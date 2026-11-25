Truyền thông Mỹ ngày 24/11 đưa tin, tin tặc đã tấn công hệ thống thông tin của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI). Tuy nhiên, vụ việc không ảnh hưởng đến dữ liệu mật và hiện đã được khắc phục.

Theo báo The New York Times, các đối tượng đã xâm nhập một hệ thống phân tích tình báo nguồn mở, chuyên thu thập và xử lý thông tin công khai, không thuộc diện mật để phục vụ công tác phân tích tình báo.

Hiện chưa rõ cụ thể những thông tin nào bị lộ và ai đứng sau vụ việc. Báo này dẫn lời một quan chức ODNI cho biết vụ việc không làm gián đoạn các năng lực hoạt động thiết yếu. Trong khi đó, CIA từ chối bình luận.

Vụ việc được công bố trong bối cảnh Mỹ liên tiếp ghi nhận các sự cố an ninh mạng và gián đoạn hệ thống công nghệ thông tin.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp Mỹ và Cục Điều tra Liên bang (FBI) được cho là cũng trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng. FBI hiện điều tra vụ xâm nhập cơ sở dữ liệu thực thi pháp luật quốc gia do cơ quan này quản lý.

Ngoài ra, một mạng nội bộ mà Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) sử dụng để trao đổi thông tin mật đã bị gián đoạn tạm thời vào tuần trước.

Hôm 13/11, sự cố hệ thống kiểm soát không lưu tại Mỹ khiến hoạt động hàng không bị đình trệ gần 5 giờ.

Trong khi đó, hệ thống của các tập đoàn Apple, JPMorgan Chase và Microsoft cũng ghi nhận sự cố gián đoạn hoạt động.

Trước những vụ việc như trên, Chính quyền Tổng thống Trump khẳng định các sự cố gián đoạn nói trên không phải là một phần của cuộc tấn công mạng có phối hợp.

Trong khi đó, Giám đốc Tình báo Quốc gia Jay Clayton khẳng định phần lớn sự cố xuất phát từ quá trình vá lỗi, nâng cấp hệ thống để ứng phó với các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi khi tin tặc sử dụng các công cụ AI để tiến hành tấn công quy mô lớn./.

Giám đốc CIA cảnh báo sức công phá của Trí tuệ Nhân tạo tiên tiến Washington yêu cầu Anthropic, công ty AI hàng đầu của Mỹ hạn chế quyền truy cập vào Mythos 5 và Fable 5, đối với các công dân nước ngoài, kể cả người làm việc tại Anthropic vì lý do an ninh quốc gia.