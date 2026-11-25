Đến cuối tháng 10/2026, cả 1.337 trạm trong chương trình xóa lõm sóng năm 2026 đã phát sóng, đưa kết nối di động về 1.856 điểm lõm tại 23 tỉnh, thành phố. Chương trình về đích sớm hai tháng so với kế hoạch nhờ sự chỉ đạo sát sao của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cùng sự chung sức của Viettel, các đơn vị Quân đội, chính quyền địa phương, ngành điện và bà con đồng bào.

Xóm Lân Đặt, xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn nằm khuất sau những dãy núi đá, cách trung tâm xã khoảng 10 km. Mùa nước lên, nước ngập thung lũng Đồng Lâm, chia cắt lối vào xóm. Đội thi công Viettel phải chở cáp và thiết bị qua Đồng Lâm bằng bè, rồi từ điểm cập bờ tháo rời máy móc, khiêng bộ qua 1,5 km đường mòn dốc đá mới tới được vị trí đặt trạm.

Thiết bị được vận chuyển bằng bè tới điểm trạm. (Ảnh: Viettel)

Thấy anh em vận chuyển vất vả, anh Bàn Phúc Trình, một người dân trong xóm, đi vận động bà con cùng góp sức. Có thêm người dân và bộ đội hỗ trợ, đội kỹ thuật Viettel đưa thiết bị lên núi nhanh hơn hẳn.

Thế nhưng, đưa được thiết bị lên núi mới xong phần vận chuyển, bởi Lân Đặt chưa có điện lưới quốc gia. Tỉnh Lạng Sơn giao xã Hữu Liên làm chủ đầu tư công trình cấp điện cho trạm. Đội kỹ thuật chọn phương án dùng pin mặt trời kết hợp ắc quy để thiết bị vận hành ngay tại chỗ. Đúng dịp Quốc khánh 2/9, Lân Đặt có những vạch sóng đầu tiên.

Lân Đặt chỉ là một trong 1.337 điểm trạm của chương trình xóa lõm sóng năm 2026. Ở nhiều điểm trạm khác, Viettel cũng có thêm những bàn tay cùng dựng: chính quyền lo mặt bằng, ngành điện lo nguồn điện, bộ đội cùng kéo cáp, người dân hiến đất, dẫn đường.

Chuẩn bị từ trước ngày dựng trạm

Chương trình được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trực tiếp chỉ đạo ngay từ khâu nghiên cứu phương án. Ngày 21/3, lãnh đạo Bộ Quốc phòng giao Viettel nghiên cứu, đề xuất phương án phủ sóng cho các thôn, bản chưa có sóng di động. Ngày 23/3, Thủ tướng Chính phủ giao Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Viettel khắc phục tình trạng lõm sóng tại vùng sâu, vùng xa, biên giới trong năm 2026. Ngày 19/6, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phê duyệt kế hoạch triển khai với danh sách đến từng điểm lõm.

Để kịp tiến độ, ngay từ tháng 3, Viettel đã triển khai song song việc khảo sát vị trí, thiết kế giải pháp và chuẩn bị vật tư. Cùng lúc đó, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các tỉnh, thành phố có điểm lõm sóng giao các sở, ngành và chính quyền cơ sở hỗ trợ giải quyết thủ tục đất đai, mặt bằng và nguồn điện.

Tại Sơn La, tỉnh có nhiều trạm nhất chương trình, sau cuộc làm việc do Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đặng Ngọc Hậu chủ trì, tỉnh giao các sở, ngành và địa phương phối hợp trực tiếp với Viettel. Cán bộ xã giúp hoàn thiện hồ sơ thuê đất, trao đổi với bà con để chuẩn bị mặt bằng thi công.

"Với tinh thần Bộ đội Cụ Hồ, thời gian qua, Viettel đã vượt rừng, vượt suối, vượt qua những điểm khó khăn để giúp địa phương xóa điểm trắng sóng, lõm sóng, để bà con được tiếp cận sóng điện thoại di động sớm nhất," ông Hậu chia sẻ.

Khi biết chủ trương dựng trạm, nhiều hộ gia đình sẵn sàng cho mượn mặt bằng, có nhà tự nguyện hiến một phần đất đồi. Trên cả nước, 157 hộ dân đã hiến đất cho chương trình. Anh Lù Mí Lình ở xã Mậu Duệ, tỉnh Tuyên Quang, là một trong số đó.

"Tôi sẵn sàng hiến đất để Viettel làm trạm. Có sóng thì bà con trong thôn liên lạc được với nhau," anh Lình nói. Nhờ bà con đồng thuận, thủ tục đất đai rút ngắn đáng kể, đội thi công sớm bắt tay vào dựng trạm.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Viettel)

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cảm ơn đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, biên giới đã dẫn đường, mở lối, tự nguyện hiến đất, hỗ trợ vận chuyển vật liệu và thi công công trình.

"Sự tin tưởng, đồng thuận và giúp đỡ của nhân dân là nguồn động viên to lớn, góp phần quan trọng làm nên thành công của Chương trình," Đại tướng Phan Văn Giang nói.

Điện và đường truyền theo lịch dựng trạm

Ở những vùng lõm sóng có địa hình đồi núi chia cắt sâu, đưa điện lưới tới điểm trạm là bài toán cần đến ngành điện các tỉnh. Tại Cao Bằng, để khảo sát phương án cấp điện cho trạm ở xóm Khên Lền, nơi có 14 hộ dân sinh sống, nhóm công nhân Điện lực Bảo Lâm phải đi xe máy, rồi đi bộ qua các khe núi. Đoạn nào xe không vào được, anh em chuyển vật tư, thiết bị bằng sức người. Gặp mưa, đường trơn trượt, việc đi lại và thi công càng thêm vất vả.

