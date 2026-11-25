Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (TECHFEST Việt Nam 2026) do Bộ Khoa học và Công nghệ và Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến 13/12/2026 tại Hà Nội.

Với chủ đề "Hành động đột phá - Kiến tạo giá trị," sự kiện hướng tới khẳng định quyết tâm của Chính phủ trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; thúc đẩy vai trò tiên phong của doanh nghiệp khởi nghiệp trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Sự kiện là dịp để doanh nghiệp, startup, nhà đầu tư, viện nghiên cứu, trường đại học và người dân tiếp cận các giải pháp công nghệ mới, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác, đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Một trong những hoạt động đáng chú ý là triển lãm công nghệ không gian mở với hơn 400 gian hàng, được bố trí thành 7 phân khu dọc các tuyến phố Lê Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng, kéo dài đến Tràng Tiền.

Tại đây, người tham dự có thể tìm hiểu hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, khám phá các sản phẩm, giải pháp công nghệ của doanh nghiệp, tập đoàn, viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức trong nước, quốc tế. Các hoạt động trình diễn công nghệ, giới thiệu sản phẩm, pitching gọi vốn cũng được tổ chức xuyên suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Không gian triển lãm được thiết kế theo hướng mở, đưa các kết quả khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến gần hơn với người dân, đồng thời tạo cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận khách hàng, đối tác và nhà đầu tư.

Bên cạnh triển lãm, TECHFEST Việt Nam 2026 tổ chức chuỗi sự kiện bên lề với nhiều chủ đề như nông nghiệp công nghệ cao, đô thị xanh, robotics, văn hóa và giáo dục.

Người tham dự còn có thể trải nghiệm khu chụp ảnh lấy ngay Photobooth phong cách Tech GenZ, tham gia các hoạt động giới thiệu công nghệ và theo dõi những màn trình diễn sản phẩm, giải pháp sáng tạo.

Đặc biệt, tối 12/12, Lễ khai mạc TECHFEST Việt Nam 2026 sẽ diễn ra tại sân khấu chính ngoài trời khu vực hồ Hoàn Kiếm. Chương trình kết hợp nghệ thuật và công nghệ, kết nối niềm tự hào về di sản Thăng Long với khát vọng phát triển đất nước bằng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Sau lễ khai mạc là đêm đại nhạc hội công nghệ - nghệ thuật trên phố đi bộ.

Sân khấu lễ khai mạc TECHFEST 2025. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Xuyên suốt ba ngày còn có các hội thảo chuyên đề, hội nghị và hoạt động kết nối đầu tư, xúc tiến hợp tác.

Đáng chú ý, Hà Nội chủ trì hai hội thảo chuyên đề gắn với những vấn đề thực tiễn trong quản lý và phát triển đô thị. Cụ thể, sáng 11/12 (8h-11h30) diễn ra hội thảo "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu trong giải quyết các bài toán của Thủ đô." Chiều 13/12 (13h30-17h) là hội thảo "Ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) và dữ liệu không gian trong quản lý đô thị, giám sát hạ tầng."

Đây là những nội dung tập trung kết nối nhu cầu thực tiễn của thành phố với các giải pháp công nghệ, doanh nghiệp và viện nghiên cứu, góp phần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong đời sống.

TECHFEST Việt Nam 2026 hướng tới kết nối các thành tố trong hệ sinh thái, từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhà đầu tư đến viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp.

Qua đó, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, nguồn lực và thị trường; tạo điều kiện để các ý tưởng, kết quả nghiên cứu và giải pháp công nghệ có cơ hội được thử nghiệm, hoàn thiện, thương mại hóa và mở rộng ứng dụng.

Với quy mô dự kiến 50.000-60.000 lượt người tham dự, hơn 400 gian hàng và 28 diễn đàn, hội thảo, hội nghị, TECHFEST Việt Nam 2026 được kỳ vọng tạo nên điểm hẹn công nghệ sôi động giữa lòng Thủ đô, nơi người dân có thể tiếp cận những thành tựu mới, còn doanh nghiệp có thêm cơ hội kết nối, hợp tác và đưa công nghệ vào thực tiễn./.

Theo chương trình, TECHFEST Việt Nam 2026 có nhiều hoạt động được tổ chức theo từng ngày: - Ngày 11/12: Diễn đàn chính sách quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo (8h-11h30); Lễ khai mạc triển lãm sản phẩm, dịch vụ khởi nghiệp sáng tạo (18h30-19h); Chung kết Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo (19h-21h45) với sự góp mặt của Top 10 doanh nghiệp khởi nghiệp xuất sắc. - Ngày 12/12: Lễ khai mạc TECHFEST Việt Nam 2026 (19h30-21h), kết hợp chương trình nghệ thuật và công nghệ. - Ngày 13/12: Lễ bế mạc TECHFEST Việt Nam 2026 (16h-17h).

Tạo cơ hội để thế hệ thanh niên khởi nghiệp, làm chủ công nghệ Tại Chương trình Thủ tướng đối thoại với thanh niên, đại diện các bộ, ngành đã trả lời về nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, công nghệ, đổi mới sáng tạo và vai trò tiên phong của thanh niên Việt Nam.