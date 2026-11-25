Ngày 20/11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phủ sóng di động tại các thôn, bản và cụm dân cư lõm sóng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới năm 2026.

Một trong những điểm nhấn của Hội nghị là cuộc giao lưu trực tuyến qua ứng dụng Viettel Tammi, kết nối với Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các lãnh đạo, đại biểu tại Hà Nội với người dân và lực lượng biên phòng tại ba điểm cầu Tuyên Quang, Nghệ An và Lâm Đồng.

Qua cuộc gọi video trực tuyến, những người dân từng nằm trong vùng lõm sóng nhiều năm nay có thể trò chuyện, chia sẻ những thay đổi trong cuộc sống với lãnh đạo ngay từ bản làng của mình.

Cuộc gọi về nhà không còn phải vượt núi

Tại thôn Đà Thọ, xã Tà Hine, tỉnh Lâm Đồng, việc gọi điện cho người thân từng là một hành trình không hề đơn giản với người dân nơi đây. Kết nối với chị Ma Drim, chị chia sẻ mỗi khi muốn liên lạc với các con đi làm xa, chị phải leo lên đồi hoặc đi một quãng đường dài để tìm nơi có tín hiệu. Ngay cả khi các con chủ động gọi về, nếu đang ở nhà, chị cũng không thể nhận cuộc gọi vì không có sóng.

Chị Ma Drim và bà con, cán bộ Viettel Tammi giao lưu trực tuyến tại điểm cầu Đà Thọ. (Ảnh: Viettel)

Tới tháng 10, trạm sóng di động và Internet đã được các kỹ sư Viettel xây dựng và chính thức đi vào hoạt động. Giờ đây, chị có thể gọi điện và nhìn thấy con qua màn hình điện thoại ngay tại nhà.

Niềm vui có sóng còn mở ra cơ hội học tập cho hai cháu nhỏ đang học tiểu học trong gia đình chị. “Trước đây, các cháu chỉ học qua sách vở. Giờ có Internet, các cháu có thể tìm thêm tài liệu tự học”, chị chia sẻ. Thêm vào đó, chị còn có thể liên lạc, trao đổi với giáo viên thuận tiện hơn.

Khi tin tức không còn phải truyền đi bằng đôi chân

Tại điểm cầu Tuyên Quang, câu chuyện của anh Lìu Anh Dũng, Trưởng thôn Khau Luông, xã Kiến Thiết, cho thấy một khoảng cách khác mà sóng có thể rút ngắn - khoảng cách đưa tin tới người dân bản làng.

Anh Lìu Anh Dũng cùng bà con giao lưu trực tuyến với cán bộ tại điểm cầu Tuyên Quang. (Ảnh: Viettel)

Thôn Khau Luông có 31 hộ dân với 124 nhân khẩu sống phân tán, có những quả đồi chỉ có một hộ dân. Trước đây, mỗi khi nhận được thông báo từ chính quyền, anh Dũng phải đi bộ báo tin tới từng nhà. Có những thông tin nhận được hôm nay, phải đến ngày hôm sau, thậm chí ngày kia mới báo hết cho bà con.

Ở nơi phần lớn người dân sống bằng nghề làm nương, làm rẫy, việc thiếu sóng di động không chỉ khiến liên lạc trở nên khó khăn mà còn hạn chế khả năng tiếp cận thông tin, các dịch vụ và tiện ích vốn đã quen thuộc ở nhiều nơi khác.

Từ khi có sóng di động, anh Dũng có thể gọi điện, nhắn tin để thông báo kịp thời tới các hộ dân. Anh còn tạo nhóm chung trên ứng dụng Viettel Tammi để bà con trao đổi thông tin, phản ánh khó khăn và những vấn đề phát sinh trong cuộc sống.

Theo anh Dũng, bà con đã bước đầu sử dụng VNeID, tiếp cận các chế độ, chính sách và sử dụng mạng xã hội để cập nhật thông tin, giải trí sau những giờ làm nương. Tại buổi giao lưu, anh Dũng cùng bà con bày tỏ niềm vui, sự biết ơn trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và những nỗ lực của Viettel đưa sóng viễn thông đến thôn Khau Luông.

Trung tướng Tào Đức Thắng phát biểu tại Hội nghị tổng kết Chương trình phủ sóng 2026.