"Khó khăn lớn nhất là điều kiện địa hình và khoảng cách từ lưới điện hiện hữu đến vị trí xây dựng trạm," ông Nguyễn Văn Nguyễn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Cao Bằng, cho biết. Ở một số điểm trạm trong tỉnh, ngành điện phải tính phương án kéo thêm 3-5 km đường dây, đồng thời bảo đảm hành lang an toàn và điện áp ổn định khi trạm vận hành.

Để trạm có điện sớm nhất, Viettel gửi trước vị trí và lịch dựng trạm cho ngành điện. Nhờ đó, điện lực các tỉnh lập phương án cấp điện song song với quá trình chuẩn bị thi công. Nơi cần mở tuyến mới, chính quyền địa phương hỗ trợ mặt bằng và hành lang tuyến. Tính chung cả chương trình, Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ưu tiên tháo gỡ vướng mắc, cấp điện lưới cho 82 trạm.

Cùng với nguồn điện, đường truyền cũng phải theo kịp lịch dựng trạm. Ở những địa bàn khó tiếp cận, Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Quân khu 2, Quân khu 4, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Điện Biên, Quảng Trị trực tiếp cùng Viettel kéo cáp quang, vận chuyển vật tư, thiết bị và làm công tác dân vận. Tại Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức xuất quân, huy động cán bộ, chiến sĩ kéo các tuyến cáp quang về trạm.

Các đơn vị cùng phối hợp trong quá trình thi công. (Ảnh: Viettel)

Ở thôn Dốc Mây, xã Trường Sơn (Quảng Trị), nơi phải đi bộ 14 km đường núi mới tới, Quân khu 4 huy động xe đặc chủng chở vật tư, đưa sóng tới 80 người dân. Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Cục Tài chính Bộ Quốc phòng hiệp đồng chặt chẽ trong suốt quá trình triển khai. Nơi địa hình quá phức tạp, không thể kéo cáp quang, kỹ sư Viettel chuyển sang truyền dẫn viba, dùng sóng vô tuyến nối trạm về mạng lưới. Nhờ vậy, trạm có thể phát sóng mà không phải chờ mở tuyến cáp.

Giải quyết nguồn điện và thủ tục đất đai song song với xây lắp giúp giảm tối đa thời gian chờ ở công trường. Cũng nhờ đó, chương trình về đích sớm hai tháng, xử lý dứt điểm các điểm lõm tại những thôn, bản trong danh mục và các cụm dân cư từ 50 người trở lên.

Ở vùng biên giới, các trạm mới còn phục vụ trực tiếp nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Tại Điện Biên, sóng di động nay đã phủ khoảng 20 km đường biên Việt Nam - Lào do Đồn Biên phòng Mường Pồn quản lý, giúp các tổ tuần tra giữ liên lạc ở những khu vực trước đây không có sóng. Theo Đại tá Lê Đức Nghĩa, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, hệ thống thông tin liên lạc mới phục vụ công tác chỉ huy, tác chiến, đồng thời giúp các đơn vị "phối hợp, hiệp đồng" khi xử lý tình huống đột xuất trên biên giới.

Tại hội nghị tổng kết, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các quân khu, Bộ đội Biên phòng và các đơn vị đóng quân trên địa bàn tiếp tục phối hợp quản lý, bảo vệ, khai thác hiệu quả hạ tầng viễn thông phục vụ nhiệm vụ quốc phòng; Bộ đội Biên phòng đi đầu xây dựng nền tảng quản trị biên giới hiện đại.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết Chương trình phủ sóng di động tại các thôn, bản và cụm dân cư lõm sóng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới năm 2026. (Ảnh: Viettel)

Với người dân, có sóng là có những đổi thay rất cụ thể. Ở Lân Đặt, chị Đặng Thị Múi từng phải vượt đèo tìm sóng mỗi khi muốn gọi cho hai con đi làm xa. Giờ chị gọi cho con ngay tại nhà.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel, cho biết: "Trong quá trình làm, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Bộ trưởng, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng luôn chỉ đạo kịp thời các cơ quan trong Bộ Quốc phòng, quân khu, quân đoàn, Bộ Tư lệnh Biên phòng hỗ trợ Tập đoàn thực hiện chiến dịch này. Chính quyền các cấp giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Có bà con tình nguyện mang vác trang thiết bị, có bà con tình nguyện cho chúng tôi sử dụng đất để cắm trạm."

Ngoài ra Trung tướng Tào Đức Thắng cũng nhấn mạnh, Viettel đang tiếp tục rà soát để đưa sóng tới những cụm dân cư dưới 50 người. "Đây là những thành quả bước đầu thôi. Chúng ta cũng biết, đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới có những bản làng quy mô rất nhỏ. Tinh thần là Tập đoàn không dừng bước, tiếp tục phủ sóng di động tốc độ cao đến mọi người dân ở vùng sâu, vùng xa"./.

Xóa "lõm" sóng để người dân tiếp cận tiện ích xã hội số Việc khắc phục các điểm “lõm” sóng, mở rộng vùng phủ và nâng cao chất lượng kết nối vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đang được các cơ quan quản lý và doanh nghiệp viễn thông tập trung triển khai.