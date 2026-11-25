Sáng 25/11, tại Hà Nội, Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam tổ chức Lễ tưởng niệm 10 năm ngày mất của Lãnh tụ Cách mạng Cuba Fidel Castro Ruz (25/11/2016 - 25/11/2026).

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes xúc động ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Lãnh tụ Fidel Castro - nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Cuba, người chiến sỹ quốc tế kiên cường, người bạn lớn và người đồng chí thân thiết của nhân dân Việt Nam.

Đại sứ cho biết cách đây 10 năm, hàng triệu người dân Cuba đã bày tỏ lòng tiếc thương và cam kết tiếp nối tư tưởng, sự nghiệp cách mạng của Lãnh tụ Fidel Castro.

Những lời chia buồn và tình đoàn kết từ khắp nơi trên thế giới thể hiện sự trân trọng đối với những cống hiến của Lãnh tụ Fidel Castro trong suốt cuộc đời đấu tranh vì sự nghiệp chính nghĩa của các dân tộc.

Đặc biệt, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành những tình cảm sâu nặng khi tiễn biệt người bạn thân thiết, người đã luôn dành sự ngưỡng mộ và tình đoàn kết sâu sắc đối với nhân dân Việt Nam trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình.

Theo Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes, năm 2026 đánh dấu 100 năm ngày sinh (1926-2026) và 10 năm ngày mất của Lãnh tụ Fidel Castro (2016-2026). Các hoạt động tưởng nhớ được tổ chức rộng khắp tại Cuba và nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam, là minh chứng cho sức sống trường tồn của di sản tư tưởng và sự nghiệp cách mạng của Lãnh tụ Fidel Castro.

Đại sứ nhấn mạnh tư tưởng của Lãnh tụ Fidel Castro về hòa bình, độc lập, chủ quyền, quyền tự quyết của các dân tộc, tinh thần đoàn kết quốc tế và bảo vệ những giá trị nhân văn vẫn còn nguyên giá trị trong thời đại ngày nay.

Tư tưởng của ông đã tiếp thêm động lực để Cuba thúc đẩy những chuyển đổi kinh tế-xã hội, vượt qua khó khăn, bảo vệ nền độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với tình đoàn kết kiên định, trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Cuba; đồng thời khẳng định những thành tựu và mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với Cuba.

Tại buổi lễ, bà Hoàng Bảo Ngọc, Quyền Vụ trưởng Vụ Bưu chính Việt Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ) tặng Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam Bộ tem “Kỷ niệm 100 năm sinh Fidel Castro (1926-2026).

Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ tặng Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam Bộ tem Kỷ niệm 100 năm sinh Fidel Castro (1926-2026). (Ảnh: Diệp Trương/TTXVN)

Fidel Castro, tên đầy đủ là Fidel Alejandro Castro Ruz, sinh ngày 13/8/1926 tại vùng Birán, tỉnh Oriente cũ, nay là tỉnh Holguín ở miền Đông Cuba. Năm 1945, ông vào Đại học La Habana và đến năm 1950 tốt nghiệp Tiến sỹ ngành Luật dân sự, cử nhân ngành Luật ngoại giao.

Với vai trò là nhà lãnh đạo kiệt xuất của Cách mạng Cuba, nhà lý luận và nhà hoạt động thực tiễn xuất sắc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, Chủ tịch Fidel Castro đã trở thành biểu tượng của bản lĩnh cách mạng, ý chí bảo vệ độc lập dân tộc và khát vọng về công bằng xã hội. Đối với nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Fidel Castro là người bạn lớn, người đồng chí vô cùng thân thiết.

Mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp, trở thành biểu tượng mẫu mực của tình đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện và tin cậy lẫn nhau trong lịch sử quan hệ quốc tế.

Với tất cả tình cảm chân thành nhất, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã trao tặng Chủ tịch Fidel Castro Huân chương Sao vàng (năm 1982) và Huân chương Hồ Chí Minh (năm 1989)./.

Tọa đàm "Fidel Castro Ruz - Từ tuổi thơ đến huyền thoại" Sự kết hợp giữa góc nhìn của một người con, một nhà ngoại giao Cuba và góc nhìn của một tác giả Việt Nam đã đem đến cho Tọa đàm những cách tiếp cận phong phú và để lại nhiều cảm xúc đặc biệt.