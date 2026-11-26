Mỹ vừa công bố kế hoạch áp thuế mới đối với các đối tác thương mại với cáo buộc dư thừa công suất, song mức thuế dành cho Hàn Quốc dự kiến vẫn giữ nguyên ở mức 15% như đã thỏa thuận.

Tuy nhiên, Mỹ cảnh báo mức thuế này có thể tăng nếu các quan ngại về những dự án nhà máy chip mới của Hàn Quốc không được giải quyết.

Các biện pháp đề xuất được Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) công bố sau khi tiến hành điều tra 16 nền kinh tế, trong đó có Hàn Quốc, theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 nhằm làm rõ các hành vi thương mại liên quan đến tình trạng dư thừa công suất và sản lượng "mang tính cơ cấu."

Về diễn biến này, một quan chức Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc dự đoán Mỹ sẽ không thay đổi mức thuế hiện hành đã đạt được trong các cuộc đàm phán thương mại.

Theo quan chức này, lo ngại của Mỹ về kế hoạch xây dựng các nhà máy chip của Hàn Quốc có thể xuất phát từ việc thặng dư thương mại của Hàn Quốc với Mỹ ngày càng tăng nhờ xuất khẩu chip sang Mỹ ở mức cao.

Nguồn tin nhấn mạnh Hàn Quốc sẽ tiếp tục tham vấn với Mỹ để tránh việc vấn đề bị cáo buộc dư thừa công suất bán dẫn dẫn đến mức thuế cao hơn, đồng thời giữ vững lập trường rằng nước này không thuộc diện "dư thừa công suất mang tính cơ cấu" như ở các đối tác thương mại khác của Mỹ.

Quyết định mới nhất của Mỹ sẽ nâng tổng mức thuế theo Mục 301 đối với hàng hóa Hàn Quốc lên 15%, bằng mức đã thống nhất trong thỏa thuận thương mại và đầu tư song phương năm 2025. Trước đó, hồi tháng 7/2026, USTR đã công bố mức thuế mới lên tới 12,5% đối với Hàn Quốc và một số nước khác sau cuộc điều tra của Mỹ về vấn đề lao động.

Theo thỏa thuận thương mại năm 2025, Mỹ đồng ý hạ thuế đối với sản phẩm của Hàn Quốc từ 25% xuống 15%, đổi lại Hàn Quốc cam kết đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ với mức trần 20 tỷ USD mỗi năm.

Trong báo cáo mới nhất, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ nhận định nền kinh tế Hàn Quốc "có dấu hiệu dư thừa công suất và sản lượng mang tính cơ cấu", đồng thời cảnh báo khả năng tăng thuế khi viện dẫn lo ngại về thặng dư thương mại của Hàn Quốc và việc nước này xây dựng thêm các nhà máy bán dẫn.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ nêu rõ công suất và sản lượng sản xuất chế tạo của Hàn Quốc lớn một cách mất cân đối, với tỷ trọng ngành sản xuất chế tạo trong GDP cao gấp khoảng 3 lần của Mỹ.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cũng chỉ ra tình trạng thặng dư thương mại lớn và kéo dài của Hàn Quốc trong các lĩnh vực như ôtô, bán dẫn và hóa dầu. Theo báo cáo, Hàn Quốc đã xây dựng các chiến lược riêng cho từng ngành, như Chiến lược Vành đai Bán dẫn K và Chiến lược Phát triển Ngành công nghiệp Ôtô Tương lai 2030, nhằm bổ sung cho các mục tiêu của Quy hoạch tổng thể và hướng thêm nguồn lực tài chính vào việc mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu.

Báo cáo cho biết Quốc hội Mỹ trong Mục 301 bày tỏ quan ngại đặc biệt đối với các kế hoạch hoặc chương trình của chính phủ nhằm thúc đẩy xuất khẩu một cách giả tạo. Ngoài ra, Quốc hội Mỹ cũng nêu vấn đề về các quy định của Hàn Quốc trong lĩnh vực kỹ thuật số.

Chuyên gia Chang Sang-sik thuộc Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc cho rằng Chính phủ Hàn Quốc cần tính đến vấn đề dư thừa công suất trong các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ.

Theo ông, do có những điều kiện khiến thuế quan có thể tăng nếu tình trạng dư thừa công suất gia tăng, khả năng xảy ra “đánh thuế qua lại” phải được cân nhắc khi hoạch định chính sách thương mại./.

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