người dùng khi loại bỏ những biện pháp bảo vệ tiêu chuẩn của ngành, đồng thời phát triển chế độ “spicy mode” cho phép tạo hình ảnh khỏa thân.

Theo đơn kiện, dù Grok hạn chế tính năng tạo và chỉnh sửa hình ảnh đối với người dùng không trả phí sau làn sóng phản đối hồi tháng 1/2026, biện pháp này không ngăn chặn được việc tạo hình ảnh nhạy cảm trái phép mà chỉ chuyển hoạt động đó sang hình thức thu phí.

Hai bang cũng cáo buộc các doanh nghiệp đưa ra những tuyên bố gây hiểu lầm về hiệu quả kiểm soát nội dung. Các đơn kiện đề nghị tòa án ngăn chặn những hành vi vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng và buộc doanh nghiệp hoàn trả lợi nhuận thu được từ các hành vi bị cáo buộc. Riêng Virginia yêu cầu mức phạt 2.500 USD đối với mỗi hành vi vi phạm có chủ ý.

Phản hồi về vụ việc, SpaceXSI khẳng định không chấp nhận nội dung tình dục liên quan đến trẻ vị thành niên hoặc hình ảnh nhạy cảm của người thật được tạo ra khi chưa có sự đồng thuận.

Công ty cho biết đã siết chặt các biện pháp bảo vệ sau khi phát hiện một số đối tượng lợi dụng công cụ tạo và chỉnh sửa hình ảnh, video của Grok, đồng thời sẽ xử lý tài khoản vi phạm và thông báo cho cơ quan thực thi pháp luật.

Các vụ kiện diễn ra trong bối cảnh ngày càng gia tăng lo ngại về nguy cơ AI bị lợi dụng để tạo nội dung xâm hại, đặc biệt đối với trẻ em và phụ nữ./.

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