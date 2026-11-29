Giá càphê trong nước và thế giới phục hồi sau thời gian giảm sâu, trong khi giá gạo xuất khẩu tại một số nước châu Á tăng, thị trường ngũ cốc Mỹ khởi sắc.

Sau thời gian dài liên tục giảm, giá càphê trong nước tuần qua đã phục hồi, tăng 800-1.000 đồng/kg tại các tỉnh Tây Nguyên, lên mức 72.000-73.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá càphê thu mua cùng tăng 900 đồng/kg, đạt 72.700 đồng/kg. Trong khi đó, tại Lâm Đồng, giá càphê tăng 800-1.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 72.700-73.000 đồng/kg.

Theo các thương nhân, trong tuần qua, giá càphê có thời điểm giảm xuống dưới 72.000 đồng/kg, khiến nông dân có tâm lý thận trọng và hạn chế bán ra. Trong bối cảnh thị trường vẫn duy trì những kỳ vọng tích cực, giá càphê đã có dấu hiệu phục hồi trở lại.

Trên thị trường thế giới, giá càphê Robusta trên sàn ICE London đã có phiên phục hồi mạnh mẽ sau khi chạm mức thấp nhất trong ba năm là 2.709 USD/tấn. Chốt phiên cuối tuần, hợp đồng Robusta giao tháng 1/2027 tăng 3,12% (tương đương 89 USD/tấn), lên mức 2.946 USD/tấn. Trong khi đó, sàn New York không giao dịch do Mỹ nghỉ lễ Tạ ơn (giá Arabica kỳ hạn tháng 12/2026 dừng ở mức 275,65 xu/lb).

Giới giao dịch nhận định đà phục hồi của Robusta được hỗ trợ quan trọng bởi thông tin nông dân Việt Nam - quốc gia sản xuất Robusta lớn nhất thế giới - có ý định giữ hàng, hạn chế bán ra nếu giá tiếp tục giảm sâu.

Chi phí nhân công thu hoạch tăng cao trong khi giá bán liên tục đi xuống khiến người trồng càphê không mặn mà với việc bán ra ở thời điểm hiện tại. Tính đến ngày 22/11, mới chỉ khoảng 15-16% sản lượng càphê niên vụ mới của Việt Nam được thu hoạch. Bên cạnh đó, diễn biến thời tiết bất lợi tại vùng trồng cũng làm chậm tiến độ đưa nguồn cung mới ra thị trường.

Ngoài ra, yếu tố kỹ thuật cũng hỗ trợ giá khi lượng tồn kho Robusta đạt chuẩn trên sàn ICE London tính đến ngày 26/11 giảm xuống còn 5.689 lô (giảm 15,6% so với đầu tháng), cộng với việc các quỹ đầu tư tiến hành đóng vị thế bán khống sau giai đoạn tích lũy kỷ lục.

Về thị trường lúa gạo, ở trong nước, tại An Giang cho thấy, sau khi tăng khá tốt trong nhiều tuần qua, giá hầu hết các loại lúa đi ngang. Lúa tươi Đài Thơm 8 có giá dao động 7.500-7.600 đồng, tương đương so với cuối tuần trước; OM 18 cũng ở quanh mốc 7.600-7.800 đồng/kg; lúa IR 50404 vẫn ở mức 6.800-6.900 đồng/kg. Một số loại khác như: OM 5451 từ 7.500-7.600 đồng/kg; OM 34 ở mức 6.800-7.000 đồng/kg, đều tăng 200 đồng/kg.

Gạo nguyên liệu có sự biến động nhẹ ở một số loại như: CL 555 có giá 9.400-9.450 đồng/kg; IR 50404 dao động ở mức 9.100-9.200 đồng/kg, giảm, 200 đồng/kg; OM 5451 từ 11.310-11.200 đồng/kg, cũng giảm 200 đồng/kg. Một số loại khác vẫn đi ngang như: Đài Thơm 8 là 9.200-9.400 đồng/kg; OM 18 dao động 8.700-8.850 đồng/kg.

Đối với các mặt hàng phụ phẩm, giá tấm thơm tiếp tục đứng ở mức 11.300-11.400 đồng/kg; giá cám dao động trong khoảng 7.850-7.950 đồng/kg.

Về xuất khẩu, giá gạo 5% tấm tiếp tục đi ngang ở mức 475-485 USD/tấn. Một nhà giao dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết kế hoạch áp thuế xuất khẩu gạo của Ấn Độ hiện chưa tạo ra tác động trực tiếp lên giá gạo Việt Nam, tuy nhiên giới thương nhân đang theo dõi sát sao các bước đi tiếp theo của New Delhi. Đồng thời, nguồn cung gạo tấm trong nước của Việt Nam hiện đang ở mức thấp.

