Trong bài viết đăng tải mới đây trên Tạp chí Bohemia của Cuba, tác giả Maria Victoria Valdes Rodda đã ca ngợi tinh thần Việt Nam luôn hướng về phía trước, với nỗ lực phát triển và đổi mới không ngừng cùng sức mạnh đoàn kết.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, bài viết có tựa đề “Nacion ejemplar” (tạm dịch: Quốc gia kiểu mẫu) nhấn mạnh Việt Nam không chỉ được yêu mến bởi thiên nhiên trù phú với núi non, ruộng bậc thang, đồng bằng, rừng nhiệt đới, rừng ngập mặn…; mà còn được biết đến rộng rãi với vẻ đẹp con người và “vô số” thành tựu chính trị, kinh tế-xã hội, văn hóa, môi trường.

Dẫn các số liệu trong bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2026 vào ngày 18/11 vừa qua, trong khuôn khổ chương trình tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2026 tại thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc), tác giả bài báo nhấn mạnh đến năm 2025, với tốc độ tăng trưởng ổn định, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam đã vượt 500 tỷ USD, đưa quốc gia Đông Nam Á vào nhóm 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Các ngành sản xuất hướng về xuất khẩu, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ổn định và nhu cầu nội địa duy trì tích cực tiếp tục tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế.

Bài viết trên Tạp chí Bohemia cũng đề cập đến “phép màu Việt Nam,” với định hướng phát triển được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ: “Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới với quyết tâm đổi mới mạnh mẽ và toàn diện. Nhận thức sâu sắc rằng nền kinh tế không thể tiếp tục tăng trưởng chủ yếu dựa vào vốn, tài nguyên và lao động chi phí thấp, Việt Nam đã lựa chọn cho mình mô hình phát triển tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập, nhằm tạo nền tảng cho phát triển quốc gia đến năm 2045"; trong đó “gắn sự phát triển với hạnh phúc của người dân, thắp sáng các giá trị nhân văn và phát huy sức mạnh mềm của văn hóa.”

Theo tác giả, sự gần gũi về lý tưởng và tình hữu nghị Việt Nam-Cuba một lần nữa được khẳng định trong chuyến thăm chính thức của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao, Đặc phái viên Đảng, Chính phủ Cuba Bruno Rodriguez Parrilla tới Hà Nội mới đây.

Đón tiếp đồng chí Bruno Rodriguez Parrilla trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh mối quan hệ mẫu mực giữa hai Đảng, hai quốc gia và nhân dân hai nước.

Về phần mình, đồng chí Bruno Rodriguez Parrilla bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ kiên định của Việt Nam dành cho Cuba trong “hoàn cảnh khó khăn hiện nay.”

Kết thúc bài viết, tác giả cho rằng trong bối cảnh Cuba đang nỗ lực thực hiện 176 biện pháp chuyển đổi kinh tế-xã hội, và quốc gia anh em Việt Nam đã trải qua một hành trình đổi mới đáng kinh ngạc, “nhân dân hai nước có nhiều điều để chia sẻ với nhau”./.

Việt Nam và Cuba tăng cường quan hệ giữa các cơ quan Đảng Từ ngày 10-14/11, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, do đồng chí Đỗ Việt Hà dẫn đầu, đã thăm và làm việc tại Cuba nhằm tăng cường mối quan hệ giữa các cơ quan đảng của hai nước.