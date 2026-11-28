Trong ngày hôm nay 28/11, Việt Nam chủ trì Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 và phối hợp với Myanmar tổ chức Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11, với sự tham dự của nhiều lãnh đạo cấp cao trong khu vực.