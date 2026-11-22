Nguồn cung gia tăng đẩy giá càphê trong nước và thế giới giảm sâu. Trong khi giá gạo xuất khẩu Việt Nam đi xuống, ở chiều ngược lại gạo Ấn Độ và Thái Lan đồng loạt tăng.

Kết thúc tuần qua, giá càphê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 71.200-72.000 đồng/kg, giảm mạnh 11.000-11.200 đồng/kg so với cuối tuần trước, mức giảm tương ứng trên 13%. Đây cũng là mức giá thấp nhất ghi nhận được trong gần 3 năm qua.

Tại Đắk Lắk, giá thu mua càphê xuống còn 71.800-72.000 đồng/kg. Gia Lai và Lâm Đồng cũng đồng loạt giảm 11.000 đồng/kg, lần lượt giao dịch với giá 71.800 đồng/kg và 72.000 đồng/kg.

Theo một thương nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh, nguồn cung toàn cầu gia tăng đang gây áp lực lên mặt bằng giá. Việt Nam lại đang diễn ra vụ thu hoạch mới.

Theo Tổ chức càphê Quốc tế (ICO), sản lượng càphê toàn cầu niên vụ 2025/2026 đạt 183,6 triệu bao, tăng 4,4% so với niên vụ trước. Tiêu thụ giảm 0,9%, xuống còn 180,6 triệu bạo. Thị trường chuyển sang thặng dư khoảng 3 triệu bao.

Càphê chế biến sâu đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong cơ cấu xuất khẩu càphê của Việt Nam, với tốc độ tăng trưởng kim ngạch duy trì ở mức hai con số.

Theo Hiệp hội Càphê-Cacao Việt Nam (VICOFA), trong niên vụ 2025-2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 142.600 tấn càphê chế biến sâu (chưa quy đổi), đạt kim ngạch khoảng 1,5 tỷ USD.

So với niên vụ trước, khối lượng xuất khẩu tăng khoảng 15%, trong khi kim ngạch tăng khoảng 14%.

Nông dân tỉnh Sơn La thu hoạch quả càphê. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Đáng chú ý, Việt Nam đang vươn lên dẫn đầu thế giới về xuất khẩu càphê hòa tan. Tại Hội nghị quốc tế ngành càphê Việt Nam 2026 (VICO 2026) mới đây tại Thành phố Hồ Chí Minh, do VICOFA tổ chức, Tổ chức Càphê Quốc tế (ICO) đánh giá, Việt Nam đã vượt Brazil để trở thành quốc gia xuất khẩu càphê hòa tan lớn nhất thế giới.

Cụ thể, trong niên vụ 2025-2026, Việt Nam chiếm 14,2% thị phần xuất khẩu càphê hòa tan toàn cầu, vượt Brazil với 11,2%. Các quốc gia tiếp theo lần lượt là Đức (8,9%), Tây Ban Nha (6,7%), Mexico (5,9%), Malaysia (5,3%) và Ấn Độ (5%).

Theo ông Đỗ Hà Nam, Phó Chủ tịch VICOFA, nhu cầu càphê hòa tan trên thị trường thế giới hiện rất lớn. Điều này được thể hiện qua tình hình đơn hàng của các doanh nghiệp trong nước, khi phần lớn các nhà máy cung cấp nguyên liệu phục vụ chế biến càphê hòa tan đã có đơn hàng, bảo đảm hoạt động hết công suất đến hết quý I/2027.

Trên thị trường càphê thế giới cũng diễn biến có phần tiêu cực khi giá Robusta giảm sâu xuống mức thấp nhất trong hai năm rưỡi.

Trên sàn London, giá càphê Robusta kỳ hạn giao tháng 1/2027 giảm 41 USD xuống 2.978 USD/tấn, kỳ hạn tháng 3/2027 giảm 47 USD còn 2.941 USD/tấn, kỳ hạn tháng 5/2027 cũng giảm 48 USD xuống 2.926 USD/tấn. Thậm chí, cà phê Robusta đã có thời điểm lùi xuống 2.972 USD/tấn, chính thức đánh mất mốc 3.000 USD/tấn.

Giới quan sát cho rằng, áp lực giảm giá đến từ nguồn cung vụ thu hoạch mới của Việt Nam bắt đầu đổ ra thị trường với khối lượng lớn, giúp các nhà rang xay có thêm lựa chọn thu mua.

Ngoài ra, đồng real Brazil suy yếu cũng thúc đẩy các nhà sản xuất nước này gia tăng bán ra.

Ngược lại, trên sàn New York, giá càphê Arabica diễn biến phân hóa. Hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 1,10 xu lên 282,05 xu/lb; kỳ hạn tháng 3/2027 tăng 0,55 xu lên 276,00 xu/lb. Tuy nhiên, các kỳ hạn tháng 5 và tháng 7/2027 lần lượt giảm 0,55 xu xuống 268,20 xu/lb và 261,85 xu/lb. (1 lb = 0,45kg).

Đà tăng của Arabica bị hạn chế bởi lượng càphê Brazil chờ kiểm định tại các kho ICE tăng cao và dự báo của USDA về sản lượng Colombia niên vụ 2026-2027 tăng 5,9% lên 13,4 triệu bao.

