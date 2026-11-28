Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Cục Điều tra đặc biệt Thái Lan (DSI) đang xác minh các giao dịch tài chính của Quỹ Kan Jom Phalang Chuai Su, tập trung vào việc sử dụng tiền quyên góp, các giao dịch mua bán vàng và hoạt động chuyển tiền giữa quỹ này với những cá nhân, doanh nghiệp có liên quan.

Động thái này diễn ra sau khi cơ quan chức năng phát hiện một số giao dịch cần làm rõ, trong đó có khoản tiền được chuyển từ tài khoản của quỹ trên đến một cửa hàng vàng tại tỉnh Chonburi.

Ngày 27/11, DSI cho biết đã triệu tập chủ cửa hàng vàng này đến làm việc với tư cách nhân chứng vào ngày 1/12 tới, nhằm làm rõ các khoản tiền được chuyển từ tài khoản của Quỹ Kan Jom Phalang Chuai Su vào tài khoản của cửa hàng này trong giai đoạn 2025-2026. Cơ quan điều tra muốn xác định bản chất những giao dịch này, bao gồm cả việc liệu chúng có liên quan đến hoạt động mua bán vàng thực tế hay không.

Trước đó, ngày 26/11, ông Kanthats Phongphaibunwet, được biết đến với tên gọi Kan Jom Phalang, người đứng đầu quỹ trên, đã làm việc với DSI để giải trình về quá trình thành lập, hoạt động và việc quản lý, sử dụng tiền quyên góp. Ông Kan đề nghị DSI cho thêm thời gian để tập hợp chứng từ, tài liệu liên quan đến các giao dịch tài chính và hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp cho cơ quan điều tra.

DSI cũng đang xác minh việc sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để tiếp nhận tiền quyên góp trước khi Quỹ Kan Jom Phalang Chuai Su được thành lập, cùng một số giao dịch tài chính giữa quỹ này và các cá nhân, doanh nghiệp có liên quan.

Trọng tâm là làm rõ nguồn tiền, mục đích chuyển khoản và việc các khoản đóng góp có được sử dụng đúng cam kết với người quyên góp hay không. Cơ quan điều tra cho hay cần có chứng từ, tài liệu cụ thể để đối chiếu với lời giải trình của những người liên quan.

Vụ việc nêu trên diễn ra trong bối cảnh Thái Lan tăng cường rà soát hoạt động của các quỹ và tổ chức từ thiện sau hàng loạt nghi vấn về tính minh bạch trong quản lý tiền quyên góp. Đáng chú ý là vụ Quỹ Ongkorn Thamdee, do nữ MC, diễn viên và cựu Hoa hậu Thái Lan năm 2000 Panadda “Boom” Wongphudee sáng lập.

Ngày 6/11, cảnh sát đã bắt giữ vợ chồng bà Panadda để điều tra các cáo buộc như lừa đảo công chúng, rửa tiền và vi phạm Luật Tội phạm máy tính, liên quan đến nghi vấn sử dụng tiền quyên góp cho những mục đích cá nhân.

Theo thông tin điều tra được truyền thông Thái Lan đăng tải, quỹ này đã tiếp nhận số tiền quyên góp lớn trong nhiều năm, trong đó một phần đáng kể bị nghi ngờ được sử dụng không đúng mục đích.

Đối với Quỹ Kan Jom Phalang Chuai Su, DSI cho biết đang tiếp tục lấy lời khai của những người tham gia điều hành, hoạt động và quyên góp cho quỹ để làm rõ các giao dịch tài chính. Cơ quan này nhấn mạnh mục tiêu là xác định tiền và tài sản quyên góp có được sử dụng đúng mục đích hay không. Quá trình xác minh này hiện vẫn đang được tiến hành và chưa có kết luận cuối cùng về sai phạm./.

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