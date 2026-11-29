Tỷ lệ chấp thuận hồ sơ xin thị thực EB-1A, diện định cư dành cho những cá nhân có tài năng xuất chúng trong các lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, giáo dục, kinh doanh và thể thao, đã giảm mạnh dưới chính quyền Tổng thống Donald Trump, làm dấy lên lo ngại Mỹ có thể suy giảm lợi thế trong cuộc cạnh tranh thu hút nhân tài quốc tế.

Theo báo The Washington Post ngày 27/11, tỷ lệ chấp thuận hồ sơ EB-1A giảm từ khoảng 75% vào những tháng cuối nhiệm kỳ Tổng thống Joe Biden xuống còn 32% vào giữa năm 2026. Đây là diện thị thực thuộc chương trình EB-1 - nhóm thị thực định cư Mỹ dành cho những cá nhân có năng lực xuất chúng, thành tích chuyên môn nổi bật hoặc giữ vị trí quản lý, điều hành cấp cao trong các doanh nghiệp đa quốc gia.

Số liệu của Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) cho thấy khoảng 5.200 hồ sơ EB-1A được chấp thuận trong 3 quý đầu tài khóa 2026, giảm so với gần 8.900 hồ sơ trong cùng kỳ tài khóa 2024. Công ty phân tích dữ liệu di trú Lawfully dự báo tỷ lệ chấp thuận có thể tiếp tục giảm xuống còn 27% trong quý cuối tài khóa 2026.

Nhiều luật sư di trú cho biết các hồ sơ của vận động viên chuyên nghiệp, doanh nhân công nghệ, nhà nghiên cứu khoa học, nghệ sỹ và nhà báo, vốn trước đây có khả năng đáp ứng tiêu chuẩn xét duyệt, nay thường xuyên bị từ chối. Một số văn phòng luật sư thậm chí đã ngừng nhận hồ sơ EB-1A do tỷ lệ bị bác đơn quá cao.

Bà Kate Angustia, cựu viên chức di trú hiện làm việc tại Hiệp hội Luật sư Di trú Mỹ, nhận định xu hướng này khó lý giải trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố muốn thu hút những nhân tài xuất sắc nhất thế giới.

EB-1A thường được gọi là “visa Einstein,” dành cho những cá nhân có năng lực xuất chúng, mặc dù luật pháp Mỹ không yêu cầu người nộp đơn phải đạt trình độ tương đương nhà bác học Albert Einstein.

Một số luật sư di trú cho biết những trường hợp có thành tích kinh doanh và chuyên môn đáng kể vẫn bị từ chối. Ông James Hollis, luật sư di trú tại thành phố Memphis, bang Tennessee, dẫn trường hợp một doanh nhân công nghệ từng huy động hơn 60 triệu USD vốn đầu tư, bán các công ty do mình thành lập và được báo chí đề cập trong khoảng 20 bài viết. Tuy nhiên, hồ sơ xin thị thực của người này vẫn bị viên chức di trú bác bỏ với kết luận không đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào.

Về phía chính phủ, Bộ An ninh Nội địa Mỹ giải thích USCIS không đánh đổi chất lượng xét duyệt và các yêu cầu an ninh để đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ.

Việc siết chặt xét duyệt EB-1A diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đặt mục tiêu đưa Mỹ trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ cao.

Diễn biến này đang làm dấy lên tranh luận về sự nhất quán giữa chính sách di trú và mục tiêu thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế, khoa học và công nghệ của Mỹ./.

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