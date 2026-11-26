Ngày 26/11, Viettel Telecom chính thức cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại Việt Nam.

Như vậy, bên cạnh cáp quang và mạng di động 4G, 5G, người dùng sẽ có thêm một phương thức kết nối từ không gian, giúp vượt qua những giới hạn về địa lý, thời gian triển khai và sự phụ thuộc vào hạ tầng viễn thông mặt đất.

Sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo thấp, Starlink cho phép khách hàng thiết lập kết nối Internet trong thời gian ngắn mà không cần kéo cáp hay xây dựng trạm phát sóng tại địa điểm sử dụng. Trong điều kiện phù hợp, tốc độ tải xuống có thể đạt trên 400 Mbps, độ trễ từ 20-50 ms, đáp ứng nhiều nhu cầu như gọi video, họp trực tuyến, truyền dữ liệu từ hiện trường, giám sát camera và quản lý hoạt động sản xuất từ xa.

Tại các khu vực miền núi, hải đảo hay những địa bàn biệt lập, dịch vụ Internet vệ tinh mở ra thêm nhiều cơ hội phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống. Chủ trang trại có thể theo dõi hoạt động sản xuất từ xa; giáo viên, học sinh có thể tiếp cận các nguồn học liệu trực tuyến; các cơ sở y tế có thêm điều kiện kết nối với tuyến trên; những khu nghỉ dưỡng xa khu dân cư có thể mang đến cho du khách trải nghiệm kết nối thuận tiện hơn.

Starlink cho phép khách hàng thiết lập kết nối Internet trong thời gian ngắn mà không cần kéo cáp hay xây dựng trạm phát sóng tại địa điểm sử dụng. (Ảnh: Viettel Telecom)

Với thiết bị và gói cước phù hợp, những người làm việc trên các tàu đánh bắt xa bờ, tàu vận tải, tàu du lịch hay giàn khoan ngoài khơi có thể gọi video về cho gia đình, cập nhật thông tin thời tiết và giữ liên lạc với đất liền.

Các doanh nghiệp hàng hải có thêm công cụ theo dõi hành trình, giám sát hàng hóa, trao đổi dữ liệu với trung tâm điều hành, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và an toàn trong mỗi chuyến đi.

Thay vì phải chờ triển khai hạ tầng viễn thông, các công trường mới, đoàn khảo sát, đơn vị tổ chức sự kiện ngoài trời hay phóng viên tác nghiệp tại hiện trường có thể chủ động thiết lập kết nối Internet trong thời gian ngắn.

Với các dòng thiết bị nhỏ gọn và nguồn điện phù hợp như pin dự phòng, năng lượng mặt trời hoặc máy phát điện, khách hàng có thể linh hoạt triển khai dịch vụ ngay cả tại những địa điểm chưa có điện lưới ổn định.

Đối với nhiều doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở y tế và trung tâm điều hành, gián đoạn kết nối Internet có thể gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ.

Tại các khu vực miền núi, hải đảo hay những địa bàn biệt lập, Internet vệ tinh mở ra thêm nhiều cơ hội phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống. (Ảnh: Viettel Telecom)

Internet vệ tinh Starlink bổ sung một phương thức kết nối không phụ thuộc vào hạ tầng truy nhập mặt đất tại địa điểm sử dụng, giúp khách hàng giảm thiểu rủi ro gián đoạn. Khi thiên tai, bão lũ hoặc sạt lở gây ảnh hưởng đến mạng lưới viễn thông, chính quyền địa phương và lực lượng cứu hộ cũng có thêm phương án duy trì liên lạc, truyền hình ảnh hiện trường và phối hợp ứng cứu.

Đăng ký Starlink qua Viettel, khách hàng được cung cấp thiết bị chính hãng, dịch vụ được cấp phép tại Việt Nam, giá cước minh bạch và đầy đủ hóa đơn tài chính. Viettel sẽ hỗ trợ khách hàng 24/7 bằng tiếng Việt với các nhóm gói cước trong nước, quốc tế và hàng hải.../.

Internet vệ tinh Starlink có khả năng cạnh tranh với nhà mạng Việt Nam? Với số lượng thuê bao tối đa trong giai đoạn thí điểm là 600.000, dịch vụ vệ tinh tầm thấp ít có khả năng cạnh tranh với các dịch vụ cố định, di động băng rộng doanh nghiệp Việt Nam đang cung cấp.