Thu hoạch lúa ở tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Về thị trường lúa gạo, ở trong nước, tại An Giang cho thấy, giá một số loại lúa tiếp tục tăng. Lúa tươi Đài Thơm 8 có giá dao động 7.500-7.600 đồng, tăng 400 đồng/kg so với cuối tuần trước; OM 18 cũng ở quanh mốc 7.600-7.800 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg; lúa IR 50404 vẫn ở mức 6.800-6.900 đồng/kg, tăng 600 đồng/kg.

Một số loại khác như: OM 5451 từ 7.000-7.200 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg; OM 34 ở mức 6.600-6.800 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg.

Gạo nguyên liệu lại hầu hết đi ngang như: CL 555 có giá 9.400-9.450 đồng/kg; IR 50404 dao động ở mức 9.500-9.600 đồng/kg; OM 5451 từ 11.300-11.400 đồng/kg; Đài Thơm 8 là 9.200-9.400 đồng/kg; OM 18 dao động 8.700-8.850 đồng/kg.

Đối với các mặt hàng phụ phẩm, giá tấm thơm tiếp tục đứng ở mức 11.300-11.400 đồng/kg; giá cám dao động trong khoảng 7.850-7.950 đồng/kg.

Trái ngược với thị trường trong nước, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam lại giảm. Gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 475-485 USD/tấn, giảm từ mức 490-495 USD/tấn của tuần trước.

Một nhà giao dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh cho hay giá giảm do thị trường thiếu vắng người mua ở các mức giá cao trước đó.

Trong khi đó, giá gạo tại Ấn Độ leo dốc lên mức cao nhất trong 19 tháng và giá gạo Thái Lan chạm đỉnh gần hai năm, còn giá gạo Việt Nam lại điều chỉnh giảm.

Cụ thể, giá gạo xuất khẩu tại Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2025 nhờ đồng rupee mạnh lên và nhu cầu thu mua ổn định từ các quốc gia châu Phi.

Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức 394-398 USD/tấn, tăng so với 385-390 USD/tấn của tuần trước. Giá gạo trắng 5% tấm cũng tăng lên mức 395-400 USD/tấn.

Giới thương nhân nhận định giá lúa nội địa tăng, nhu cầu duy trì từ châu Phi cùng với việc đồng rupee lên giá đã đóng vai trò quan trọng hỗ trợ giá gạo xuất khẩu trong 3-4 tuần qua.

Ngoài ra, những lo ngại về lượng mưa gió mùa thấp hơn mức bình thường và thời tiết bất lợi cũng góp phần giữ giá gạo ở mức cao.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo xuất khẩu gạo của Ấn Độ vẫn sẽ tăng trong năm nay và năm tới nhờ lượng dự trữ trong kho dồi dào.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 12/2024 là 505-510 USD/tấn, tăng so với mức 495-500 USD/tấn của tuần trước.

Một nhà giao dịch tại Bangkok nhận định các đợt thu mua bổ sung từ Philippines, Indonesia cùng các đơn hàng rải rác từ Nhật Bản đã thúc đẩy giá xuất khẩu tăng cao.

Một thương nhân khác cho biết giá lúa trong nước tăng cùng tâm lý lo ngại hiện tượng El Niño làm giảm sản lượng cũng giữ giá gạo Thái Lan ở mức cao.

Về thị trường ngũ cốc Mỹ, giá các mặt hàng ngũ cốc trên Sàn giao dịch Chicago (CBOT) đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 20/11, trong đó đậu tương chịu áp lực từ sức mạnh của đồng USD khiến nông sản Mỹ giảm sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Thu hoạch đỗ tương tại trang trại ở Formosa, Goias, Brazil, ngày 12/4/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chốt phiên giao dịch, hợp đồng đậu tương giao kỳ hạn giảm 0,02% xuống 12,0725 USD/bushel và ghi nhận mức giảm 0,17% trong tuần.

Hợp đồng lúa mỳ giảm 0,42% còn 5,925 USD/bushel, nhưng vẫn ghi nhận tuần tăng giá thứ hai liên tiếp. Hợp đồng ngô giảm 0,28% xuống 4,5125 USD/bushel và cùng xu hướng giảm với đậu tương. (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2kg; 1 bushel ngô = 25,4kg).

Về hoạt động xuất khẩu, Bộ Nông nghiệp Mỹ báo cáo doanh số xuất khẩu đậu tương trong tuần kết thúc ngày 12/11 đạt 1,501 triệu tấn cho niên vụ hiện tại, cùng đơn hàng bán tư nhân 200.844 tấn sang Mexico cho niên vụ 2026/2027.

Đối với lúa mỳ, dù giá giảm trong phiên cuối tuần, thị trường vẫn được hỗ trợ bởi hàng loạt giá thầu quốc tế mới từ Hàn Quốc với 100.000 tấn, vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) 89.000 tấn và Jordan 120.000 tấn./.

Nông sản Việt Nam-Trung Quốc: Mở rộng thị trường, nâng tầm chuỗi giá trị Trung Quốc hiện là thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương vượt 290 tỷ USD. Riêng xuất khẩu rau quả đạt khoảng 5,5 tỷ USD.