Thế hệ công nghệ không dây tiếp theo có thể đến sớm hơn nhiều người Mỹ dự đoán, khi cả Mỹ và Trung Quốc đều đặt mục tiêu triển khai mạng 6G vào khoảng năm 2030.

Mặc dù mạng 5G vẫn đang trong quá trình mở rộng, nhưng công nghệ kế nhiệm nó đã bắt đầu được phát triển. Tuy nhiên, 6G không chỉ đơn thuần mang lại tốc độ Internet nhanh hơn. Bằng cách kết hợp khả năng kết nối tiên tiến với trí tuệ nhân tạo (AI), 6G có tiềm năng thay đổi hoàn toàn các lĩnh vực như truyền thông, giao thông, công nghiệp và đời sống thường nhật.

6G là thế hệ thứ sáu của công nghệ truyền thông không dây, được thiết kế để kế thừa và phát huy những ưu điểm của 5G như tốc độ cao hơn, độ trễ thấp hơn và khả năng hỗ trợ nhiều thiết bị kết nối hơn.

Một bước tiến quan trọng là việc tích hợp sâu rộng AI vào thiết kế và vận hành mạng lưới, cho phép các hệ thống tự động quản lý tài nguyên, phản hồi nhu cầu và tối ưu hóa hiệu suất.

6G cũng được kỳ vọng sẽ mang lại tốc độ truyền dữ liệu cao hơn, dung lượng lớn hơn và thời gian phản hồi nhanh hơn, từ đó hỗ trợ các công nghệ tiên tiến như robot hiện đại, phương tiện tự lái và những trải nghiệm kỹ thuật số sống động hơn.

Sự tích hợp chặt chẽ hơn với công nghệ vệ tinh có thể mở rộng phạm vi kết nối trên đất liền, trên biển, trên không và thậm chí là trong không gian. Đối với người dùng, 6G có thể cải thiện trải nghiệm phát trực tuyến (streaming), chơi game trực tuyến, cũng như thực tế ảo và thực tế tăng cường nhờ các kết nối nhanh chóng và đáng tin cậy hơn.

Các mạng lưới do AI vận hành cũng có thể hỗ trợ xây dựng nhà thông minh, phương tiện kết nối và cơ sở hạ tầng công cộng. Các hệ thống giao thông tự hành có thể hưởng lợi từ khả năng truyền tin nhanh hơn giữa các phương tiện và cơ sở hạ tầng xung quanh.

Một tiềm năng phát triển khác là công nghệ cảm biến tích hợp, cho phép mạng lưới sử dụng tín hiệu vô tuyến để phát hiện vật thể, chuyển động và các điều kiện môi trường.

Các ứng dụng có thể bao gồm giám sát giao thông, đảm bảo an toàn công nghiệp và phát triển cơ sở hạ tầng thông minh. Tuy nhiên, những lợi ích này còn phụ thuộc vào tiến bộ công nghệ, mức độ đầu tư và sự sẵn có của các thiết bị tương thích.

Mỹ hiện đang tập trung vào công tác nghiên cứu, quy hoạch phổ tần và xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế. Mỹ mong muốn thiết lập vị thế dẫn đầu đối với công nghệ không dây và di động thế hệ mới. Mỹ coi 6G là nền tảng cho an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và sự thịnh vượng kinh tế, đồng thời nhấn mạnh vai trò tiềm năng của công nghệ này trong việc thúc đẩy các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo, chế tạo robot và các công nghệ cấy ghép. Mỹ cũng hướng đến dẫn đầu thế giới trong việc phát triển 6G.

Một phần trọng tâm trong chiến lược này là xác định phổ tần vô tuyến dành cho các mạng 6G thương mại. Mỹ có kế hoạch thực hiện các nghiên cứu về dải tần 7,125-7,4 GHz nhằm đánh giá liệu các hệ thống liên bang hiện có tại đây có thể chuyển sang các dải tần khác (bao gồm dải 7,4-8,4 GHz) hay không, mà không gây ảnh hưởng đáng kể đến các nhiệm vụ an ninh quốc gia hoặc hoạt động của lưới điện.

Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế và các tiêu chuẩn chung, nước này cần xác định một lượng đáng kể phổ tần vô tuyến có thể được hài hòa hóa cho các mạng 6G trên phạm vi quốc tế.

Công tác chuẩn bị dự kiến sẽ tiếp diễn đến hết năm 2029, trong đó Olympic và Paralympic Los Angeles 2028 cũng sẽ là dịp để trình diễn công nghệ không dây thế hệ mới. Các dịch vụ thương mại 6G đầu tiên được kỳ vọng sẽ xuất hiện vào khoảng năm 2030, mặc dù đây chưa phải là mốc thời gian chắc chắn.

Để người tiêu dùng có thể tiếp cận công nghệ này, cần phải có các tiêu chuẩn được quốc tế thống nhất, quá trình thử nghiệm quy mô lớn, cơ sở hạ tầng mạng phù hợp và các thiết bị tương thích.

Ngay cả khi các mạng thương mại đầu tiên đi vào hoạt động, việc phủ sóng trên toàn quốc có thể sẽ cần thêm vài năm nữa. Vì vậy, đối với người dân Mỹ, quá trình chuyển đổi sang 6G nhiều khả năng sẽ diễn ra dần dần, thay vì thay thế ngay lập tức các mạng 5G hiện có.

Trung Quốc hiện là một trong những quốc gia dẫn đầu về nghiên cứu và phát triển 6G, với tham vọng rộng lớn hơn là thiết lập cơ sở hạ tầng viễn thông thế hệ mới vào năm 2030.

Mới đây, Trung Quốc đã công bố lộ trình mới cho cơ sở hạ tầng viễn thông thế hệ mới, do Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, Cục Quản trị Không gian mạng Trung Quốc và Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia cùng ban hành.

Với mục tiêu hướng tới năm 2030, kế hoạch này không chỉ dừng lại ở 6G mà còn bao gồm 5G-Advanced (5G-A), mạng quang tốc độ 10 gigabit và Internet vệ tinh. Kế hoạch nhằm củng cố cơ sở hạ tầng kỹ thuật số tổng thể của Trung Quốc và mở rộng khả năng kết nối trên nhiều ngành công nghiệp, đồng thời thúc đẩy phát triển các loại linh kiện bán dẫn cao cấp cùng các công nghệ phần mềm trọng yếu.

Trong thông báo chính thức, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc cho biết Trung Quốc dự định mở rộng năng lực tính toán AI, hỗ trợ phát triển các cụm máy tính với quy mô hơn 10.000 đơn vị xử lý (card). Quốc gia này cũng đặt mục tiêu hoàn thành phần lớn việc xây dựng hệ thống Internet vệ tinh quỹ đạo thấp vào năm 2030.

Trong khi đó, công tác chuẩn bị cho 6G bao gồm các chương trình thí điểm tại tám khu vực cấp tỉnh, trong đó có Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Đông. Các hoạt động này tập trung vào thiết bị mạng, chip, tích hợp vệ tinh và các ứng dụng trong công nghiệp.

Quá trình phát triển và thử nghiệm dự kiến sẽ tiếp diễn trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2029, với mục tiêu triển khai thương mại bước đầu vào khoảng năm 2030. Những kế hoạch này phản ánh tham vọng của Trung Quốc trong việc sớm giành lợi thế dẫn đầu về viễn thông thế hệ mới cùng các công nghệ hỗ trợ./.

Chinh phục mạng 6G: Doanh nghiệp Việt làm chủ công nghệ chiến lược Từ thành công với mạng 5G, các doanh nghiệp Việt Nam tự tin bước vào chinh phục mạng 6G - thế hệ mạng di động hứa hẹn mang lại tốc độ truyền dữ liệu vượt trội, độ trễ cực thấp, tích hợp AI...