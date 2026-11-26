Ngày 26/11, Bộ Kỹ thuật số Đan Mạch cho biết tin tặc đã truy cập thông tin cá nhân của 11.000 người từ Hệ thống Đăng ký dân sự (CPR).

Cảnh sát cho biết đã bắt giữ nghi phạm là một thanh niên 18 tuổi.

Thông báo của bộ trên cho biết: "Ban quản lý CPR đã phát hiện một lỗ hổng an ninh mới. Bên thứ 3 không được phép đã truy cập dữ liệu CPR của 11.000 người."

Theo bộ trên, vụ việc đã được ngăn chặn nhờ một hệ thống giám sát kỹ thuật mới. Vụ việc được phát hiện vào ngày 23/11, chỉ 2 tháng sau một vụ tấn công dữ liệu lớn khác khiến dữ liệu của 8,8 triệu người bị truy cập trái phép. Nhà chức trách Đan Mạch cho biết đã cập nhật và hiện đại hóa hệ thống an ninh kể từ sau vụ này.

Thủ phạm vụ tấn công mạng hồi tháng 10 vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, vào tháng 10, một người giấu tên đã liên hệ với tờ báo Politiken của Đan Mạch bằng tiếng Anh thông qua dịch vụ nhắn tin mã hóa và thừa nhận thực hiện vụ tấn công này.

Kẻ tấn công tự xưng cho biết đã tìm ra điểm xâm nhập vào hệ thống chỉ trong vài giờ bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập của cựu nhân viên của một công ty nhỏ.

Vào tháng 9, Cơ quan An ninh Dân sự đã nâng mức độ đe dọa tấn công mạng đối với Đan Mạch lên mức "cao" sau khi ghi nhận sự gia tăng các cuộc tấn công mạng, đặc biệt là nhắm vào hệ thống làm lạnh của siêu thị, và một loạt đe dọa đánh bom giả mạo nhắm vào các trường học và máy bay trên khắp châu Âu./.

Tin tặc "hỏi thăm" FBI và Bộ Nông nghiệp Mỹ FBI điều tra vụ nghi xâm nhập cơ sở dữ liệu NCIC, trong khi Bộ Nông nghiệp Mỹ xác nhận tin tặc tấn công hệ thống hỗ trợ thanh toán cho nông dân.