Phát biểu tại sự kiện, Trung tướng Tào Đức Thắng – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel chia sẻ: “Trong quá trình làm, các quân khu, quân đoàn, Bộ Tư lệnh Biên phòng, chính quyền các cấp giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Có bà con tình nguyện mang vác trang thiết bị, có bà con tình nguyện cho chúng tôi sử dụng đất để cắm trạm. Chúng tôi rất hạnh phúc, không chỉ vì thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho Quân đội, Quân đội giao cho Viettel, mà còn làm tăng thêm hình ảnh người lính Bộ đội Cụ Hồ đến với dân khi nhân dân cần.”

Những vạch sóng giữ bình yên biên giới

Tại Nhọt Lợt, xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An, khoảng 50 hộ dân với 150 nhân khẩu cùng tổ công tác biên phòng từng sinh sống, làm nhiệm vụ trong điều kiện chưa có điện lưới và sóng di động.

Địa hình hiểm trở, thiếu nguồn điện đặt ra nhiều thách thức trong việc xây dựng hạ tầng viễn thông. Để đưa sóng đến Nhọt Lợt, Viettel đã phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng địa phương triển khai trạm phát sóng phù hợp với điều kiện thực tế.

Kết nối trực tuyến tại điểm cầu, Trung tá Hoàng Thế Ngọc, đại diện Đồn Biên phòng Mỹ Lý, chia sẻ rằng từ khi địa bàn được phủ sóng di động, việc liên lạc với người dân và trao đổi thông tin về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn đã thuận lợi hơn, góp phần hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ biên giới.

Trung tá Hoàng Thế Ngọc chia sẻ từ điểm cầu Nghệ An. (Ảnh: Viettel)

Với những người lính đang ngày đêm bám trụ nơi tuyến đầu Tổ quốc, sóng di động giúp họ liên lạc kịp thời với đơn vị, kịp thời nắm bắt tình hình địa bàn. Giữa núi rừng xa xôi, cuộc gọi về nhà cho vợ con ở xa sau mỗi ngày làm nhiệm vụ giờ đây cũng đã trở nên dễ dàng hơn.

Tại vùng biên giới từng không có cả điện lẫn sóng, những vạch tín hiệu đầu tiên vì thế mang ý nghĩa lớn hơn một cuộc gọi, đó là sự đóng góp xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc và bình yên.

Hành trình xoá lõm sóng của Viettel với những cụm dân trên 50 người của năm 2026 đã khép lại. Sau bảy tháng triển khai, Viettel đã hoàn thành phát sóng 1.337 trạm BTS, xóa 1.856 điểm lõm sóng tại 23 tỉnh, thành phố, về đích trước kế hoạch hai tháng. Chương trình đã đưa tỷ lệ dân số được phủ sóng di động lên 99,7%.

“Đây là những thành quả bước đầu thôi. Chúng ta cũng biết, đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới có những bản làng quy mô rất nhỏ. Tinh thần là Tập đoàn không dừng bước, tiếp tục phủ sóng di động tốc độ cao đến mọi người dân ở vùng sâu, vùng xa” – Trung tướng Tào Đức Thắng nhấn mạnh.

(Ảnh: Viettel)

Với vai trò nhà mạng viễn thông hàng đầu Việt Nam, Viettel xác định mở rộng vùng phủ sóng đến những khu vực khó khăn, dân cư thưa thớt là trách nhiệm trong việc bảo đảm cơ hội tiếp cận thông tin và dịch vụ số cho mọi người dân. Giá trị của những trạm phát sóng ấy vượt ra ngoài số lượng thuê bao hay hiệu quả kinh doanh trước mắt, góp phần thu hẹp khoảng cách số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Trong thời gian tới, Viettel sẽ tiếp tục hướng tới các cụm dân cư dưới 50 người chưa có sóng di động, tìm kiếm giải pháp hạ tầng phù hợp với điều kiện từng địa bàn để thu hẹp những khoảng trống kết nối còn lại./.



Lên núi xóa "lõm sóng," mở cánh cửa Internet cho trẻ em vùng cao Bản C5 là một trong 1.856 điểm lõm sóng di động, có địa bàn phức tạp trên cả nước mà Viettel được Chính phủ và Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ phủ lõm trong năm 2026.