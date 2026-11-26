Sáu thành viên trong một gia đình ở bang Florida (Mỹ) đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay hạng nhẹ ngoài khơi bang Mississippi ngày 25/11, khi đang trên đường trở về nhà sau chuyến đi câu cá.

Hiện các cơ quan chức năng Mỹ đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Văn phòng Giám định y khoa hạt Jackson, người điều khiển máy bay là ông Brent Stokes, 50 tuổi, Chủ tịch một công ty chuyên về dịch vụ hàng hải có trụ sở tại thành phố Fort Myers, bang Florida.

Các nạn nhân còn lại gồm người con trai 16 tuổi của ông Stokes; vợ chồng em gái của ông Stokes và hai con trai (8 và 10 tuổi) của họ.

Theo Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ, đài kiểm soát không lưu khu vực tại thành phố Mobile, bang Alabama, thông báo mất liên lạc với máy bay vào khoảng 15h45 ngày 25/11 (giờ địa phương).

Chiếc Cessna 210 khởi hành từ thành phố New Orleans, bang Louisiana, và đang trên hành trình đến thành phố Fort Myers, bang Florida.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay của FlightAware cho thấy máy bay đang hoạt động ở độ cao khoảng 2.743m thì bất ngờ giảm độ cao nhanh chóng trong khi chuyển hướng sang phải.

Chuyên gia hàng không Todd Curtis, cựu kỹ sư an toàn của tập đoàn Boeing, cho biết các bản ghi âm liên lạc giữa phi công và đài kiểm soát không lưu được công bố chưa cho thấy dấu hiệu bất thường rõ rệt trước khi máy bay gặp nạn.

Tuy nhiên, ông Curtis lưu ý hiện tượng đóng băng trên máy bay có thể xảy ra khi mưa hoặc hơi ẩm trong mây gặp điều kiện nhiệt độ dưới 0 độ C, gây ảnh hưởng đến độ chính xác của các thiết bị đo và lực nâng của máy bay. Hiện chưa rõ chiếc Cessna 210 có được trang bị hệ thống chống đóng băng hay không.

Trước khi mất liên lạc, kiểm soát viên không lưu tại Sân bay quốc tế Gulfport-Biloxi đã thông báo cho phi công về tình trạng mưa và thời tiết bất lợi trong khu vực.

Trong khi đó, số liệu từ trạm khí tượng gần nhất tại thành phố Pascagoula cho thấy thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực này có gió nhẹ, không có mưa và bầu trời nhiều mây.

Lực lượng cứu hộ đã triển khai tìm kiếm trong nhiều giờ. Ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện 3 áo phao, một bè cứu sinh và phần khoang máy bay nổi trên mặt nước.

Sau đó, các thợ lặn tìm thấy thi thể 6 nạn nhân bên trong thân máy bay tại khu vực Vịnh Mexico, giữa thành phố Pascagoula và đảo Horn, thuộc Khu bảo tồn bờ biển quốc gia Gulf Islands.

Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) sẽ phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, hồi đầu tháng này, một máy bay phản lực tư nhân Learjet 60 đã lao xuống đất tại khu vực Nam Florida, khiến toàn bộ 9 người trên máy bay thiệt mạng./.

Rơi máy bay tại căn cứ không quân Mỹ làm 8 người thiệt mạng Quân đội Mỹ cho biết một vụ tai nạn máy bay tại một cơ sở hẻo lánh của Không quân Mỹ ở Alaska ngày 20/8 đã khiến 8 người thiệt mạng, xác nhận không có người sống sót.