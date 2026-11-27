Người tiêu dùng Mỹ dự kiến vẫn chi mạnh trong dịp Black Friday (Thứ Sáu đen) 27/11 bất chấp giá nhiên liệu cao và lạm phát dai dẳng.

Tuy nhiên, đằng sau dự báo doanh số khả quan, nhiều hộ gia đình đang cân nhắc kỹ hơn từng khoản mua sắm khi chi phí sinh hoạt tăng.

Theo một số dự báo, chi tiêu trong mùa mua sắm cuối năm tại Mỹ, thường được xem là khởi đầu từ Black Friday (Thứ Sáu Đen), sẽ tăng 4-6% so với mức cao của năm ngoái. Tuy nhiên, giá cả tăng dự kiến chiếm phần lớn mức tăng chi tiêu, khi lạm phát hiện ở mức 3,8%, cao hơn khoảng 1 điểm phần trăm so với mức ghi nhận từng năm trong hai năm qua.

Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Mỹ (NRF) dự báo doanh số bán lẻ trong hai tháng 11 và 12 sẽ tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước, lên hơn 1.000 tỷ USD, trong khi Viện Kinh tế Mastercard và EY-Parthenon đều dự báo mức tăng trên 5%. Doanh số thực tế thường vượt các dự báo đầu mùa, song người tiêu dùng vẫn lo ngại về chi phí sinh hoạt trong bối cảnh giá cả tăng do xung đột với Iran.

Dù vậy, người Mỹ vẫn có kế hoạch mua sắm. Trong số 1.200 người được Deloitte khảo sát hồi tháng 10, 87% dự định mua sắm trong 5 ngày từ Lễ Tạ ơn đến Cyber Monday (Thứ Hai mua sắm trực tuyến) ngày 30/11. Đây là tỷ lệ cao nhất trong một thập niên.

Tuy nhiên, người mua cũng có tính toán kỹ càng hơn khi chọn hàng. Khảo sát tháng 11 của NRF cho thấy 82% người tiêu dùng đang tìm cách tiết chế chi tiêu dịp lễ, chẳng hạn chọn quà có giá phải chăng hơn.

Theo khảo sát của hãng tư vấn Kearney, người mua có thu nhập trung bình và thấp đã chuyển sang các mặt hàng rẻ hơn trong nhiều tháng, đồng thời cũng có xu hướng cắt giảm chi tiêu rõ rệt hơn nhóm thu nhập cao. Các nhà bán lẻ Target, Dollar Tree và Kohl’s đều ghi nhận khách hàng đang thắt chặt chi tiêu.

Phần lớn dự báo về mùa mua sắm được đưa ra trước đợt điều chỉnh gần đây của thị trường chứng khoán Mỹ sau bầu cử giữa nhiệm kỳ, những biến động liên quan hãng sản xuất chip Nvidia và lo ngại ngày càng tăng về nguy cơ bong bóng trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo các chuyên gia phân tích của UBS, đà giảm của thị trường có thể khiến những người mua sắm giàu có bớt mạnh tay chi cho thiết bị điện tử và phụ kiện.

Chi phí đầu vào tăng, đặc biệt là giá các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu mỏ như nhựa, đang gây sức ép lên một số nhóm hàng. Trong đó giá đồ chơi, vốn là mặt hàng sử dụng nhiều nhựa, đã tăng 13,2% từ đầu năm. Hãng Mattel, nhà sản xuất búp bê Barbie, đã hạ dự báo kinh doanh cả năm trong tháng này khi khách hàng dè dặt trước mức giá cao hơn.

Một số mặt hàng đồ chơi khác vẫn bán chạy, trong đó có các loại thẻ bài sưu tầm như Pokémon và Magic: The Gathering. Best Buy và Target đều cho rằng mặt này là một động lực tăng trưởng quan trọng.

Theo nền tảng tiếp thị thương mại điện tử Omnisend, đồ chơi bóp mềm NeeDoh được bán với giá 24,99 USD trên Amazon trong tháng 10, gần gấp 3 lần cùng kỳ năm trước do nhu cầu cao.

AI cũng có thể làm thay đổi thời điểm tung khuyến mãi năm nay. Người mua ngày càng dùng AI để tìm ưu đãi, thậm chí để đặt hàng, trong khi các nhà bán lẻ dùng công nghệ này để điều chỉnh giá nhanh hơn.

Ông Ryan Orabone, chuyên gia tư vấn tại Spaulding Ridge, nhận định các đợt giảm giá sâu nhất có thể đến sát Giáng sinh khi cả người mua và nhà bán lẻ đều chờ xem thị trường diễn biến ra sao. Ông khuyên người tiêu dùng kiên nhẫn và cân nhắc trước khi chọn ưu đãi đầu tiên./.

Tâm lý người tiêu dùng Mỹ cải thiện song lo ngại về “bong bóng” AI gia tăng Người tiêu dùng Mỹ lo ngại về khả năng xuất hiện một “bong bóng” AI trong bối cảnh giá trị cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp công nghệ đã tăng mạnh nhờ kỳ vọng vào tiềm năng phát triển của lĩnh vực này.