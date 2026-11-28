Giới chức Afghanistan cho biết, ít nhất 7 người thiệt mạng và gần 100 người khác bị thương trong vụ nổ xảy ra gần một trường trung học tại tỉnh Kunar, miền Đông quốc gia Nam Á này vào sáng 28/11. Giới chức đang điều tra nguyên nhân sự việc.



Vụ nổ xảy ra vào khoảng 10h00 sáng theo giờ địa phương tại khu vực Andir Sir, thành phố Asadabad, thủ phủ tỉnh Kunar.

Các báo cáo ban đầu cho thấy vụ nổ xuất phát từ một kho chứa vật liệu nổ của các công ty khai khoáng, nằm gần trường học, bất ngờ phát nổ. Kunar là tỉnh nằm ở miền Đông Bắc Afghanistan, giáp Pakistan và có nhiều hoạt động khai thác khoáng sản.



Trước đó, hồi tháng 8, một vụ nổ tại trung tâm giáo dục ở thủ đô Kabul khiến ít nhất 42 trẻ em bị thương./.

Thái Lan: Nổ lớn tại kho dầu ở Bangkok, khuyến cáo người dân sơ tán Chính quyền quận Bangna cho biết vụ nổ xảy ra tại kho dầu Bangchak ở phía Đông Bangkok, đồng thời khuyến cáo người dân sống ở khu vực lân cận nhanh chóng sơ tán để bảo đảm an toàn.