Trong khi đó, tại Ấn Độ, giá gạo xuất khẩu đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 3/2025 (tức hơn 19 tháng qua). Cụ thể, loại gạo đồ 5% tấm được chào bán ở mức 396-401 USD/tấn, tăng so với mức 394-398 USD/tấn của tuần trước. Giá gạo trắng 5% tấm của nước này cũng tăng lên 398-403 USD/tấn.

Một nhà giao dịch tại Mumbai thuộc một công ty thương mại cho biết việc đồng rupee tăng giá đang buộc các nhà xuất khẩu phải nâng giá bán để bảo vệ biên lợi nhuận, trong bối cảnh nhu cầu từ nước ngoài vẫn duy trì tích cực. Bên cạnh đó, Chính phủ Ấn Độ đang cân nhắc áp thuế xuất khẩu đối với một số loại gạo nhằm tăng cường nguồn cung nội địa và hạ nhiệt giá tiêu dùng trong nước.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm có thời điểm vọt lên 520 USD/tấn trước khi hạ nhiệt về mức 510 USD/tấn, ghi nhận mức cao nhất kể từ ngày 17/10/2024. Tuần trước, giá loại gạo này trong khoảng 505-510 USD/tấn.

Một nhà giao dịch tại Bangkok cho hay giá tăng chủ yếu do các nhà xuất khẩu đẩy mạnh thu mua để bù đắp các vị thế bán khống, cùng sự xuất hiện của các tàu vận tải đến nhận hàng cho các đơn hàng từ Philippines và Nhật Bản. Ngoài ra, vụ thu hoạch lúa thơm chính vụ tại khu vực Đông Bắc Thái Lan đã bắt đầu, nhưng sản lượng dự báo sẽ sụt giảm do tác động của đợt ngập lụt vừa qua.

Về thị trường ngũ cốc Mỹ, giá các mặt hàng ngũ cốc trên Sàn giao dịch Chicago (CBOT) đồng loạt khởi sắc trong phiên giao dịch ngày 27/11 - phiên giao dịch rút ngắn sau kỳ nghỉ lễ Tạ ơn - với động lực dẫn dắt tới từ đà tăng mạnh của thị trường đậu tương.

Chốt phiên giao dịch, hợp đồng đậu tương giao tháng 1/2027 tăng mạnh 22,25 xu lên mức 12,6625 USD/bushel, ghi nhận mức giá cao nhất trong một tháng. Hợp đồng lúa mì giao tháng 3/2027 tăng 3,5 xu, chốt phiên ở mức 5,91 USD/bushel. (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2 kg; 1 lb = 0,45 kg)

Động lực tăng giá của thị trường đậu tương đến từ sự phục hồi mạnh mẽ của đồng real Brazil sau khi Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva chỉ định một nhân sự ngân hàng được lòng giới đầu tư làm Bộ trưởng Tài chính tiếp theo.

Bên cạnh đó, nhu cầu xuất khẩu đậu tương Mỹ duy trì ổn định với doanh số bán hàng tuần đạt 755.800 tấn, cùng đơn hàng xuất khẩu 132.000 tấn sang Hà Lan cho niên vụ 2026/2027.

Sự bứt phá của giá đậu tương cũng nhận được lực đẩy từ kỳ vọng nhu cầu từ Liên minh châu Âu (EU) gia tăng nhằm đáp ứng quy định mới về chống phá rừng có hiệu lực vào cuối tháng 12.

Đối với lúa mì, giá nhích nhẹ trong phiên giao dịch thưa thớt sau kỳ nghỉ lễ nhờ đà lan tỏa tích cực từ đậu tương. Giới giao dịch tiếp tục theo dõi chặt chẽ xung đột tại khu vực Biển Đen. Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết nước này đã đề xuất lệnh ngừng bắn ở Biển Đen nhằm đảm bảo xuất khẩu lương thực.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Latvia tạo rào cản nhân tạo đối với việc quá cảnh ngũ cốc Nga, đồng thời cảng Murmansk ở khu vực Bắc Cực của Nga thông báo đã ký hợp đồng xuất khẩu 600.000 tấn ngũ cốc kéo dài đến tháng 9/2027./.

Thị trường nông sản: Giá càphê lao dốc, gạo Việt Nam chịu áp lực Giá càphê trong nước giảm xuống mức thấp nhất gần 3 năm, trong khi giá gạo xuất khẩu Việt Nam cũng điều chỉnh giảm trước áp lực thị trường, trái ngược diễn biến tăng tại một số quốc gia xuất khẩu lớn.