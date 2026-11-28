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Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet
Sáng 28/11/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Hun Manet nhân dịp sang Việt Nam tham dự Hội nghị CLMV-12 và ACMECS-11.
CLMV lần thứ 12: Phát huy tiềm năng - Kiến tạo tương lai thịnh vượng chung
HNCC CLMV 12 tập trung thảo luận các nội dung chính gồm gia tăng kết nối kinh tế nội khối CLMV và giữa CLMV với các đối tác ngoài khu vực và huy động hiệu quả nguồn lực để tạo đột phá cho các hợp tác.
Tăng cường phát triển kinh tế-xã hội hướng tới ACMECS thông minh và bền vững
HNCC ACMECS 11 có chủ đề “Tăng cường phát triển kinh tế-xã hội hướng tới ACMECS thông minh và bền vững” với các nội dung chính gồm Rà soát hợp tác ACMECS và Định hướng hợp tác trong tương lai.
Hôm nay, Việt Nam chủ trì Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 và ACMECS lần thứ 11
Trong ngày hôm nay 28/11, Việt Nam chủ trì Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 và phối hợp với Myanmar tổ chức Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11, với sự tham dự của nhiều lãnh đạo cấp cao trong khu vực.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Lào
Chủ tịch Quốc hội đề nghị đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, trọng tâm là hạ tầng, giao thông, năng lượng; đề nghị Lào tiếp tục quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Lào.
Việt Nam-Lào thúc đẩy hợp tác toàn diện, tăng cường gắn kết chiến lược
Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị mở rộng các mặt hàng Lào có tiềm năng xuất khẩu sang Việt Nam; tăng cường kết nối hạ tầng thương mại, logistics, cửa khẩu và khu kinh tế cửa khẩu.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Lào
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh Thủ tướng Saleumxay Kommasith cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào sang thăm chính thức và tham dự các Hội nghị CLMV và ACMECS tại Việt Nam.
Nghị quyết về chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI
Quốc hội cơ bản tán thành với các giải pháp, cam kết mà Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và các thành viên khác của Chính phủ đã báo cáo tại phiên chất vấn.
Thủ tướng nước Cộng hòa Vanuatu và Phu nhân sắp thăm chính thức Việt Nam
Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Vanuatu Jotham Napat và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 29/11 đến ngày 4/12.
Thủ tướng Campuchia đến Hà Nội, tham dự Hội nghị Cấp cao CLMV 12 và ACMECS 11
Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet đến Hà Nội, tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong.
Thủ tướng Campuchia đến Hà Nội, tham dự Hội nghị cấp cao CLMV 12 và ACMECS 11
Tối 27/11, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Hun Manet đến Hà Nội, tham dự Hội nghị Cấp cao hợp tác CLMV lần thứ 12 và Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11.
Thủ tướng khen Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây buôn bán thuốc, mỹ phẩm giả
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi Thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa về thành tích triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả, mỹ phẩm giả quy mô lớn.
Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027
Quốc hội quyết nghị năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, tập trung quyết liệt phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt từ 10% trở lên.
Chủ tịch Quốc hội: Phải chuyển hóa quyết sách thành điều kiện học tập tốt hơn
Ngày 27/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Hội thảo Giáo dục năm 2026 với chủ đề "Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo."
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Lào
Chiều 27/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì Lễ đón Thủ tướng Saleumxay Kommasith thăm chính thức Việt Nam.
Kết nối Mekong - từ dòng sông chung thành không gian phát triển chung
TTXVN trân trọng giới thiệu nội dung bài viết "Kết nối Mekong - từ dòng sông chung thành không gian phát triển chung" của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung.
Đắk Lắk: Khai trừ ra khỏi Đảng nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự
Ông Nguyễn Văn Khuya, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Buôn Hồ đã vi phạm quy định trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
80 năm Hiến pháp: Phát huy giá trị trong giai đoạn mới
Tại tọa đàm “80 năm Hiến pháp Việt Nam: Giá trị trường tồn và khát vọng phát triển đất nước”, các đại biểu nhấn mạnh giá trị của Hiến pháp phải được thể hiện bằng hiệu quả thực thi trong đời sống.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith
Tối 27/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith thăm chính thức Việt Nam và tham dự các Hội nghị cấp cao CLMV 12 và ACMECS 11.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith
Chiều 27/11/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith.
Tập trung cao độ hoàn thiện vị trí việc làm, phương án biên chế đúng tiến độ
Bộ Chính trị yêu cầu tập trung cao độ hoàn thiện vị trí việc làm, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu và tiến độ đã đề ra; khẩn trương hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc...
Phu nhân Thủ tướng Lê Minh Hưng và Phu nhân Thủ tướng Lào thăm Làng trẻ em SOS
Chiều 27/11, tại Hà Nội, bà Đào Thị Bích Thủy, Phu nhân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã cùng bà Alouny Kommasith, Phu nhân Thủ tướng Lào đến thăm và có các hoạt động tại Làng trẻ em SOS.
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith
Sau lễ đón chính thức, chiều 27/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Chuyển quyết sách thành điều kiện học tập tốt hơn, chất lượng đào tạo cao hơn
Chủ tịch Quốc hội khẳng định trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trước hết là Bộ Giáo dục và Đào tạo, là chuyển hóa những quyết sách thành điều kiện học tập tốt hơn, chất lượng đào tạo cao hơn.
Lào đánh giá cao vai trò dẫn dắt của Việt Nam trong hợp tác CLMV và ACMECS
Lào đánh giá cao những đóng góp tích cực của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác CLMV và ACMECS, kỳ vọng các hội nghị cấp cao tại Hà Nội tạo thêm sáng kiến, đưa hợp tác tiểu vùng đi vào chiều sâu, thực chất.
Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách phát triển thành phố Đồng Nai
Nghị định số 422/2026/NĐ-CP ngày 26/11/2026 quy định việc áp dụng cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển đô thị đặc biệt quy định tại Luật Phát triển đô thị cho thành phố Đồng Nai.
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Thủ tướng Lê Minh Hưng có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Saleumxay Kommasith dẫn đầu Đoàn cấp cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thăm chính thức Việt Nam.
Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Lào thăm chính thức Việt Nam
Chiều 27/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith sang thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị CLMV-12 và Hội nghị ACMECS-11.
Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith thăm chính thức Việt Nam
Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của đồng chí Saleumxay Kommasith trên cương vị Thủ tướng Lào, cũng là chuyến thăm song phương nước ngoài đầu tiên sau khi được bầu giữ chức Thủ tướng.
Khẩn trương hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung chỉ đạo, khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao về hoàn thiện vị trí việc làm, phương án biên chế 2027-2031.