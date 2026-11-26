Chiều 26/11 tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức cung cấp thông tin về việc Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) công bố kết luận điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 liên quan đến tình trạng dư thừa công suất và sản lượng sản xuất mang tính cơ cấu trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái chủ trì, trực tiếp trao đổi, giải đáp các vấn đề báo chí quan tâm.

Trả lời câu hỏi về tiêu chí và số liệu USTR sử dụng để đưa ra kết luận sơ bộ, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho biết cơ quan điều tra Mỹ phải căn cứ vào pháp luật nước này, đặc biệt là các quy định tại Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974.

Theo Thứ trưởng, trong khuôn khổ Hội nghị Quan chức cấp cao Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP-SOM5), diễn ra từ ngày 23-27/11 tại Hà Nội, các thành viên CPTPP cùng đối tác đến từ ASEAN và Liên minh châu Âu (EU) đã trao đổi về vụ việc. Qua trao đổi, các nước đều không nhất trí với cáo buộc của USTR về tình trạng dư thừa công suất sản xuất trên thế giới.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái nhấn mạnh đây mới là kết quả sơ bộ. Theo quy trình pháp luật Hoa Kỳ, các bên vẫn còn cơ hội gửi ý kiến phản hồi. Cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ và các đối tượng liên quan cũng có thể tham gia đóng góp ý kiến.

Về phía Việt Nam, Bộ Công Thương cùng các Bộ, ngành và cơ quan liên quan đã gửi nhiều thông tin, đồng thời sẽ tiếp tục cung cấp thêm thông tin, trao đổi ý kiến với phía Mỹ. Doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam, trong đó có doanh nghiệp Hoa Kỳ, cũng có thể nêu ý kiến về vấn đề này.

Mức thuế cuối cùng do Mỹ quyết định

Liên quan đến mức thuế được đề xuất, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho biết đây là vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hoa Kỳ. Trong báo cáo sơ bộ, phía Hoa Kỳ nêu một mức thuế tối đa có thể áp dụng với các nước và một mức có thể được cân nhắc giảm nếu các bên đạt được Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng.

Đối với Việt Nam, mức thuế tối đa được đề xuất là 35%. Trường hợp Việt Nam và Hoa Kỳ đạt được Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, mức thuế có thể được điều chỉnh xuống 20%.

“Việc áp dụng mức thuế cụ thể phụ thuộc vào nhiều vấn đề, từ thông tin các bên cung cấp đến quá trình trao đổi giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian tới. Quyết định cuối cùng là quyết định đơn phương của Hoa Kỳ theo quy định pháp luật nước này,” Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cũng lưu ý Chính phủ đã giao Bộ Công Thương triển khai các hoạt động cảnh báo doanh nghiệp trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp. Việt Nam cần chuẩn bị cho nhiều kịch bản khác nhau để chủ động ứng phó.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái trao đổi, giải đáp các vấn đề báo chí quan tâm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 21/11/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết về kế hoạch tổng thể quản trị xuất siêu và phòng tránh rủi ro trong hoạt động thương mại quốc tế giai đoạn 2026-2030. Theo Thứ trưởng, doanh nghiệp có thể tham khảo nghị quyết để nắm bắt thông tin và chủ động hơn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương thường xuyên đưa ra cảnh báo về các rủi ro, trong đó có những trường hợp hàng hóa bị điều tra lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại. Doanh nghiệp cần lưu ý các cảnh báo này để xây dựng phương án quản trị phù hợp.

Thứ trưởng Bộ Công Thương khẳng định Việt Nam đang hợp tác với phía Hoa Kỳ và phối hợp với các cơ quan nhà nước để cùng quản trị rủi ro. Nhà nước sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp, tìm giải pháp giảm thiểu rủi ro; Chính phủ cũng giao Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, ngành hỗ trợ doanh nghiệp triển khai chương trình quản trị rủi ro.

Ưu tiên hợp tác và thúc đẩy đàm phán

Thông tin về tiến trình đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho biết ngày 25/11, trước thời điểm Mỹ công bố kết luận sơ bộ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã chủ trì các cuộc họp với các Bộ, ngành để bàn giải pháp chủ động quản trị rủi ro xuất nhập khẩu.

Theo Thứ trưởng Lương Hoàng Thái, ưu tiên đầu tiên là hợp tác với phía Hoa Kỳ thông qua các kênh khác nhau. Kênh thứ nhất là quá trình điều tra theo Mục 301. Thời gian qua, Việt Nam đã cung cấp thông tin và phối hợp chặt chẽ với phía Mỹ; trong thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì việc này, đồng thời tham gia các phiên điều trần công khai.

Bộ Công Thương cũng đã chuẩn bị ý kiến gửi phía Hoa Kỳ và sẽ phối hợp với các hiệp hội ngành hàng, đặc biệt là Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam, cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, khách quan cho cơ quan điều tra.

Kênh thứ hai là đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương, Việt Nam đã cung cấp các thông tin cần thiết, đồng thời chủ động đưa ra những cam kết có mức độ tương đương, thậm chí cao hơn một số cam kết trong các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam từng tham gia. Đây là cơ sở thuận lợi để hai bên sớm kết thúc đàm phán và ký kết hiệp định.

Các nội dung của hiệp định vẫn cần được tiếp tục xem xét, thống nhất. Thứ trưởng cho biết Việt Nam đã đưa ra những cam kết ở mức cao nhất có thể, thể hiện thiện chí tối đa trong đàm phán. “Với những nỗ lực đó của Việt Nam, hai bên sẽ sớm đạt được thống nhất và ký kết hiệp định”, ông Lương Hoàng Thái bày tỏ kỳ vọng, đồng thời cho biết các cam kết này có phạm vi toàn diện và chưa từng có tiền lệ./.

Bộ Công Thương thông tin về đề xuất thuế 35% của Hoa Kỳ với hàng Việt Theo Bộ Công Thương, đề xuất mức thuế bổ sung tối đa có thể áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam là 35% vào nước này mới chỉ là đề xuất sơ bộ, chưa có hiệu lực.